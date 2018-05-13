دوّنوا على جدرانهم

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ياسين ابراهيم
تونس، 2018، انتخابات بلدية يوم الأحد 6 ماي ، النتائج لا زالت غير منشورة على موقع الواب لهيئة الإنتخابات يوم الجمعة 11 ماي: و الله ساعات نتساءل علاش نضروا بلادنا و صورتها بقلة التنظيم في مسائل بديهية من هذا النوع
بالله شنو رأيكم
التعليقات
زين ثابت :
النجاح النسبي الذي حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق لا يمكن أن يحجب يا سي ابراهيم الكثير من النقائص التي يجب تفاديها في المحطات القادمة .
عماد بن حليمة:
الله واحد الله واحد خوانجية ونداء ما كيفهم حد
19 بعد الفين ما ايقدها كان الخوانجية والندائيين
بدات التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 تاخذ نسقا حثيثا و معالم واضحة من خلال انصراف النية لادخال تغيير على لون الفريق الحكومي الذي سيرتدي اغلب اعضائه مستقبلا قميصا ازرق و تبانا احمريعني ان الحكومة ستكون سياسية متالفة في معظمها من الحزبين الحاكمين مع مراعاة التمثيلية النسبية.
انقاذ الاحزاب قبل انقاذ البلاد
البلاد تحتضر و في خطر لكن تنتظرو المهم تشكيل فريق قادر على الاعداد الجيد لماكينة الدولة حتى تنجح الحزبين الحاكمين في انتخابات 2019.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
كما تكونون يولى عليكم
ليتني كنت حطابا فاهوي على الجذوع بفاسي
أمين محفوظ:
بين الشيخ والشيخة اختار القانون التونسي الأصغر سنا.
التعليقات
علي سالمي:
في الحقيقة أتعجب من هكذا طرح
ثم ما هي المرجعية القانونية ، ان وجدت طبعا، أن تؤول الأصغر سنا..؟
بصراحة غياب المنطق يطغى وكثيرا!!!!!!
ياسين ابراهيم
تونس، 2018، انتخابات بلدية يوم الأحد 6 ماي ، النتائج لا زالت غير منشورة على موقع الواب لهيئة الإنتخابات يوم الجمعة 11 ماي: و الله ساعات نتساءل علاش نضروا بلادنا و صورتها بقلة التنظيم في مسائل بديهية من هذا النوع
بالله شنو رأيكم
التعليقات
زين ثابت :
النجاح النسبي الذي حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق لا يمكن أن يحجب يا سي ابراهيم الكثير من النقائص التي يجب تفاديها في المحطات القادمة .
عماد بن حليمة:
الله واحد الله واحد خوانجية ونداء ما كيفهم حد
19 بعد الفين ما ايقدها كان الخوانجية والندائيين
بدات التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 تاخذ نسقا حثيثا و معالم واضحة من خلال انصراف النية لادخال تغيير على لون الفريق الحكومي الذي سيرتدي اغلب اعضائه مستقبلا قميصا ازرق و تبانا احمريعني ان الحكومة ستكون سياسية متالفة في معظمها من الحزبين الحاكمين مع مراعاة التمثيلية النسبية.
انقاذ الاحزاب قبل انقاذ البلاد
البلاد تحتضر و في خطر لكن تنتظرو المهم تشكيل فريق قادر على الاعداد الجيد لماكينة الدولة حتى تنجح الحزبين الحاكمين في انتخابات 2019.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
كما تكونون يولى عليكم
ليتني كنت حطابا فاهوي على الجذوع بفاسي
أمين محفوظ:
بين الشيخ والشيخة اختار القانون التونسي الأصغر سنا.
التعليقات
علي سالمي:
في الحقيقة أتعجب من هكذا طرح
ثم ما هي المرجعية القانونية ، ان وجدت طبعا، أن تؤول الأصغر سنا..؟
بصراحة غياب المنطق يطغى وكثيرا!!!!!!
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018