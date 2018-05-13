القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل

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القصرين ـ مكتب الشروق:
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب السادة عماد حميدة الكاتب العام للنقابة الاساسية للادارة الجهوية للتجارة والتيجاني ميساوي والكافي حقي الكاتبين العامين المساعدين فان التهديدات المتواصلة لهم والتي أصبحت نوعية وتهدد حياتهم وحياة عائلاتهم خاصة بعد تعرض أحد زملائهم مؤخرا إلى عملية براكاج من قبل شابين على متن دراجة نارية خارج أوقات العمل نتيجة مراقبته لعملية احتكار المواد المدعمة وتلقى هذا العون رسالة بالعامية « نعرفو ببوشتك «أي مقر سكناك وتحركاتك وهو ما اعتبره تهديدا واضحا له ولأفراد عائلته، وعلى هذا الأساس طالب النقابيون بتوفير الحماية اللازمة لهم خارج أوقات العمل – باعتبار أنهم يتمتعون بالحماية الأمنية خلال العمل الإداري – وذلك بادراجهم ضمن الأسلاك النشيطة وسن قوانين تحميهم من التهديدات، فهم يقاومون عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار ويسهرون على راحة المستهلك، فحتى عند حضور العون في المحكمة يحضر بصفته الشخصية لا الوظيفية، كما قاطع الأعوان عملية سياقة السيارات. هذا وطالب النقابيون الوزارة باحترام الاتفاقيات السابقة المتمثلة في إدماج أعوان المعاينة بسلك المراقبة الاقتصادية وتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العلمية والترفيع في منحة المراقبة والتحفيز وتنظيم هيكلي جديد للإدارة الجهوية واعتماد مقاييس واضحة وشفافة في المناظرات الداخلية.
القصرين ـ مكتب الشروق:
من الممكن أن يعيش سكان القصرين شهر رمضان دون مراقبة اقتصادية نظرا لتعليق أعوان وإطارات الإدارة العمل وحسب السادة عماد حميدة الكاتب العام للنقابة الاساسية للادارة الجهوية للتجارة والتيجاني ميساوي والكافي حقي الكاتبين العامين المساعدين فان التهديدات المتواصلة لهم والتي أصبحت نوعية وتهدد حياتهم وحياة عائلاتهم خاصة بعد تعرض أحد زملائهم مؤخرا إلى عملية براكاج من قبل شابين على متن دراجة نارية خارج أوقات العمل نتيجة مراقبته لعملية احتكار المواد المدعمة وتلقى هذا العون رسالة بالعامية « نعرفو ببوشتك «أي مقر سكناك وتحركاتك وهو ما اعتبره تهديدا واضحا له ولأفراد عائلته، وعلى هذا الأساس طالب النقابيون بتوفير الحماية اللازمة لهم خارج أوقات العمل – باعتبار أنهم يتمتعون بالحماية الأمنية خلال العمل الإداري – وذلك بادراجهم ضمن الأسلاك النشيطة وسن قوانين تحميهم من التهديدات، فهم يقاومون عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار ويسهرون على راحة المستهلك، فحتى عند حضور العون في المحكمة يحضر بصفته الشخصية لا الوظيفية، كما قاطع الأعوان عملية سياقة السيارات. هذا وطالب النقابيون الوزارة باحترام الاتفاقيات السابقة المتمثلة في إدماج أعوان المعاينة بسلك المراقبة الاقتصادية وتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العلمية والترفيع في منحة المراقبة والتحفيز وتنظيم هيكلي جديد للإدارة الجهوية واعتماد مقاييس واضحة وشفافة في المناظرات الداخلية.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018