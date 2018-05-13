الجيش السوري يحرّر مناطق واسعة في عمق البادية

دمشق (وكالات)

تقدّم الجيش السوري في عمق البادية السورية بعد أيام من انطلاق عمليته العسكرية ضد «داعش». وتمكّن الجيش من التقدّم وتحرير مناطق صحراوية واسعة منها فيضة ابن موينع، والطماح الموجودتان في عمق البادية. وتم التقدّم انطلاقاً من مدينة الميادين، ومن خلال اختراق الصحراء لمسافة تزيد عن 60 كيلومتراً، والتمركز في نقاط جديدة حوّلها الجيش إلى قاعدة ارتكاز لشنّ هجمات إضافية، ولتمشيط مساحات واسعة في عمق الصحراء.

وأغارت الطائرات الحربية السورية على مواقع لـ»داعش» في الجزء الشمالي من الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش والقوات الرديفة مع مسلحي التنظيم.

وتقدّر المساحة التي سيطر عليها الجيش جنوب مدينة الميادين بنحو 1500 كيلومتر مربع، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة مع فلول «داعش» المنهزم في ريف دير الزور الشرقي، والذي اتخذ البادية ومناطقها نقاط تحصين له.

وتهدف عملية الجيش العسكرية إلى تأمين كامل الريف الجنوبي الشرقي، إضافة إلى تأمين المدن الرئيسة على الجانب الغربي لنهر الفرات، والممتدة من دير الزور مروراً بالميادين، وصولاً إلى البوكمال مع كامل أريافها وبلداتها وقراها.

من جهة اخرى وفي ريف حمص الشمالي دخلت عشرات الحافلات من طريق حمص تلبيسة الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي المنطقة بالتوازي مع دخول عشر حافلات عبر معبر الكافات لإخراج المسلحين وعائلاتهم من ريف حماه الجنوبي باتجاه شمال سوريا.