مؤسس المهرجان الدولي للموندراما إكرام عزوز لـ«الشروق:استقبلنا 130 ضيفا وقدمنا أربعين عرضا .... و «سلفي» في الهند

عاشت تونس منذ ايٌام على إيقاع المهرجان الدولي للمنودراما في دورته التاسيسية التي يقف وراءها المسرحي اكرام عزوز وجمعية تونس المبادرة.

تونس - الشروق:

المهرجان الدولي للمنودراما تظاهرة مسرحية جديدة جاءت لتاصيل فن الممثل الواحد الذي اصبح لونا مسرحيا يلقى اقبالا كبيرا .

كيف يقيم المؤسسون هذا الدورة وما هو مستقبلها ؟ اكرام عزوز تحدث لـ«الشروق »

يقول اكرام عزوز ان هذه الدورة هي دورة تاسيسية وليست دورة اولى ولكنها كانت اكبر من الحجم الذي توقعناه إذ شارك فيها 134 ضيفا من الجزائر والمغرب وفلسطين ونيوزيلندا والعراق وفرنسا وإيطاليا وموريتانيا والسعودية وتوزعت العروض بين تونس العاصمة وقفصة وصفاقس».

ويضيف «التمويل كان من وزارة الثقافة اساسا ونشكر لها هذا الدٌعم الكبير مع مساندة رمزية من وزارة السياحة وكامل البرنامج تم تنفيذه وهو اربعين عرضا تقريبا خلال اربعة ايٌام وثمانية تربصات اقل تربص فيه خمسة وعشرون شابا تونسيا وانفتحت التربصات على الاحياء الشعبية مثل حي التضامن ودوار هيشر وحي التحرير مع منظمة انٌدا وتربصات للاطفال تحت اشراف الإيطالي باولو فتالينو والجزائرية نعومة محلية هم اساسا اطفال العائلات المعوزة في دار المسنين بقمرت التابعة للاتحاد التونسي للتضامن.

أما الندوة الدولية فشارك فيها ستة باحثين جامعيين حول المونودراما ونظمنا مسابقة دولية فازت بها مسرحية تجرا من انتاج المركز الوطني للفنون الدرامية بالكاف بالمنودراما الذهبية والفضية كانت من نصيب العراق في مخفر الشرطة والبرنزي من نصيب المغرب بكلام الجوف ورئيسة لجنة التحكيم الدكتورة احلام يونس رئيسة اكاديمية الفنون بالقاهرة التي امضت اتفاقية شراكة مع المهرجان تتكفل بمقتضاه الاكاديمية بالجانب النظري والتربصات والندوات في الدورات القادمة بالتعاون مع المعهد العالي للفن المسرحي بتونس».

وبهذه المعطيات يكون المهرجان الدولي المونودراما قد ولد كبيرا ويؤكد عزوز ان الدورة القادمة ستكون في نفس الموعد وستنظمها جمعية تونس المبادرة .

وبعيدا عن مهرجان المونودراما سيكون اكرام عزوز حاضرا خلال شهر رمضان على شاشتي تونسنا وحنبعل بسلسلة دار عجب اخراج اقبال شقشم وتمثيل فؤاد ليتيم إكرام عزوز مها شطورو محسن بولعراس على حَنْبعل في خمس عشرة حلقة وعلى شاشة تونسنا على مدى شهر رمضان برنامج « شد روحك « تقديم مرام بن طالب وسيقوم فيه عزوز بالتعليق اما مسرحيته سلفي فستعرض في الهند بين 29 ماي و3 جوان وهي الدولة 22التي تعرٌض فيها هذه المسرحية .

نورالدين بالطيب