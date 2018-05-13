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يوم الأحد 13 ماي 2018
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30 سفيرا أجنبيا من أصل 86 سيشاركون في الحدث:مقاطعة دبلوماسية واسعة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس
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30 سفيرا أجنبيا من أصل 86 سيشاركون في الحدث:مقاطعة دبلوماسية واسعة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القدس المحتلة(وكالات)
تقاطع أكثر من خمسين دولة أجنبية الاحتفالات الإسرائيلية بافتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، والمقرّر تنظيمها اليوم وغدا . وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر فإن 30 سفيرا فقط من أصل 86 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، وجّهت إليهم وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوات لحضور فعاليات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، تفاعلوا إيجابا مع الدعوة وأكدوا مشاركتهم في الحدث، مقابل مقاطعة نحو ثلثي السفراء المدعوين للفعالية. ومن المقرّر أن يشارك في احتفالات نقل السفارة كل من؛ إيفانكا ترومب ابنة الرئيس الأمريكي، وصهره المستشار جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ومسؤولين في البيت الأبيض. وأوضحت الصحيفة، أن من بين السفراء الـ 30 المشاركين في الفعاليات؛ ثلاثة دبلوماسيين ممثلين عن دول أوروبية، وهي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، في حين لم يرّد سفيرا رومانيا والنمسا بعد على الدعوة. وعلى الصعيد الداخلي، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن دعوة الأعضاء العرب أو نواب المعارضة في البرلمان «الكنيست» لحضور الفعالية؛ باستثناء رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ. وقرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر الماضي، الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها. وقوبل إعلان ترومب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. واختارت واشنطن الرابع عشر من ماي الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير «إسرائيل» لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.

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30 سفيرا أجنبيا من أصل 86 سيشاركون في الحدث:مقاطعة دبلوماسية واسعة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القدس المحتلة(وكالات)
تقاطع أكثر من خمسين دولة أجنبية الاحتفالات الإسرائيلية بافتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، والمقرّر تنظيمها اليوم وغدا . وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر فإن 30 سفيرا فقط من أصل 86 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، وجّهت إليهم وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوات لحضور فعاليات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، تفاعلوا إيجابا مع الدعوة وأكدوا مشاركتهم في الحدث، مقابل مقاطعة نحو ثلثي السفراء المدعوين للفعالية. ومن المقرّر أن يشارك في احتفالات نقل السفارة كل من؛ إيفانكا ترومب ابنة الرئيس الأمريكي، وصهره المستشار جاريد كوشنر، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ومسؤولين في البيت الأبيض. وأوضحت الصحيفة، أن من بين السفراء الـ 30 المشاركين في الفعاليات؛ ثلاثة دبلوماسيين ممثلين عن دول أوروبية، وهي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، في حين لم يرّد سفيرا رومانيا والنمسا بعد على الدعوة. وعلى الصعيد الداخلي، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن دعوة الأعضاء العرب أو نواب المعارضة في البرلمان «الكنيست» لحضور الفعالية؛ باستثناء رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ. وقرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر الماضي، الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها. وقوبل إعلان ترومب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. واختارت واشنطن الرابع عشر من ماي الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير «إسرائيل» لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.

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