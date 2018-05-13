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يوم الأحد 13 ماي 2018
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القيروان:اختتام مهرجان الشراحيل بنصرالله
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الثقافي
القيروان:اختتام مهرجان الشراحيل بنصرالله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق: مكتب القيروان
اختتمت أمس السبت 10 ماي بنصرالله في ولاية القيروان فعاليات مهرجان الشراحيل التي انطلقت يوم الخميس الماضي بدار الثقافة في الجهة وذلك تحت شعار» القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي.
واتسمت دورة هذا العام بتنوعها والتصاقها بالتراث اللامادي الذي يوثق للتعريف بأهم ركائز الجهة التراثية.
ورغم ضعف إمكانياته حاول القائمون على المهرجان رد الاعتبار إلى الجهة فكان اسم المهرجان نسبة إلى جبل الشراحيل والذي يعتبر جغرافيا طبيعية خلابة.
وركزت الدورة على احياء عادة الزردة بقيادة اولاد سيدي فايد .الزردة التي لم تعدحاضرة في العادة الشعبية منذ أكثر من عشرين سنة تقريبا حيث كانت كتراث لامادي يجمع بين الغناء البدوي وعروض الفرجة والفروسية واللباس التقليدي والذبائح كتعبيرة رمزية وظاهرة اجتماعية عرفتها الجهة بسيدي علي بن نصرالله وليها الصالح.
وتخلل المهرجان معرض للخزف والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف ليتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز.
كما برمجت فقرات المهرجان في إطار انفتاحها على بيئتها زيارة سياحية استطلاعيةلمحمية التواتي بالجهة.
وكان يوم الاختتام بسهرة فنية غنائية أحياها الفنان بلقاسم بوڨنة.
المهرجان شهد إقبالا هاما للأهالي مما ساهم في بعث الحياة والحركية لمدينة طالماعاشت ركودا ثقافيا رغم جمالها الذي يشدك للوهلة الأولى وانت على مشارفها.

سعيدة جلاصي
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الثقافي
القيروان:اختتام مهرجان الشراحيل بنصرالله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق: مكتب القيروان
اختتمت أمس السبت 10 ماي بنصرالله في ولاية القيروان فعاليات مهرجان الشراحيل التي انطلقت يوم الخميس الماضي بدار الثقافة في الجهة وذلك تحت شعار» القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي.
واتسمت دورة هذا العام بتنوعها والتصاقها بالتراث اللامادي الذي يوثق للتعريف بأهم ركائز الجهة التراثية.
ورغم ضعف إمكانياته حاول القائمون على المهرجان رد الاعتبار إلى الجهة فكان اسم المهرجان نسبة إلى جبل الشراحيل والذي يعتبر جغرافيا طبيعية خلابة.
وركزت الدورة على احياء عادة الزردة بقيادة اولاد سيدي فايد .الزردة التي لم تعدحاضرة في العادة الشعبية منذ أكثر من عشرين سنة تقريبا حيث كانت كتراث لامادي يجمع بين الغناء البدوي وعروض الفرجة والفروسية واللباس التقليدي والذبائح كتعبيرة رمزية وظاهرة اجتماعية عرفتها الجهة بسيدي علي بن نصرالله وليها الصالح.
وتخلل المهرجان معرض للخزف والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف ليتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز.
كما برمجت فقرات المهرجان في إطار انفتاحها على بيئتها زيارة سياحية استطلاعيةلمحمية التواتي بالجهة.
وكان يوم الاختتام بسهرة فنية غنائية أحياها الفنان بلقاسم بوڨنة.
المهرجان شهد إقبالا هاما للأهالي مما ساهم في بعث الحياة والحركية لمدينة طالماعاشت ركودا ثقافيا رغم جمالها الذي يشدك للوهلة الأولى وانت على مشارفها.

سعيدة جلاصي
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خالد الحدّاد
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