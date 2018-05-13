اتحاد الفلاحة يرفض بعث مشروع فسفاط الجريد

توزر ـ الشروق:

صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزّار في اختتام أشغال المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة بمبادرة من جمعية إرادة للتنمية بتوزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر ومساندة مكونات من المجتمع المدني بتوزر في إطار حملة مناصرة ضدّ استغلال مشروع « فسفاط الجريد « وتطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى بـ – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد ، أنّ هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّ لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة كوتيزال والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات المحيطة بالسّبخة.





بوبكر حريزي