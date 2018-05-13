الانتخابات البرلمانية في العراق:إقبـــــال ضعيف وسط تحدّيـــــات أمنيــــة

بغداد ـ وكالات:

باشر الناخبون العراقيون، صباح امس، التصويت بأول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي. وخاض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام، من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان، الذي يضم 329 مقعداً، فيما سيدلي نحو 25 مليون عراقي بأصواتهم.

وبموجب الدستور، ينتظر الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة خلال مدة أقصاها 90 يوماً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. واشارت مصادر غير مؤكدة إلى أن نسب المشاركة تتراوح ما بين 27 – 37 %، في انتظار إعلان المفوضية العليا للانتخابات الأرقام الرسمية الدقيقة للتصويت. من جهة اخرى قُتل 6 عناصر أمن عراقيين، امس، في هجوم لتنظيم «داعش» على حواجز أمنية في محافظة كركوك، تزامناً مع الانتخابات الجارية في البلاد. وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، في تصريح لوكالة «الأناضول»: إن «مسلّحي داعش هاجموا عدداً من الحواجز الأمنية لقوات الشرطة والحشد الشعبي في ناحية الرشاد». وأضاف العبيدي أن الهجمات المسلّحة أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الشرطة و2 من الحشد الشعبي، فضلاً عن إصابة 3 من أفراد الحشد بجروح.