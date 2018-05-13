«الشروق» في كواليس تصوير سيتكوم «لافاج»:البطالــــــــة فـــــي مـــــواقف كوميديـــــــــــــة

«لافاج» هو عنوان سيت كوم يجري تصويره حاليا بديكور أعد للغرض بـ«فيرمة» بجهة العقبة من ولاية منوبة، تراهن عليه القناة الوطنية الأولى في برمجتها الرمضانية لهذا العام.

* تونس – «الشروق» – :

«الشروق» تحولت مؤخرا إلى منطقة العقبة حيث يجري تصوير سيت كوم «لافاج» للمنتج عبد العزيز بن ملوكة، والمخرج سيف الدين الظريف، صاحب فكرة هذا العمل ومؤلفه، من أبناء التلفزة التونسية التي ستبث هذه السلسلة الكوميدية في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، ومدة كل حلقة 20 دقيقة.

وجدير بالذكر أن المخرج سيف الدين الظريف أنهى مساء أمس السبت 12 ماي 2018 تصوير سيت كوم «لافاج»، وعن هذه السلسلة حدثنا المخرج عن مضمونها فقال: «ثلاث فتيات لا يعرفن بعضهن البعض، من أصحاب الشهائد العليا، عاطلات عن العمل تقدمن بمشاريع، في إطار تشغيل أصحاب الشهائد، فيجدن أنفسهن بالصدفة أو على وجه الخطإ في مشروع «لافاج».. مشروع يجمعهن على اختلاف طبقاتهن الاجتماعية، وجذورهن، ومن هنا تنطلق الوضعيات..».

الفتيات الثلاث الاتي تحدث عنهن المخرج هن الممثلات سوسن معالج ومرام بن عزيزة وريم بن مسعود، علما وأن البطولة المطلقة لهن مع وجود أبطال آخرين في العمل على غرار الممثلين محمد علي دمق وصلاح مصدق وشاكرة الرماح وعلي الخميري وحمودة بن حسين والهادي الماجري وفاطمة الفالحي، إلى جانب ضيوف الشرف في كل حلقة ومن بينهم جمال المداني ومحمد علي بن جمعة وفتحي المسلماني...

«وجيهة» اليسارية

وفي كواليس التصوير تحدثنا في البداية، إلى الممثلة سوسن معالج، التي أكدت أن العمل يطرح ظاهرة البطالة في تونس وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية «وجيهة» التي تمثل الجانب اليساري في العمل بحكم أنها كانت تخرج في مظاهرات لما كانت طالبة، وكانت لها مواقف في الجامعة وهي من طبقة شعبية، تعمل في «اللافاج» لتوفير مصاريف علاج والدتها المريضة والوقوف إلى جانب شقيقها العاطل عن العمل، لذلك اضطرت أن تشتغل في عديد المجالات رغم أنها خريجة علم اجتماع على حد تعبير سوسن معالج، التي أضافت «لكن الجانب المضيء في هذه الشخصية أنها تتعامل مع كل الوضعيات وتتأقلم معها وليس لها عقد، فضلا عن أنها محبة للحياة».

«رشا» الدلولة

وعلى عكس «وجيهة» تجسد الممثلة مرام بن عزيزة شخصية «رشا»، وعنها تقول: «هي فتاة «دلولة»، وبنت أبيها لأن والدتها متوفية، ووالدها يخاف عليها من «الذئاب»، الموجودة في مجتمعنا، لكنها بعد التخرج تختار أن تعول على نفسها، وفي كل حلقة تجد نفسها أمام وضعية، أو أمام الامر الواقع، علما وأن رشا تصدق كل ما يقال لها..». ويذكر أن الممثلة مرام بن عزيزة لم تكن حالتها الصحية على ما يرام أثناء حضورنا كواليس التصوير، لكنها تناولت بعض الفيتامينات، وتابعت تصوير المشاهد الخاصة بها، حتى لا تعطل سير الإنتاج.

لبنى المهندسة الفلاحية

أما الشخصية الثالثة فهي «لبنى» المهندسة الفلاحية، وتجسدها الممثلة ريم بن مسعود، التي أوضحت أن «لبنى» تقدمت بمطلب لدعمها في مشروع فلاحي فتجد نفسها مع وجيهة ورشا اللتين تنتميان كل إلى طبقتين مختلفتين، ولكل منهن ذوقها الخاص في الأكل والموسيقى وغيرهما من الأشياء، وفي هذا الاختلاف، تقول ريم بن مسعود تحصل المواقف المضحكة، مضيفة : «لافاج يعني سيارة وكل سيارة دار وكل دار لها حكايتها... على أمل أن ينال العمل إعجاب المشاهد».

وسام المختار