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يوم الأحد 13 ماي 2018
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لنصرة القدس:غدا، مسيرة مليونية في غزة
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العالمية
لنصرة القدس:غدا، مسيرة مليونية في غزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يستعد الشعب الفلسطيني للخروج غدا الاثنين في مسيرة مليونية في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية ومن مخيمات لبنان ومن الأردن الى مشارف فلسطين وذلك في اطار مسيرة العودة ويأتي ذلك في وقت عزز فيه الاحتلال وجوده العسكري على طول حدود غزة.

القدس المحتلة
أعلنت الهيئة المنظمة لـ «مسيرات العودة وكسر الحصار»، امس السبت، عن برنامج الفعاليات الشعبية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمقرّر يوم الرابع عشر من ماي الجاري. ودعت إلى المشاركة الحاشدة في الفعاليات التي تنطلق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، غدا الاثنين ، تحت شعار «مليونية العودة». وقال عضو الهيئة، خالد البطش، في مؤتمر صحفي عقد امس السبت في مدينة غزة، «ندعو للتحرك تجاه فلسطين من كل حدب وصوب ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخا تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار»، كما قال. وفي قطاع غزة، ستنطلق فعاليات المليونية من «مخيمات العودة» المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع والتي تفصله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأوضح البطش، أن يوم الاثنين سيكون يوم إضراب شامل في كافة المرافق الحكومية والخاصة في قطاع غزة، كما من المقرّر أن تتوقف فيه حركة السيارات في الطرقات، باستثناء حركة الحافلات نحو الحدود.
أما في الضفة الغربية؛ فستنطلق الفعاليات من نقاط وبؤر التماس مع الاحتلال، ومن ساحة «باب العامود» في مدينة القدس. ودعت الهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات احتجاجية أمام السفارات الإسرائيلية يوم الاثنين القادم. ومن جهته، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لـ «مسيرات العودة»، هاني الثوابتة، «لقد وضع الشعب الفلسطيني من خلال مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي أقدامه على طريق المسيرة الكبرى عبر مليونية العودة غدا الاثنين «.
وتعتزم واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، غدا الاثنين القادم، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة الفلسطينية. وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها «مسيرات العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 ماي الجاري الذي يصادف ذكرى «النكبة»، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وفي سياق متصل وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 48 مواطنا وإصابة 9520 آخرين في قطاع غزة، جرّاء الاعتداءات المتكرّرة للجيش الإسرائيلي على المشاركين في «مسيرات العودة» منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس الماضي.ويضاف إلى ذلك، ستة شهداء فلسطينيين أعلن الاحتلال عن قتلهم قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وقام باحتجاز جثامينهم.
من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، قوات الاحتلال باستخدام القوة المميتة بحق المشاركين السلميين في «مسيرات العودة الكبرى».
ومن جانبها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، تستعدان لمواجهة مسيرة العودة غدا الإثنين ، عبر تعزيز القوة العسكرية على طول الحدود مع غزة. وذكرت الصحيفة العبرية، أن هناك مخاوف في جيش الاحتلال، بأن تتطور مسيرة العودة يوم «النكبة» إلى مظاهرات عنيفة على طول الحدود مع قطاع غزة.

رأي خبير

المحلل السياسي طلال عوكل
«هناك إصرار فلسطيني على اقتحام السياج الحدودي، حال عدم ارتكاب إسرائيل عدوانا واسعا على قطاع غزة قبيل الوصول إلى فعاليات إحياء ذكرى النكبة.. التحركات الدولية لاحتواء مسيرة العودة ستبوء بالفشل، خاصة أن هذا العمل شعبي سلمي يخاطب العالم ويغضب قوى الاشتباك مع إسرائيل، بعيدا عن فتح جبهة ومواجهة جديدة..».

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العالمية
لنصرة القدس:غدا، مسيرة مليونية في غزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يستعد الشعب الفلسطيني للخروج غدا الاثنين في مسيرة مليونية في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية ومن مخيمات لبنان ومن الأردن الى مشارف فلسطين وذلك في اطار مسيرة العودة ويأتي ذلك في وقت عزز فيه الاحتلال وجوده العسكري على طول حدود غزة.

القدس المحتلة
أعلنت الهيئة المنظمة لـ «مسيرات العودة وكسر الحصار»، امس السبت، عن برنامج الفعاليات الشعبية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمقرّر يوم الرابع عشر من ماي الجاري. ودعت إلى المشاركة الحاشدة في الفعاليات التي تنطلق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، غدا الاثنين ، تحت شعار «مليونية العودة». وقال عضو الهيئة، خالد البطش، في مؤتمر صحفي عقد امس السبت في مدينة غزة، «ندعو للتحرك تجاه فلسطين من كل حدب وصوب ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخا تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار»، كما قال. وفي قطاع غزة، ستنطلق فعاليات المليونية من «مخيمات العودة» المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع والتي تفصله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأوضح البطش، أن يوم الاثنين سيكون يوم إضراب شامل في كافة المرافق الحكومية والخاصة في قطاع غزة، كما من المقرّر أن تتوقف فيه حركة السيارات في الطرقات، باستثناء حركة الحافلات نحو الحدود.
أما في الضفة الغربية؛ فستنطلق الفعاليات من نقاط وبؤر التماس مع الاحتلال، ومن ساحة «باب العامود» في مدينة القدس. ودعت الهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات احتجاجية أمام السفارات الإسرائيلية يوم الاثنين القادم. ومن جهته، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لـ «مسيرات العودة»، هاني الثوابتة، «لقد وضع الشعب الفلسطيني من خلال مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي أقدامه على طريق المسيرة الكبرى عبر مليونية العودة غدا الاثنين «.
وتعتزم واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، غدا الاثنين القادم، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة الفلسطينية. وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها «مسيرات العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 ماي الجاري الذي يصادف ذكرى «النكبة»، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وفي سياق متصل وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 48 مواطنا وإصابة 9520 آخرين في قطاع غزة، جرّاء الاعتداءات المتكرّرة للجيش الإسرائيلي على المشاركين في «مسيرات العودة» منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس الماضي.ويضاف إلى ذلك، ستة شهداء فلسطينيين أعلن الاحتلال عن قتلهم قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وقام باحتجاز جثامينهم.
من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، قوات الاحتلال باستخدام القوة المميتة بحق المشاركين السلميين في «مسيرات العودة الكبرى».
ومن جانبها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، تستعدان لمواجهة مسيرة العودة غدا الإثنين ، عبر تعزيز القوة العسكرية على طول الحدود مع غزة. وذكرت الصحيفة العبرية، أن هناك مخاوف في جيش الاحتلال، بأن تتطور مسيرة العودة يوم «النكبة» إلى مظاهرات عنيفة على طول الحدود مع قطاع غزة.

رأي خبير

المحلل السياسي طلال عوكل
«هناك إصرار فلسطيني على اقتحام السياج الحدودي، حال عدم ارتكاب إسرائيل عدوانا واسعا على قطاع غزة قبيل الوصول إلى فعاليات إحياء ذكرى النكبة.. التحركات الدولية لاحتواء مسيرة العودة ستبوء بالفشل، خاصة أن هذا العمل شعبي سلمي يخاطب العالم ويغضب قوى الاشتباك مع إسرائيل، بعيدا عن فتح جبهة ومواجهة جديدة..».

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خالد الحدّاد
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