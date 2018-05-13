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يوم الأحد 13 ماي 2018
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اتحاد الفلاحة يرفض بعث مشروع فسفاط الجريد
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شروق الجهات
اتحاد الفلاحة يرفض بعث مشروع فسفاط الجريد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

توزر ـ الشروق:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزّار في اختتام أشغال المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة بمبادرة من جمعية إرادة للتنمية بتوزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر ومساندة مكونات من المجتمع المدني بتوزر في إطار حملة مناصرة ضدّ استغلال مشروع « فسفاط الجريد « وتطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى بـ – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد ، أنّ هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّ لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة كوتيزال والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات المحيطة بالسّبخة.

بوبكر حريزي
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شروق الجهات
اتحاد الفلاحة يرفض بعث مشروع فسفاط الجريد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

توزر ـ الشروق:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزّار في اختتام أشغال المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة بمبادرة من جمعية إرادة للتنمية بتوزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر ومساندة مكونات من المجتمع المدني بتوزر في إطار حملة مناصرة ضدّ استغلال مشروع « فسفاط الجريد « وتطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى بـ – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد ، أنّ هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّ لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة كوتيزال والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات المحيطة بالسّبخة.

بوبكر حريزي
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باجـــــــــــة:زيادة بـ 20 % في صابة الحبوب
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض...
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القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب...
المزيد >>
توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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