فتـــــاة تتم حفـــــل زفافهـــــا بـــــذراع مقطوعـــــــــــة

واصلت عروس من زيمبابوي الإعداد لحفل زفافها بل وإتمامه، عقب يومين من فقدانها ذراعها إثر هجوم تمساح ضخم عليها.

ووفقا لصحيفة «مترو»، كانت الفتاة زانيل نادلوفو تتنزه مع خطيبها جامي فوكس، على متن قارب صغير، ليهاجمها تمساح ويعضها من ذراعها الأيمن.

وقام خطيبها بإنقاذها من فك التمساح، إلا أنها أصيبت بنزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى، حيث نجح الأطباء في إنقاذ حياتها لكنها خسرت معظم ذراعها.

وأصرت الفتاة على إتمام حفل زفافها، وظهرت وهي ترتدي فستان زفافها بجانب عريسها، وذراعها اليمنى ملفوفة بضمادات.