بوتين يسجل خماسية في مباراة هوكي

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين رفقة فريقه «أساطير كالينغراد»، أداء لافتا في مباراة ودية بمدينة سوتشي. وذلك ضمن «الدوري الليلي» للعبة.

وسجل بوتين خمسة أهداف خلال المباراة ليقود فريقه للفوز بنتيجة 12 ـ 7.

ولعب إلى جانب بوتين الذي ارتدى القميص رقم 11 ، كل من وزير الدفاع سيرغي شويغو، ولاعبي الهوكي بافل بوريه الملقب بالصاروخ الروسي وفاليري كامينسكي، وفياشيسلاف فيتيسوف وأليكسي كاساتونوف وألكسندر غوسكوف وألكسندر ماغيلي وآخرون.