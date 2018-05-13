30 سفيرا أجنبيا من أصل 86 سيشاركون في الحدث:مقاطعة دبلوماسية واسعة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس

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القدس المحتلة(وكالات)
تقاطع أكثر من خمسين دولة أجنبية الاحتفالات الإسرائيلية بافتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، والمقرّر تنظيمها اليوم وغدا . وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر فإن 30 سفيرا فقط من أصل 86 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، وجّهت إليهم وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوات لحضور فعاليات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، تفاعلوا إيجابا مع الدعوة وأكدوا مشاركتهم في الحدث، مقابل مقاطعة نحو ثلثي السفراء المدعوين للفعالية. ومن المقرّر أن يشارك في احتفالات نقل السفارة كل من؛ إيفانكا ترومب ابنة الرئيس الأمريكي، وصهره المستشار جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ومسؤولين في البيت الأبيض. وأوضحت الصحيفة، أن من بين السفراء الـ 30 المشاركين في الفعاليات؛ ثلاثة دبلوماسيين ممثلين عن دول أوروبية، وهي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، في حين لم يرّد سفيرا رومانيا والنمسا بعد على الدعوة. وعلى الصعيد الداخلي، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن دعوة الأعضاء العرب أو نواب المعارضة في البرلمان «الكنيست» لحضور الفعالية؛ باستثناء رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ. وقرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر الماضي، الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها. وقوبل إعلان ترومب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. واختارت واشنطن الرابع عشر من ماي الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير «إسرائيل» لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.
القدس المحتلة(وكالات)
تقاطع أكثر من خمسين دولة أجنبية الاحتفالات الإسرائيلية بافتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، والمقرّر تنظيمها اليوم وغدا . وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر فإن 30 سفيرا فقط من أصل 86 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، وجّهت إليهم وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوات لحضور فعاليات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، تفاعلوا إيجابا مع الدعوة وأكدوا مشاركتهم في الحدث، مقابل مقاطعة نحو ثلثي السفراء المدعوين للفعالية. ومن المقرّر أن يشارك في احتفالات نقل السفارة كل من؛ إيفانكا ترومب ابنة الرئيس الأمريكي، وصهره المستشار جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ومسؤولين في البيت الأبيض. وأوضحت الصحيفة، أن من بين السفراء الـ 30 المشاركين في الفعاليات؛ ثلاثة دبلوماسيين ممثلين عن دول أوروبية، وهي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، في حين لم يرّد سفيرا رومانيا والنمسا بعد على الدعوة. وعلى الصعيد الداخلي، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن دعوة الأعضاء العرب أو نواب المعارضة في البرلمان «الكنيست» لحضور الفعالية؛ باستثناء رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ. وقرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر الماضي، الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها. وقوبل إعلان ترومب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. واختارت واشنطن الرابع عشر من ماي الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير «إسرائيل» لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018