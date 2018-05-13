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20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
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20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
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19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
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19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
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19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
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18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
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18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
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18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
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18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
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18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
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15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
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17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
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17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
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17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
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16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
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16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
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15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
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15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
قلادة فلسطين الكبرى
سلم الرئيس الفلسطيني، الزعيم الكوبي راؤول كاسترو، القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وأخرى باسم الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو تقديرا لدعم كوبا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
فيضانات تجتاح المحافظات السورية
شهدت محافظات عدة في سوريا أمطارا غزيرة على مدار اليومين الماضيين أدت لحدوث فيضانات وسيول غمرت الشوارع وقطعت بعض الطرقات وألحقت أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية.
محاكمة في الاردن
طالب صافي الكساسبة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لجلب المسؤول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته في الأردن، حسبما أفادت وكالة «عمون».
اجتماع أستانا - 9
أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية أستانا، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.
انتخابات ترسم مستقبل العراق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح امس في عموم العراق ستحدد مستقبل البلاد، داعيا العراقيين إلى أوسع إقبال على هذه الانتخابات.
رد اعتبار لبرلسكوني
قررت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية رد الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد. وقررت المحكمة الغاء كل القرارات القضائية السابقة.
قلادة فلسطين الكبرى
سلم الرئيس الفلسطيني، الزعيم الكوبي راؤول كاسترو، القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وأخرى باسم الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو تقديرا لدعم كوبا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
فيضانات تجتاح المحافظات السورية
شهدت محافظات عدة في سوريا أمطارا غزيرة على مدار اليومين الماضيين أدت لحدوث فيضانات وسيول غمرت الشوارع وقطعت بعض الطرقات وألحقت أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية.
محاكمة في الاردن
طالب صافي الكساسبة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لجلب المسؤول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته في الأردن، حسبما أفادت وكالة «عمون».
اجتماع أستانا - 9
أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية أستانا، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.
انتخابات ترسم مستقبل العراق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح امس في عموم العراق ستحدد مستقبل البلاد، داعيا العراقيين إلى أوسع إقبال على هذه الانتخابات.
رد اعتبار لبرلسكوني
قررت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية رد الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد. وقررت المحكمة الغاء كل القرارات القضائية السابقة.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018