6 آلاف مستوطن يقتحمون «قبر سيدنا يوسف» عليه السلام في نابلس

القدس المحتلة (وكالات)

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شبانا فلسطينيين حاولوا التصدّي لاقتحام آلاف المستوطنين اليهود لموقع إسلامي في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

واقتحم نحو ستة آلاف مستوطن يهودي؛ من بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون وأعضاء في «الكنيست»، مقام «سيدنا يوسف» عليه السلام شرقي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة وفق ما اكدته امس تقارير اعلامية فلسطينية.