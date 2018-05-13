خلفت قتلى وجرحى في سبها الليبية:حرب ضارية بين الجيش الليبي والمعارضة التشادية

طرابلس (وكالات)

أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مواجهات مسلحة بمدينة سبها جنوب ليبيا.

ونقلت صحيفة «بوابة الوسط» الليبية عن مصادر ليبية قولها إن اشتباكات اندلعت صباح امس في مدينة سبها بين اللواء السادس ومجموعات مسلحة قبلية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

فيما أوضح مصدر عسكري للصحيفة ذاتها أن «عناصر مسلحة تنتمي إلى قبائل التبو سيطرت بشكل كامل على مقر اللواء السادس ومحيطه»، الأمر الذي لم يتسن التأكد من صحته.

وكان اللواء المبروك محمد الغزوي، آمر منطقة سبها العسكرية، قد أكد في خطاب نشرته «بوابة الوسط» مساء اول امس، على تبعية «اللواء السادس مشاة» لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقال الغزوي في خطابه: «إلى مجلس قبائل التبو للتنسيق لإنهاء الأزمة بسبها، وبالإشارة إلى كتابكم بشأن وقف إطلاق النار والخاص بتحديد تبعية اللواء السادس مشاة عليه، نفيدكم بأن اللواء السادس مشاة يتبع منطقة سبها العسكرية والتابعة للقيادة العامة للجيش الليبي».

وتشهد سبها منذ 25 فيفري الماضي، اشتباكات متقطعة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتتضارب الأنباء حول أطرافها، حيث يعتبرها البعض صراعا بين قبيلتي «التبو» و»أولاد سليمان»، بينما يتحدث آخرون عن معارك بين الجيش الليبي وقوات أجنبية، يقصد بها مجموعات مدعومة من تشاد.

وتنتشر في المنطقة قوات موالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويتفق الطرفان، رغم خلافاتهما، على تصنيف ما يجري في سبها بالعدوان من قبل قوات أجنبي.

وكانت مصادر محلية طبية قد افادت بأن 18 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب 86 آخرون منذ اندلاع مواجهات مسلحة بمدينة سبها جنوب ليبيا في أواخر فيفري الماضي.

وناشد «مركز سبها الطبي» في بيان على حسابه الرسمي في «فيسبوك» جميع الأطراف بإبعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة وغير المباشرة، محملا إياها المسؤولية عن استهدافه بالقذائف.

وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الجهات المعنية الأمنية المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن، ما يترتب عليها لحماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة.