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يوم الأحد 13 ماي 2018
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العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!
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العالمية
العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت امس السبت أحداثا لافتة كان أبرزها تفتيش رئيس الوزراء العراقي قبيل دخوله أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.
وتظهر صور ومقطع فيديو العبادي قبيل دخوله مركز الاقتراع وهو يخضع للتفتيش من قبل شرطي عراقي.
وأدلى العبادي بصوته صباح امس في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.

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العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت امس السبت أحداثا لافتة كان أبرزها تفتيش رئيس الوزراء العراقي قبيل دخوله أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.
وتظهر صور ومقطع فيديو العبادي قبيل دخوله مركز الاقتراع وهو يخضع للتفتيش من قبل شرطي عراقي.
وأدلى العبادي بصوته صباح امس في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.

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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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