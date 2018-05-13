اتحاد الفلاحة يرفض بعث مشروع فسفاط الجريد

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توزر ـ الشروق:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزّار في اختتام أشغال المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة بمبادرة من جمعية إرادة للتنمية بتوزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر ومساندة مكونات من المجتمع المدني بتوزر في إطار حملة مناصرة ضدّ استغلال مشروع « فسفاط الجريد « وتطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى بـ – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد ، أنّ هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّ لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة كوتيزال والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات المحيطة بالسّبخة.
توزر ـ الشروق:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزّار في اختتام أشغال المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة بمبادرة من جمعية إرادة للتنمية بتوزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر ومساندة مكونات من المجتمع المدني بتوزر في إطار حملة مناصرة ضدّ استغلال مشروع « فسفاط الجريد « وتطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى بـ – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد ، أنّ هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّ لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة كوتيزال والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات المحيطة بالسّبخة.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018