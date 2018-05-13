عروض اليـــوم

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20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
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20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
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19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
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19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
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19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
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18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
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18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
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18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
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18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
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18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
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15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
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17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
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17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
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17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
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16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
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16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
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15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
الأحد 13 ماي 2018
* مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف:
18:00 – عرض "النوبة المعطرة" لمحمد علي كمون، تنظيم من جمعية صيانة المدينة بالكاف.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم "السنافر".
14:00 – عرض فيلم "coco".
16:00 – 21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة سينما ال"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم "Baby Boss".
14:30 – عرض فيلم "Taxi 5".
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
17:00 – عرض الفيلم البرتغالي "Capitaine d’avril".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
20:00 – عرض فيلم "Rampage".
عرض موسيقي «النّوبة المعطرة» لمحمد علي كمون
- أداء وتنفيذ: محمد علي كمّون (بيانو)، بمصاحبة لطفي صوة (إيقاع) وأحمد ليتيم (ناي وقصبة) وزياد الزواري (كمنجة) وليليا بن شيخة وسمر بن عمارة (غناء وعزف على آلة الزكرة) وسفيان الزايد (غناء وعزف على العود العربي) مع منذر الجبابلي ومحمد صالح العيساوي وأيمن بن حسن، ونورهان الهداوي وأيوب الصامت (غناء وعزف على آلة الزكرة) والكورال...
عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي عرض الكاف ستكون النوبة المعطرة معطرة أيضا بعطور الكاف التي تم الاشتغال عليها سابقا بالجهة، في ورشة تواصلت لأكثر من أسبوع، وسيكتشف الجمهور توزيعا بنكهة خاصة للتراث الموسيقي التونسي من المالوف وأغاني الغزل في تراث الكاف...
الأحد 13 ماي 2018
* مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف:
18:00 – عرض "النوبة المعطرة" لمحمد علي كمون، تنظيم من جمعية صيانة المدينة بالكاف.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم "السنافر".
14:00 – عرض فيلم "coco".
16:00 – 21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة سينما ال"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم "Baby Boss".
14:30 – عرض فيلم "Taxi 5".
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
17:00 – عرض الفيلم البرتغالي "Capitaine d’avril".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".
13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم "Black Panther".
17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
20:00 – عرض فيلم "Rampage".
عرض موسيقي «النّوبة المعطرة» لمحمد علي كمون
- أداء وتنفيذ: محمد علي كمّون (بيانو)، بمصاحبة لطفي صوة (إيقاع) وأحمد ليتيم (ناي وقصبة) وزياد الزواري (كمنجة) وليليا بن شيخة وسمر بن عمارة (غناء وعزف على آلة الزكرة) وسفيان الزايد (غناء وعزف على العود العربي) مع منذر الجبابلي ومحمد صالح العيساوي وأيمن بن حسن، ونورهان الهداوي وأيوب الصامت (غناء وعزف على آلة الزكرة) والكورال...
عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي عرض الكاف ستكون النوبة المعطرة معطرة أيضا بعطور الكاف التي تم الاشتغال عليها سابقا بالجهة، في ورشة تواصلت لأكثر من أسبوع، وسيكتشف الجمهور توزيعا بنكهة خاصة للتراث الموسيقي التونسي من المالوف وأغاني الغزل في تراث الكاف...
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018