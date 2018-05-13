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يوم الأحد 13 ماي 2018
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القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
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شروق الجهات
القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القصرين ـ مكتب الشروق:
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب السادة عماد حميدة الكاتب العام للنقابة الاساسية للادارة الجهوية للتجارة والتيجاني ميساوي والكافي حقي الكاتبين العامين المساعدين فان التهديدات المتواصلة لهم والتي أصبحت نوعية وتهدد حياتهم وحياة عائلاتهم خاصة بعد تعرض أحد زملائهم مؤخرا إلى عملية براكاج من قبل شابين على متن دراجة نارية خارج أوقات العمل نتيجة مراقبته لعملية احتكار المواد المدعمة وتلقى هذا العون رسالة بالعامية « نعرفو ببوشتك «أي مقر سكناك وتحركاتك وهو ما اعتبره تهديدا واضحا له ولأفراد عائلته، وعلى هذا الأساس طالب النقابيون بتوفير الحماية اللازمة لهم خارج أوقات العمل – باعتبار أنهم يتمتعون بالحماية الأمنية خلال العمل الإداري – وذلك بادراجهم ضمن الأسلاك النشيطة وسن قوانين تحميهم من التهديدات، فهم يقاومون عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار ويسهرون على راحة المستهلك، فحتى عند حضور العون في المحكمة يحضر بصفته الشخصية لا الوظيفية، كما قاطع الأعوان عملية سياقة السيارات. هذا وطالب النقابيون الوزارة باحترام الاتفاقيات السابقة المتمثلة في إدماج أعوان المعاينة بسلك المراقبة الاقتصادية وتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العلمية والترفيع في منحة المراقبة والتحفيز وتنظيم هيكلي جديد للإدارة الجهوية واعتماد مقاييس واضحة وشفافة في المناظرات الداخلية.

محمد صلاح حقي
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شروق الجهات
القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

القصرين ـ مكتب الشروق:
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب السادة عماد حميدة الكاتب العام للنقابة الاساسية للادارة الجهوية للتجارة والتيجاني ميساوي والكافي حقي الكاتبين العامين المساعدين فان التهديدات المتواصلة لهم والتي أصبحت نوعية وتهدد حياتهم وحياة عائلاتهم خاصة بعد تعرض أحد زملائهم مؤخرا إلى عملية براكاج من قبل شابين على متن دراجة نارية خارج أوقات العمل نتيجة مراقبته لعملية احتكار المواد المدعمة وتلقى هذا العون رسالة بالعامية « نعرفو ببوشتك «أي مقر سكناك وتحركاتك وهو ما اعتبره تهديدا واضحا له ولأفراد عائلته، وعلى هذا الأساس طالب النقابيون بتوفير الحماية اللازمة لهم خارج أوقات العمل – باعتبار أنهم يتمتعون بالحماية الأمنية خلال العمل الإداري – وذلك بادراجهم ضمن الأسلاك النشيطة وسن قوانين تحميهم من التهديدات، فهم يقاومون عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار ويسهرون على راحة المستهلك، فحتى عند حضور العون في المحكمة يحضر بصفته الشخصية لا الوظيفية، كما قاطع الأعوان عملية سياقة السيارات. هذا وطالب النقابيون الوزارة باحترام الاتفاقيات السابقة المتمثلة في إدماج أعوان المعاينة بسلك المراقبة الاقتصادية وتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العلمية والترفيع في منحة المراقبة والتحفيز وتنظيم هيكلي جديد للإدارة الجهوية واعتماد مقاييس واضحة وشفافة في المناظرات الداخلية.

محمد صلاح حقي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض...
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القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب...
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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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