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يوم الأحد 13 ماي 2018
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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
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شروق الجهات
توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر بانتخاب المكتب التنفيذي الوطني وتجديد الثقة في رئيس المنظمة عبدالمجيد الزّار بإعادة انتخابه لدورة ثانية وإفراد القضية بلائحة.

توزر – الشروق :
شهد المؤتمر حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي جلسات متواترة انطلقت يوم الثلاثاء 08ماي بتكوين اللجان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمّ استعراض مشاريع اللوائح من أهمها اللائحة العامة ولائحة الشؤون المالية ولائحة الشؤون الاقتصادية واللائحة الفنية وأفرد المؤتمر القضية الفلسطينية بلائحة أسماها – لائحة القدس – التي تمّت مناقشتها بطريقة تفاعلية عبّروا فيها عن رفضهم وتنديدهم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وتضامن كافة فلاحي تونس وبحارتها مع أشقائهم الفلاحين الفلسطينيين ومساندتهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وجاءت الردود حسب قوله مباشرة من الدولة الفلسطينية بتوجيه تحية إكبار إلى كافة الفلاحين والبحارة عبر منظمتهم وفي الحصّة الأولى من اليوم الختامي ترشّح لرئاسة المنظمة السيد عبد المجيد الزّار بمفرده وتمّ تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه لدورة ثانية وفي الحصّة الثانية تمّ فتح باب الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي وبلغ عدد الترشحات 44 مترشحا وتمّ اختيار 23 عضوا وصدرت التوصيات العامة ضمن بيان ختامي جددوا فيه تمسّكهم بخيار الاصلاح الشامل والهيكلي لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفتح ملفاته في اطار حوار مجتمعي واسع واعتمادا على رؤية استشرافية وتفعيل ما تضمنته وثيقة اتفاق قرطاج من تعهدات وتفعيل الالتزامات التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعبروا عن ارتياحهم لتفعيل قانون الجوائح الطبيعية وما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات في انتظار مراجعة نصوصها التطبيقية والزيادة في منحة المحروقات في الصيد البحري.

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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر بانتخاب المكتب التنفيذي الوطني وتجديد الثقة في رئيس المنظمة عبدالمجيد الزّار بإعادة انتخابه لدورة ثانية وإفراد القضية بلائحة.

توزر – الشروق :
شهد المؤتمر حسب تصريح رئيس المؤتمر عماد الباجي جلسات متواترة انطلقت يوم الثلاثاء 08ماي بتكوين اللجان وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتمّ استعراض مشاريع اللوائح من أهمها اللائحة العامة ولائحة الشؤون المالية ولائحة الشؤون الاقتصادية واللائحة الفنية وأفرد المؤتمر القضية الفلسطينية بلائحة أسماها – لائحة القدس – التي تمّت مناقشتها بطريقة تفاعلية عبّروا فيها عن رفضهم وتنديدهم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وتضامن كافة فلاحي تونس وبحارتها مع أشقائهم الفلاحين الفلسطينيين ومساندتهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وجاءت الردود حسب قوله مباشرة من الدولة الفلسطينية بتوجيه تحية إكبار إلى كافة الفلاحين والبحارة عبر منظمتهم وفي الحصّة الأولى من اليوم الختامي ترشّح لرئاسة المنظمة السيد عبد المجيد الزّار بمفرده وتمّ تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه لدورة ثانية وفي الحصّة الثانية تمّ فتح باب الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي وبلغ عدد الترشحات 44 مترشحا وتمّ اختيار 23 عضوا وصدرت التوصيات العامة ضمن بيان ختامي جددوا فيه تمسّكهم بخيار الاصلاح الشامل والهيكلي لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفتح ملفاته في اطار حوار مجتمعي واسع واعتمادا على رؤية استشرافية وتفعيل ما تضمنته وثيقة اتفاق قرطاج من تعهدات وتفعيل الالتزامات التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعبروا عن ارتياحهم لتفعيل قانون الجوائح الطبيعية وما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات في انتظار مراجعة نصوصها التطبيقية والزيادة في منحة المحروقات في الصيد البحري.

بوبكر حريزي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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