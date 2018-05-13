سوسة:في دراسة قامت بها قائمة «سوسة قول وفعل»:ترتيب متأخر لبلدية سوسة رغم الميزانية الضخمة

الشروق – مكتب الساحل:

تحصلت القائمة المستقلة «سوسة قول وفعل» على مقعدين في بلدية سوسة ووصف رئيسها صفوان فروخ المسار الانتخابي بالعسير والصعب نظرا لموقف المواطن الفاقد للثقة في السياسيين رغم أن العمل البلدي ليس بالعمل السياسي أو الحزبي حسب قوله.

وأكّد فرّوخ أن قائمته قامت بدراسة تشخيصية لواقع بلدية سوسة وعلى ضوئها تم ضبط برنامجها الانتخابي، ومن المفارقات المسجلة حسب فروخ أنّ «ميزانية بلدية سوسة تبلغ 50 مليون دينار ولكن بالرجوع إلى ميزانية سنة 2018 بلغت المداخيل 29 مليون دينار والمصاريف بلغت 27 مليون دينار وبالتالي لا تتصرّف البلدية إلى في مليونيْ دينار فاضطرت إلى طلب قرض بـ 4 ملايين دينار توجه للاستثمار المباشر وبالتالي فإنّ الموارد لا تفي بالحاجة».

وأكّد فروخ وجود سوء تصرف في بلدية سوسة جعلها تحتل المرتبة 216 من جملة 256 بلدية وتحصلت على 18 نقطة من 30 في الحوكمة و15 نقطة من 30 على التصرف و33 نقطة من 40 في مجال الديمومة محققة مجموعا يقدر بـ 66 نقطة في حين أنها مطالبة بتحقيق أدنى مجموع وهو 70 نقطة والذي يمكنها من منحة تقدر بـ 378 مليون دينار ولكن لم تتمتع بها نتيجة سوء التصرف وهذا يطرح أكثر من نقطة استفهام حسب قوله.

كما أشار فروخ إلى إهمال البلدية لأملاكها مما يستوجب عملية جرد دقيقة و دراسة مالية تشخيصية دقيقة ومراجعة العقود القديمة المبرمجة وإعادة النظر في نفقاتها ومداخيلها الحقيقية.





رضوان شبيل