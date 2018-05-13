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يوم الأحد 13 ماي 2018
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جزيرة تستخدم أضخم عملة في العالـم
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العالمية
جزيرة تستخدم أضخم عملة في العالـم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

على الرغم من أن العديد من جزر ميكرونيزيا النائية تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، إلا أن جزيرة «ياب» الصغيرة تمتلك أكبر عملات في العالم.

لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ سكان ياب، وهي جزيرة صغيرة في ميكرونيزيا، باستخدام أقراص الحجر الجيري العملاقة كعملات، لكن أموالهم الحجرية الفريدة التي اكتشفت منذ قرون لا تزال قيد التداول اليوم.
بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تستخدم جزر ميكرونيزيا الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، ولكن في جزيرة ياب يستخدم الناس أيضًا شكلًا استثنائيًا من النقود، يتمثل في أقراص ضخمة من الحجر الجيري، يصل وزنها إلى 2 طن.

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جزيرة تستخدم أضخم عملة في العالـم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

على الرغم من أن العديد من جزر ميكرونيزيا النائية تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، إلا أن جزيرة «ياب» الصغيرة تمتلك أكبر عملات في العالم.

لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ سكان ياب، وهي جزيرة صغيرة في ميكرونيزيا، باستخدام أقراص الحجر الجيري العملاقة كعملات، لكن أموالهم الحجرية الفريدة التي اكتشفت منذ قرون لا تزال قيد التداول اليوم.
بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تستخدم جزر ميكرونيزيا الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، ولكن في جزيرة ياب يستخدم الناس أيضًا شكلًا استثنائيًا من النقود، يتمثل في أقراص ضخمة من الحجر الجيري، يصل وزنها إلى 2 طن.

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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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