رمضان 2018 على قناة نسمة:«يوسف الصديق» باللهجة التونسية و«نسيبتي العزيزة» للموسم الثامن

تونس ـ الشروق

«نسيبتي العزيزة» و«قطوسة الرماد» ومسلسل تاريخي بالدارجة التونسية مع برامج اخبارية في حلة رمضانية ... وموعد يومي للطبخ ...هي جزء من مجموعة البرمجة الرمضانية على قناة نسمة كشفت عنها ادارة القناة امس الأول خلال ندوة صحفية عقدتها في الغرض.

للموسم الثامن يتجدد الموعد مع السلسلة الهزلية نسيبتي العزيزة في رمضان القادم على قناة نسمة الى جانب مجموعة من البرامج الأخرى اذ اكد عدد من المشرفين عليها في القناة انها برمجة عائلية متميزة ثرية ومتنوعة تستعد نسمة لعرضها على المشاهدين مثلما عودت متابعيها على ذلك ... وتطل «نسيبتي العزيزة» على جمهورها في ثوب مبتكر حسب الممثل وكاتب سيناريو العمل يونس الفارحي وقال في ذات السياق انه حاول وفريق السلسة اعداد مادة ستكون في مستوى تطلعات الجمهور مضيفا انه لا يمكن الحديث عن «نسيبتي العزيزة» دون تقديم الشكر للممثلين والتقنيين على صبرهم ومثابرتهم ومهارتهم على حد تعبيره ودون ان ينسى ايضا مخرج العمل صلاح الدين الصيد الذي اعتبره بمثابت الأب حسب تصريحه .

و تواصل القناة خلال هذا الموعد بث المسلسلات التركية التي اعتادها متابعيها وهي «قطوسة الرماد» الذي ستعرض آخر حلقاته خلال شهر رمضان الى جانب «ورثة وسلايف» و«انا ولدك يا بابا».

و حسب ادارة القناة فإن الحدث هذا الموسم الرمضاني على قناة نسمة في مجال المسلسلات فسيتمثل في عرض اول مسلسل تاريخي ديني بالدارجة التونسية «يوسف الصديق» كما ستخصص حيز ا مهما لبرامج الطبخ «كوزينتنا هكا» و«كوجينة رمضان مع ملاك» التي ستقدم أطباقا متنوعة من المأكولات التونسية والجزائرية.

اما على المستوى الإجتماعي فستعرض القناة للموسم الثامن ضمن برنامج خليل تونس تغطية يومية لموائد الإفطار من عديد الجهات الى جانب ما دأب عليه البرنامج من تقديم لأوضاع اجتماعية مختلفة تستوجب المعالجة هذا الى جانب لقاء يومي مع «نسمة لايف» في حلة رمضانية خاصة تستعرض الأحداث اليومية بالنقاش والتحليل مع التركيز على المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن ضمن مراوحة بين فضاء «نسمة لايف» وركن مخصص للطبخ المباشر «كوجينة نسمة» يعنى بتقديم وصفات مختلفة من الطعام .

نجوى الحيدري تصوير طارق سلتان