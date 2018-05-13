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يوم الأحد 13 ماي 2018
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كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك موقعها للتجارب النووية
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العالمية
كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك موقعها للتجارب النووية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بيونغ يانغ (وكالات)

أعلنت كوريا الشمالية أن مراسم تفكيك موقع التجارب النووية «بونغاري» شمالي البلاد ستجري بين 23 و25 ماي الحالي. وأكدت بيونغ يانغ أنها تتخذ الآن «التدابير الفنية اللازمة استعدادا لتفكيك الموقع». وسيسفر تفكيك موقع «بونغاري» للتجارب النووية التي تعد الأكبر في البلاد عن تدمير كامل بنيته التحتية، بما فيها الأنفاق والمداخل والمخارج ومواقع المراقبة ومراكز البحث والمراكز الأمنية.
وقالت خارجية كوريا الشمالية في بيان إن صحفيين من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا فقط سيسمح لهم بتغطية تفكيك المنشأة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

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كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك موقعها للتجارب النووية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بيونغ يانغ (وكالات)

أعلنت كوريا الشمالية أن مراسم تفكيك موقع التجارب النووية «بونغاري» شمالي البلاد ستجري بين 23 و25 ماي الحالي. وأكدت بيونغ يانغ أنها تتخذ الآن «التدابير الفنية اللازمة استعدادا لتفكيك الموقع». وسيسفر تفكيك موقع «بونغاري» للتجارب النووية التي تعد الأكبر في البلاد عن تدمير كامل بنيته التحتية، بما فيها الأنفاق والمداخل والمخارج ومواقع المراقبة ومراكز البحث والمراكز الأمنية.
وقالت خارجية كوريا الشمالية في بيان إن صحفيين من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا فقط سيسمح لهم بتغطية تفكيك المنشأة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

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خالد الحدّاد
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