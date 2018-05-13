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بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
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العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت امس السبت أحداثا لافتة كان أبرزها تفتيش رئيس الوزراء العراقي قبيل دخوله أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.
وتظهر صور ومقطع فيديو العبادي قبيل دخوله مركز الاقتراع وهو يخضع للتفتيش من قبل شرطي عراقي.
وأدلى العبادي بصوته صباح امس في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.
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العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت امس السبت أحداثا لافتة كان أبرزها تفتيش رئيس الوزراء العراقي قبيل دخوله أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.
وتظهر صور ومقطع فيديو العبادي قبيل دخوله مركز الاقتراع وهو يخضع للتفتيش من قبل شرطي عراقي.
وأدلى العبادي بصوته صباح امس في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.
النووي الإيراني .. بين الشاه وروحاني..
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الرئيس الامريكي تهديده،أو لنقُلْ وهو الأصح، نفذ رغبة اسرائيل في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين...المزيد >>
بين سطرين .. صراع المصالح !
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق...المزيد >>
مرآة الصحافة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي...المزيد >>
لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني نضال السبع.. مخطط أمريكي صهيوني لـ «حرق» المنطقة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي اللبناني نضال السبع في لقاء مع الشروق ان التطورات الاخيرة وقصف الاحتلال الاسرائيلي...المزيد >>
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
خالد الحدّادتجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
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