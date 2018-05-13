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يوم الأحد 13 ماي 2018
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6 آلاف مستوطن يقتحمون «قبر سيدنا يوسف» عليه السلام في نابلس
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العالمية
6 آلاف مستوطن يقتحمون «قبر سيدنا يوسف» عليه السلام في نابلس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شبانا فلسطينيين حاولوا التصدّي لاقتحام آلاف المستوطنين اليهود لموقع إسلامي في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
واقتحم نحو ستة آلاف مستوطن يهودي؛ من بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون وأعضاء في «الكنيست»، مقام «سيدنا يوسف» عليه السلام شرقي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة وفق ما اكدته امس تقارير اعلامية فلسطينية.

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العالمية
6 آلاف مستوطن يقتحمون «قبر سيدنا يوسف» عليه السلام في نابلس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شبانا فلسطينيين حاولوا التصدّي لاقتحام آلاف المستوطنين اليهود لموقع إسلامي في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
واقتحم نحو ستة آلاف مستوطن يهودي؛ من بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون وأعضاء في «الكنيست»، مقام «سيدنا يوسف» عليه السلام شرقي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة وفق ما اكدته امس تقارير اعلامية فلسطينية.

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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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