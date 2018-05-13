دوّنوا على جدرانهم

ياسين ابراهيم

تونس، 2018، انتخابات بلدية يوم الأحد 6 ماي ، النتائج لا زالت غير منشورة على موقع الواب لهيئة الإنتخابات يوم الجمعة 11 ماي: و الله ساعات نتساءل علاش نضروا بلادنا و صورتها بقلة التنظيم في مسائل بديهية من هذا النوع

بالله شنو رأيكم

التعليقات

زين ثابت :

النجاح النسبي الذي حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق لا يمكن أن يحجب يا سي ابراهيم الكثير من النقائص التي يجب تفاديها في المحطات القادمة .

عماد بن حليمة:

الله واحد الله واحد خوانجية ونداء ما كيفهم حد

19 بعد الفين ما ايقدها كان الخوانجية والندائيين

بدات التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 تاخذ نسقا حثيثا و معالم واضحة من خلال انصراف النية لادخال تغيير على لون الفريق الحكومي الذي سيرتدي اغلب اعضائه مستقبلا قميصا ازرق و تبانا احمريعني ان الحكومة ستكون سياسية متالفة في معظمها من الحزبين الحاكمين مع مراعاة التمثيلية النسبية.

انقاذ الاحزاب قبل انقاذ البلاد

البلاد تحتضر و في خطر لكن تنتظرو المهم تشكيل فريق قادر على الاعداد الجيد لماكينة الدولة حتى تنجح الحزبين الحاكمين في انتخابات 2019.

لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

كما تكونون يولى عليكم

ليتني كنت حطابا فاهوي على الجذوع بفاسي

أمين محفوظ:

بين الشيخ والشيخة اختار القانون التونسي الأصغر سنا.

التعليقات

علي سالمي:

في الحقيقة أتعجب من هكذا طرح

ثم ما هي المرجعية القانونية ، ان وجدت طبعا، أن تؤول الأصغر سنا..؟

بصراحة غياب المنطق يطغى وكثيرا!!!!!!