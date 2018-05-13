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يوم الأحد 13 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

قلادة فلسطين الكبرى
سلم الرئيس الفلسطيني، الزعيم الكوبي راؤول كاسترو، القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وأخرى باسم الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو تقديرا لدعم كوبا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
فيضانات تجتاح المحافظات السورية
شهدت محافظات عدة في سوريا أمطارا غزيرة على مدار اليومين الماضيين أدت لحدوث فيضانات وسيول غمرت الشوارع وقطعت بعض الطرقات وألحقت أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية.
محاكمة في الاردن
طالب صافي الكساسبة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لجلب المسؤول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته في الأردن، حسبما أفادت وكالة «عمون».
اجتماع أستانا - 9
أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية أستانا، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.
انتخابات ترسم مستقبل العراق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح امس في عموم العراق ستحدد مستقبل البلاد، داعيا العراقيين إلى أوسع إقبال على هذه الانتخابات.
رد اعتبار لبرلسكوني
قررت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية رد الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد. وقررت المحكمة الغاء كل القرارات القضائية السابقة.

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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

قلادة فلسطين الكبرى
سلم الرئيس الفلسطيني، الزعيم الكوبي راؤول كاسترو، القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وأخرى باسم الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو تقديرا لدعم كوبا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
فيضانات تجتاح المحافظات السورية
شهدت محافظات عدة في سوريا أمطارا غزيرة على مدار اليومين الماضيين أدت لحدوث فيضانات وسيول غمرت الشوارع وقطعت بعض الطرقات وألحقت أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية.
محاكمة في الاردن
طالب صافي الكساسبة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لجلب المسؤول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته في الأردن، حسبما أفادت وكالة «عمون».
اجتماع أستانا - 9
أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية أستانا، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.
انتخابات ترسم مستقبل العراق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح امس في عموم العراق ستحدد مستقبل البلاد، داعيا العراقيين إلى أوسع إقبال على هذه الانتخابات.
رد اعتبار لبرلسكوني
قررت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية رد الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد. وقررت المحكمة الغاء كل القرارات القضائية السابقة.

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بين سطرين .. صراع المصالح !
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مرآة الصحافة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني نضال السبع.. مخطط أمريكي صهيوني لـ «حرق» المنطقة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي اللبناني نضال السبع في لقاء مع الشروق ان التطورات الاخيرة وقصف الاحتلال الاسرائيلي...
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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