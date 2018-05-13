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يوم الأحد 13 ماي 2018
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طبرقـــــة :انطلاق حلمة الفوانيس الطائرة
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الثقافي
طبرقـــــة :انطلاق حلمة الفوانيس الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

* طبرقة «الشروق»:
انطلقت بمدينة طبرقة تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة والتي تشد اليها سنويا آلاف المعجبين والجماهير .
وكان الافتتاح من خلال عرض للموسيقى الشبابية العالمية التي تفاعل معها الجمهور الغفير الذي غص به فضاء الهواء الطلق المارينا الشواطئ مدينة طبرقة وخاصة عرض الدبكة لفرقة فلسطينية .
التظاهرة تعرف أوجها وذروتها في اليوم الثاني من خلال عرض الفوانيس الدائرة حيث تم اطلاق أكثر من 3000 فانوس طائر غطى سماء مدينة طبرقة في تظاهرة تسير بثبات نحو معانقة العالمية من خلال النجاح الكبير الذي تعرفه كل سنة ومدى أسهامها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالجهة حين تستقبل مدينة طبرقة حوالي 5000 زائر من تونس وخارجها . والتظاهرة تعنى بحماية المحيط ونشر ثقافة السلام ويسعى أعضاء جمعية شباب وافاق المنظمة لهذه التظاهرة الى مزيد التعريف بهذه المدينة كوجهة سياحية وتحسيس المشاركين بأهمية حماية البيئة والحفاظ على سلامة المحيط لاستقطاب السواح والانفتاح على مختلف الثقافات .

عبد الكريم السلطاني
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طبرقـــــة :انطلاق حلمة الفوانيس الطائرة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت بمدينة طبرقة تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة والتي تشد اليها سنويا آلاف المعجبين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
طبرقـــــة :انطلاق حلمة الفوانيس الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

* طبرقة «الشروق»:
انطلقت بمدينة طبرقة تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة والتي تشد اليها سنويا آلاف المعجبين والجماهير .
وكان الافتتاح من خلال عرض للموسيقى الشبابية العالمية التي تفاعل معها الجمهور الغفير الذي غص به فضاء الهواء الطلق المارينا الشواطئ مدينة طبرقة وخاصة عرض الدبكة لفرقة فلسطينية .
التظاهرة تعرف أوجها وذروتها في اليوم الثاني من خلال عرض الفوانيس الدائرة حيث تم اطلاق أكثر من 3000 فانوس طائر غطى سماء مدينة طبرقة في تظاهرة تسير بثبات نحو معانقة العالمية من خلال النجاح الكبير الذي تعرفه كل سنة ومدى أسهامها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالجهة حين تستقبل مدينة طبرقة حوالي 5000 زائر من تونس وخارجها . والتظاهرة تعنى بحماية المحيط ونشر ثقافة السلام ويسعى أعضاء جمعية شباب وافاق المنظمة لهذه التظاهرة الى مزيد التعريف بهذه المدينة كوجهة سياحية وتحسيس المشاركين بأهمية حماية البيئة والحفاظ على سلامة المحيط لاستقطاب السواح والانفتاح على مختلف الثقافات .

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
عروض اليـــوم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
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مؤسس المهرجان الدولي للموندراما إكرام عزوز لـ«الشروق:استقبلنا 130 ضيفا وقدمنا أربعين عرضا .... و «سلفي» في...
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
طبرقـــــة :انطلاق حلمة الفوانيس الطائرة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت بمدينة طبرقة تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة والتي تشد اليها سنويا آلاف المعجبين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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