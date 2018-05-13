القيروان:اختتام مهرجان الشراحيل بنصرالله

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الشروق: مكتب القيروان
اختتمت أمس السبت 10 ماي بنصرالله في ولاية القيروان فعاليات مهرجان الشراحيل التي انطلقت يوم الخميس الماضي بدار الثقافة في الجهة وذلك تحت شعار» القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي.
واتسمت دورة هذا العام بتنوعها والتصاقها بالتراث اللامادي الذي يوثق للتعريف بأهم ركائز الجهة التراثية.
ورغم ضعف إمكانياته حاول القائمون على المهرجان رد الاعتبار إلى الجهة فكان اسم المهرجان نسبة إلى جبل الشراحيل والذي يعتبر جغرافيا طبيعية خلابة.
وركزت الدورة على احياء عادة الزردة بقيادة اولاد سيدي فايد .الزردة التي لم تعدحاضرة في العادة الشعبية منذ أكثر من عشرين سنة تقريبا حيث كانت كتراث لامادي يجمع بين الغناء البدوي وعروض الفرجة والفروسية واللباس التقليدي والذبائح كتعبيرة رمزية وظاهرة اجتماعية عرفتها الجهة بسيدي علي بن نصرالله وليها الصالح.
وتخلل المهرجان معرض للخزف والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف ليتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز.
كما برمجت فقرات المهرجان في إطار انفتاحها على بيئتها زيارة سياحية استطلاعيةلمحمية التواتي بالجهة.
وكان يوم الاختتام بسهرة فنية غنائية أحياها الفنان بلقاسم بوڨنة.
المهرجان شهد إقبالا هاما للأهالي مما ساهم في بعث الحياة والحركية لمدينة طالماعاشت ركودا ثقافيا رغم جمالها الذي يشدك للوهلة الأولى وانت على مشارفها.
الشروق: مكتب القيروان
اختتمت أمس السبت 10 ماي بنصرالله في ولاية القيروان فعاليات مهرجان الشراحيل التي انطلقت يوم الخميس الماضي بدار الثقافة في الجهة وذلك تحت شعار» القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي.
واتسمت دورة هذا العام بتنوعها والتصاقها بالتراث اللامادي الذي يوثق للتعريف بأهم ركائز الجهة التراثية.
ورغم ضعف إمكانياته حاول القائمون على المهرجان رد الاعتبار إلى الجهة فكان اسم المهرجان نسبة إلى جبل الشراحيل والذي يعتبر جغرافيا طبيعية خلابة.
وركزت الدورة على احياء عادة الزردة بقيادة اولاد سيدي فايد .الزردة التي لم تعدحاضرة في العادة الشعبية منذ أكثر من عشرين سنة تقريبا حيث كانت كتراث لامادي يجمع بين الغناء البدوي وعروض الفرجة والفروسية واللباس التقليدي والذبائح كتعبيرة رمزية وظاهرة اجتماعية عرفتها الجهة بسيدي علي بن نصرالله وليها الصالح.
وتخلل المهرجان معرض للخزف والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف ليتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز.
كما برمجت فقرات المهرجان في إطار انفتاحها على بيئتها زيارة سياحية استطلاعيةلمحمية التواتي بالجهة.
وكان يوم الاختتام بسهرة فنية غنائية أحياها الفنان بلقاسم بوڨنة.
المهرجان شهد إقبالا هاما للأهالي مما ساهم في بعث الحياة والحركية لمدينة طالماعاشت ركودا ثقافيا رغم جمالها الذي يشدك للوهلة الأولى وانت على مشارفها.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018