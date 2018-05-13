العبـــادي يستسلـــــم للتفتيش!

شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت امس السبت أحداثا لافتة كان أبرزها تفتيش رئيس الوزراء العراقي قبيل دخوله أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.

وتظهر صور ومقطع فيديو العبادي قبيل دخوله مركز الاقتراع وهو يخضع للتفتيش من قبل شرطي عراقي.

وأدلى العبادي بصوته صباح امس في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.