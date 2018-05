عروض اليـــوم

الأحد 13 ماي 2018

* مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف:

18:00 – عرض "النوبة المعطرة" لمحمد علي كمون، تنظيم من جمعية صيانة المدينة بالكاف.

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".

12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".

14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

16:45 – عرض فيلم "Rampage".

19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".

13:00 – عرض فيلم "Rampage".

14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

* قاعة سينما المونديال بتونس:

11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.

12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.

14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:30 – عرض فيلم "Black Panther".

15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.

17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

11:00 – عرض فيلم "السنافر".

14:00 – عرض فيلم "coco".

16:00 – 21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

18:30 – عرض فيلم "Rampage".

* قاعة سينما ال"ABC" بتونس:

12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.

16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

11:00 – عرض فيلم "Baby Boss".

14:30 – عرض فيلم "Taxi 5".

16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

21:15 – عرض فيلم "Rampage".

* قاعة الأقورا بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم "Pierre Lapin".

17:00 – عرض الفيلم البرتغالي "Capitaine d’avril".

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

11:00 – عرض فيلم "Pierre Lapin".

13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

15:00 – عرض فيلم "Black Panther".

17:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

20:00 – عرض فيلم "Rampage".

عرض موسيقي «النّوبة المعطرة» لمحمد علي كمون

- أداء وتنفيذ: محمد علي كمّون (بيانو)، بمصاحبة لطفي صوة (إيقاع) وأحمد ليتيم (ناي وقصبة) وزياد الزواري (كمنجة) وليليا بن شيخة وسمر بن عمارة (غناء وعزف على آلة الزكرة) وسفيان الزايد (غناء وعزف على العود العربي) مع منذر الجبابلي ومحمد صالح العيساوي وأيمن بن حسن، ونورهان الهداوي وأيوب الصامت (غناء وعزف على آلة الزكرة) والكورال...

عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي عرض الكاف ستكون النوبة المعطرة معطرة أيضا بعطور الكاف التي تم الاشتغال عليها سابقا بالجهة، في ورشة تواصلت لأكثر من أسبوع، وسيكتشف الجمهور توزيعا بنكهة خاصة للتراث الموسيقي التونسي من المالوف وأغاني الغزل في تراث الكاف...