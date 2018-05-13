الجيش السوري يحرّر مناطق واسعة في عمق البادية

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دمشق (وكالات)
تقدّم الجيش السوري في عمق البادية السورية بعد أيام من انطلاق عمليته العسكرية ضد «داعش». وتمكّن الجيش من التقدّم وتحرير مناطق صحراوية واسعة منها فيضة ابن موينع، والطماح الموجودتان في عمق البادية. وتم التقدّم انطلاقاً من مدينة الميادين، ومن خلال اختراق الصحراء لمسافة تزيد عن 60 كيلومتراً، والتمركز في نقاط جديدة حوّلها الجيش إلى قاعدة ارتكاز لشنّ هجمات إضافية، ولتمشيط مساحات واسعة في عمق الصحراء.
وأغارت الطائرات الحربية السورية على مواقع لـ»داعش» في الجزء الشمالي من الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش والقوات الرديفة مع مسلحي التنظيم.
وتقدّر المساحة التي سيطر عليها الجيش جنوب مدينة الميادين بنحو 1500 كيلومتر مربع، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة مع فلول «داعش» المنهزم في ريف دير الزور الشرقي، والذي اتخذ البادية ومناطقها نقاط تحصين له.
وتهدف عملية الجيش العسكرية إلى تأمين كامل الريف الجنوبي الشرقي، إضافة إلى تأمين المدن الرئيسة على الجانب الغربي لنهر الفرات، والممتدة من دير الزور مروراً بالميادين، وصولاً إلى البوكمال مع كامل أريافها وبلداتها وقراها.
من جهة اخرى وفي ريف حمص الشمالي دخلت عشرات الحافلات من طريق حمص تلبيسة الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي المنطقة بالتوازي مع دخول عشر حافلات عبر معبر الكافات لإخراج المسلحين وعائلاتهم من ريف حماه الجنوبي باتجاه شمال سوريا.
دمشق (وكالات)
تقدّم الجيش السوري في عمق البادية السورية بعد أيام من انطلاق عمليته العسكرية ضد «داعش». وتمكّن الجيش من التقدّم وتحرير مناطق صحراوية واسعة منها فيضة ابن موينع، والطماح الموجودتان في عمق البادية. وتم التقدّم انطلاقاً من مدينة الميادين، ومن خلال اختراق الصحراء لمسافة تزيد عن 60 كيلومتراً، والتمركز في نقاط جديدة حوّلها الجيش إلى قاعدة ارتكاز لشنّ هجمات إضافية، ولتمشيط مساحات واسعة في عمق الصحراء.
وأغارت الطائرات الحربية السورية على مواقع لـ»داعش» في الجزء الشمالي من الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش والقوات الرديفة مع مسلحي التنظيم.
وتقدّر المساحة التي سيطر عليها الجيش جنوب مدينة الميادين بنحو 1500 كيلومتر مربع، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة مع فلول «داعش» المنهزم في ريف دير الزور الشرقي، والذي اتخذ البادية ومناطقها نقاط تحصين له.
وتهدف عملية الجيش العسكرية إلى تأمين كامل الريف الجنوبي الشرقي، إضافة إلى تأمين المدن الرئيسة على الجانب الغربي لنهر الفرات، والممتدة من دير الزور مروراً بالميادين، وصولاً إلى البوكمال مع كامل أريافها وبلداتها وقراها.
من جهة اخرى وفي ريف حمص الشمالي دخلت عشرات الحافلات من طريق حمص تلبيسة الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي المنطقة بالتوازي مع دخول عشر حافلات عبر معبر الكافات لإخراج المسلحين وعائلاتهم من ريف حماه الجنوبي باتجاه شمال سوريا.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018