توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر بانتخاب المكتب التنفيذي الوطني وتجديد الثقة في رئيس المنظمة عبدالمجيد الزّار بإعادة انتخابه لدورة ثانية وإفراد القضية بلائحة.

توزر – الشروق :

شهد المؤتمر حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي جلسات متواترة انطلقت يوم الثلاثاء 08ماي بتكوين اللجان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمّ استعراض مشاريع اللوائح من أهمها اللائحة العامة ولائحة الشؤون المالية ولائحة الشؤون الاقتصادية واللائحة الفنية وأفرد المؤتمر القضية الفلسطينية بلائحة أسماها – لائحة القدس – التي تمّت مناقشتها بطريقة تفاعلية عبّروا فيها عن رفضهم وتنديدهم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وتضامن كافة فلاحي تونس وبحارتها مع أشقائهم الفلاحين الفلسطينيين ومساندتهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وجاءت الردود حسب قوله مباشرة من الدولة الفلسطينية بتوجيه تحية إكبار إلى كافة الفلاحين والبحارة عبر منظمتهم وفي الحصّة الأولى من اليوم الختامي ترشّح لرئاسة المنظمة السيد عبد المجيد الزّار بمفرده وتمّ تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه لدورة ثانية وفي الحصّة الثانية تمّ فتح باب الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي وبلغ عدد الترشحات 44 مترشحا وتمّ اختيار 23 عضوا وصدرت التوصيات العامة ضمن بيان ختامي جددوا فيه تمسّكهم بخيار الاصلاح الشامل والهيكلي لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفتح ملفاته في اطار حوار مجتمعي واسع واعتمادا على رؤية استشرافية وتفعيل ما تضمنته وثيقة اتفاق قرطاج من تعهدات وتفعيل الالتزامات التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعبروا عن ارتياحهم لتفعيل قانون الجوائح الطبيعية وما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات في انتظار مراجعة نصوصها التطبيقية والزيادة في منحة المحروقات في الصيد البحري.





بوبكر حريزي