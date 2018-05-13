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يوم الأحد 13 ماي 2018
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مدنين:تقدم أشغال تهذيب الطريق الجهوية 118
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شروق الجهات
مدنين:تقدم أشغال تهذيب الطريق الجهوية 118
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تشهد الطريق الجهوية رقم 118 الرابطة بين مدينتي مدنين وجرجيس اشغال تهذيب على طول 46 كلم وانجاز منشأة فنية بتكلفة اجمالية تتجاوز 46 مليون دينار وتتمثل مكونات المشروع الذي سيتواصل الى غاية شهر افريل 2020 في توسعة المعبد وتحسين مسار الطريق وتغليفه بالخرسانة الاسفلتية اضافة الى انجاز منشآت مائية ومفترقات دائرية وتجهيزات السلامة والتنوير العمومي وبالتوزاي مع اشغال التهذيب تقدمت بنسبة 15 بالمائة اشغال مشروع انجاز منشأة فنية على مستوى وادي بوحامد بالطريق الجهوية 118 التي انطلقت في شهر ديسمبر الماضي وتتضمن اشغال هذا المشروع الذي رصدت له 8.200 ملايين في انجاز جسرين وتحسين مسار الطريق وتغليفه بالخرسانة الاسفلتية اضافة الى جهر الوادي واشغال التجويد والتنوير الافقي والعمودي .

وفي سياق متصل تقدمت نسبة إنجاز مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين حوالي 60 بالمائة والمتكونة من أربعة أقساط على طول 84,320 كم.

شعلاء المجعي
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شروق الجهات
مدنين:تقدم أشغال تهذيب الطريق الجهوية 118
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تشهد الطريق الجهوية رقم 118 الرابطة بين مدينتي مدنين وجرجيس اشغال تهذيب على طول 46 كلم وانجاز منشأة فنية بتكلفة اجمالية تتجاوز 46 مليون دينار وتتمثل مكونات المشروع الذي سيتواصل الى غاية شهر افريل 2020 في توسعة المعبد وتحسين مسار الطريق وتغليفه بالخرسانة الاسفلتية اضافة الى انجاز منشآت مائية ومفترقات دائرية وتجهيزات السلامة والتنوير العمومي وبالتوزاي مع اشغال التهذيب تقدمت بنسبة 15 بالمائة اشغال مشروع انجاز منشأة فنية على مستوى وادي بوحامد بالطريق الجهوية 118 التي انطلقت في شهر ديسمبر الماضي وتتضمن اشغال هذا المشروع الذي رصدت له 8.200 ملايين في انجاز جسرين وتحسين مسار الطريق وتغليفه بالخرسانة الاسفلتية اضافة الى جهر الوادي واشغال التجويد والتنوير الافقي والعمودي .

وفي سياق متصل تقدمت نسبة إنجاز مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين حوالي 60 بالمائة والمتكونة من أربعة أقساط على طول 84,320 كم.

شعلاء المجعي
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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