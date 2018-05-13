حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه

بطريقة جديدة ومثيرة يقوم الحلاق المصرى وليد مكرم، المعروف باسم القيصر، برسم وجوه الفنانين والمشاهير أثناء قص شعر زبائنه. ويستخدم مكرم من أجل ذلك الطباشير الأبيض أولا حيث يرسم وجه الشخص الذي يرغب فيه الزبون على رأسه قبل أن يستخدم أدوات الحلاقة لإضافة التفاصيل.

ويستغرق رسم صورة وجه مماثلة لوجه الشخص المطلوب ما يصل إلى ساعتين. في البداية كان الزبائن يشككون في مهارات القيصر الفنية، لكن نجاحه في رسم وجه محمد صلاح بدقة شجع بعضهم على خوض التجربة.

وقد نجح القيصر في رسم صور كثير من المشاهير على رؤوس زبائنه، ومنهم الممثل المصري أحمد حلمي والمطرب العراقي كاظم الساهر والمطربة الراحلة أم كلثوم.