كلب يطلق النار على صاحبه

قال أحد سكان ولاية أيوا الأمريكية، إنه أصيب بطلق ناري من قبل كلبه «بدون قصد»، بينما كانا يلعبان سويا، الأربعاء الماضي. وقال ريتشارد ريمي (51 عاما)، أنه أخبر الشرطة بأنه كان يلعب مع كلبه «باليو» على أريكة ثم دفعه بعيدا عنه، وعند ذلك توجه الكلب، وهو من سلالة «لابرادور»، إلى بندقية وضغط على الزناد.

وأشار إلى أن طلقة من البندقية خرجت واستقرت في ساقه، وفق ما ذكرت وكالة « أسوشييتد برس» .وقد تلقى ريمي العلاج في مستشفى وخرج في وقت لاحق منه .وقال ريمي لصحيفة «ذا ماسنجر»، إن باليو «جلس بجانبه وبكى لأنه ظن أنه قام بشيء خاطئ».