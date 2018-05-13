توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

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اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر بانتخاب المكتب التنفيذي الوطني وتجديد الثقة في رئيس المنظمة عبدالمجيد الزّار بإعادة انتخابه لدورة ثانية وإفراد القضية بلائحة.
توزر – الشروق :
شهد المؤتمر حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي جلسات متواترة انطلقت يوم الثلاثاء 08ماي بتكوين اللجان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمّ استعراض مشاريع اللوائح من أهمها اللائحة العامة ولائحة الشؤون المالية ولائحة الشؤون الاقتصادية واللائحة الفنية وأفرد المؤتمر القضية الفلسطينية بلائحة أسماها – لائحة القدس – التي تمّت مناقشتها بطريقة تفاعلية عبّروا فيها عن رفضهم وتنديدهم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وتضامن كافة فلاحي تونس وبحارتها مع أشقائهم الفلاحين الفلسطينيين ومساندتهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وجاءت الردود حسب قوله مباشرة من الدولة الفلسطينية بتوجيه تحية إكبار إلى كافة الفلاحين والبحارة عبر منظمتهم وفي الحصّة الأولى من اليوم الختامي ترشّح لرئاسة المنظمة السيد عبد المجيد الزّار بمفرده وتمّ تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه لدورة ثانية وفي الحصّة الثانية تمّ فتح باب الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي وبلغ عدد الترشحات 44 مترشحا وتمّ اختيار 23 عضوا وصدرت التوصيات العامة ضمن بيان ختامي جددوا فيه تمسّكهم بخيار الاصلاح الشامل والهيكلي لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفتح ملفاته في اطار حوار مجتمعي واسع واعتمادا على رؤية استشرافية وتفعيل ما تضمنته وثيقة اتفاق قرطاج من تعهدات وتفعيل الالتزامات التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعبروا عن ارتياحهم لتفعيل قانون الجوائح الطبيعية وما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات في انتظار مراجعة نصوصها التطبيقية والزيادة في منحة المحروقات في الصيد البحري.
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر بانتخاب المكتب التنفيذي الوطني وتجديد الثقة في رئيس المنظمة عبدالمجيد الزّار بإعادة انتخابه لدورة ثانية وإفراد القضية بلائحة.
توزر – الشروق :
شهد المؤتمر حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي جلسات متواترة انطلقت يوم الثلاثاء 08ماي بتكوين اللجان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمّ استعراض مشاريع اللوائح من أهمها اللائحة العامة ولائحة الشؤون المالية ولائحة الشؤون الاقتصادية واللائحة الفنية وأفرد المؤتمر القضية الفلسطينية بلائحة أسماها – لائحة القدس – التي تمّت مناقشتها بطريقة تفاعلية عبّروا فيها عن رفضهم وتنديدهم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وتضامن كافة فلاحي تونس وبحارتها مع أشقائهم الفلاحين الفلسطينيين ومساندتهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وجاءت الردود حسب قوله مباشرة من الدولة الفلسطينية بتوجيه تحية إكبار إلى كافة الفلاحين والبحارة عبر منظمتهم وفي الحصّة الأولى من اليوم الختامي ترشّح لرئاسة المنظمة السيد عبد المجيد الزّار بمفرده وتمّ تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه لدورة ثانية وفي الحصّة الثانية تمّ فتح باب الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي وبلغ عدد الترشحات 44 مترشحا وتمّ اختيار 23 عضوا وصدرت التوصيات العامة ضمن بيان ختامي جددوا فيه تمسّكهم بخيار الاصلاح الشامل والهيكلي لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفتح ملفاته في اطار حوار مجتمعي واسع واعتمادا على رؤية استشرافية وتفعيل ما تضمنته وثيقة اتفاق قرطاج من تعهدات وتفعيل الالتزامات التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعبروا عن ارتياحهم لتفعيل قانون الجوائح الطبيعية وما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات في انتظار مراجعة نصوصها التطبيقية والزيادة في منحة المحروقات في الصيد البحري.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018