سوسة:في دراسة قامت بها قائمة «سوسة قول وفعل»:ترتيب متأخر لبلدية سوسة رغم الميزانية الضخمة

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الشروق – مكتب الساحل:
تحصلت القائمة المستقلة «سوسة قول وفعل» على مقعدين في بلدية سوسة ووصف رئيسها صفوان فروخ المسار الانتخابي بالعسير والصعب نظرا لموقف المواطن الفاقد للثقة في السياسيين رغم أن العمل البلدي ليس بالعمل السياسي أو الحزبي حسب قوله.
وأكّد فرّوخ أن قائمته قامت بدراسة تشخيصية لواقع بلدية سوسة وعلى ضوئها تم ضبط برنامجها الانتخابي، ومن المفارقات المسجلة حسب فروخ أنّ «ميزانية بلدية سوسة تبلغ 50 مليون دينار ولكن بالرجوع إلى ميزانية سنة 2018 بلغت المداخيل 29 مليون دينار والمصاريف بلغت 27 مليون دينار وبالتالي لا تتصرّف البلدية إلى في مليونيْ دينار فاضطرت إلى طلب قرض بـ 4 ملايين دينار توجه للاستثمار المباشر وبالتالي فإنّ الموارد لا تفي بالحاجة».
وأكّد فروخ وجود سوء تصرف في بلدية سوسة جعلها تحتل المرتبة 216 من جملة 256 بلدية وتحصلت على 18 نقطة من 30 في الحوكمة و15 نقطة من 30 على التصرف و33 نقطة من 40 في مجال الديمومة محققة مجموعا يقدر بـ 66 نقطة في حين أنها مطالبة بتحقيق أدنى مجموع وهو 70 نقطة والذي يمكنها من منحة تقدر بـ 378 مليون دينار ولكن لم تتمتع بها نتيجة سوء التصرف وهذا يطرح أكثر من نقطة استفهام حسب قوله.
كما أشار فروخ إلى إهمال البلدية لأملاكها مما يستوجب عملية جرد دقيقة و دراسة مالية تشخيصية دقيقة ومراجعة العقود القديمة المبرمجة وإعادة النظر في نفقاتها ومداخيلها الحقيقية.
الشروق – مكتب الساحل:
تحصلت القائمة المستقلة «سوسة قول وفعل» على مقعدين في بلدية سوسة ووصف رئيسها صفوان فروخ المسار الانتخابي بالعسير والصعب نظرا لموقف المواطن الفاقد للثقة في السياسيين رغم أن العمل البلدي ليس بالعمل السياسي أو الحزبي حسب قوله.
وأكّد فرّوخ أن قائمته قامت بدراسة تشخيصية لواقع بلدية سوسة وعلى ضوئها تم ضبط برنامجها الانتخابي، ومن المفارقات المسجلة حسب فروخ أنّ «ميزانية بلدية سوسة تبلغ 50 مليون دينار ولكن بالرجوع إلى ميزانية سنة 2018 بلغت المداخيل 29 مليون دينار والمصاريف بلغت 27 مليون دينار وبالتالي لا تتصرّف البلدية إلى في مليونيْ دينار فاضطرت إلى طلب قرض بـ 4 ملايين دينار توجه للاستثمار المباشر وبالتالي فإنّ الموارد لا تفي بالحاجة».
وأكّد فروخ وجود سوء تصرف في بلدية سوسة جعلها تحتل المرتبة 216 من جملة 256 بلدية وتحصلت على 18 نقطة من 30 في الحوكمة و15 نقطة من 30 على التصرف و33 نقطة من 40 في مجال الديمومة محققة مجموعا يقدر بـ 66 نقطة في حين أنها مطالبة بتحقيق أدنى مجموع وهو 70 نقطة والذي يمكنها من منحة تقدر بـ 378 مليون دينار ولكن لم تتمتع بها نتيجة سوء التصرف وهذا يطرح أكثر من نقطة استفهام حسب قوله.
كما أشار فروخ إلى إهمال البلدية لأملاكها مما يستوجب عملية جرد دقيقة و دراسة مالية تشخيصية دقيقة ومراجعة العقود القديمة المبرمجة وإعادة النظر في نفقاتها ومداخيلها الحقيقية.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018