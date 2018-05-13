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يوم الأحد 13 ماي 2018
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بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ
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شروق الجهات
بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب الشروق –بنزرت :
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض زميلهم ناظر الفترة الليلية إلى العنف الشديد بعد تسديد احد مرافقي مريض بقسم الاستعجالي لكمة له على مستوى الوجه مما خلف له اثارا بليغة وفق ما تمت معاينته . وفي تصريحه للشروق قال السيد نور الدين المستوري المتضرر ناظر المستشفى خلال الفترة الليلية : « في حدود السادسة صباحا تفطنا الى وجود احد الأنفار ومرافقه بصدد الجلوس فوق مكتب طبيبة قسم الاستعجالي حيث توجهت اليهما بطلب النزول الا ان احدهما سدد لي لكمة على مستوى الوجه ..مئات الاعتداءات نتعرض لها دون تامين المستشفى ..نطالب بالحماية من هذه الاعتداءات المتكررة « .
فيما لاحظ كل من «عاطف صقر «القيم العام بالمستشفى والسيد «محمد بكوش» ناظر قسم التوليد وطب الرضع ان : الاعتداءات للاسف متكررة على الاطار شبه الطبي حيث تعرض منذ فترة ايضا زميلنا خالد بن رمضان ناظر خلال ذات الفترة لاعتداء مماثل ..نحن متفهمون وضعيات المرضى ومطلبية مرافقيهم لكن نطالب بتوفيرالحماية الأمنية وسد النقص الحاصل في مجموع الأعوان لتفادي إشكاليات طارئة في مختلف الاقسام « .وطالب السيد عادل المحسني كاتب عام مساعد لنقابة أعوان هذا المستشفى بوقف النزيف فليس من المعقول تواصل الاعتداءات على الاطار العامل بالفضاءات الاستشفائية « .

إيمان عبد الستار
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شروق الجهات
بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب الشروق –بنزرت :
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض زميلهم ناظر الفترة الليلية إلى العنف الشديد بعد تسديد احد مرافقي مريض بقسم الاستعجالي لكمة له على مستوى الوجه مما خلف له اثارا بليغة وفق ما تمت معاينته . وفي تصريحه للشروق قال السيد نور الدين المستوري المتضرر ناظر المستشفى خلال الفترة الليلية : « في حدود السادسة صباحا تفطنا الى وجود احد الأنفار ومرافقه بصدد الجلوس فوق مكتب طبيبة قسم الاستعجالي حيث توجهت اليهما بطلب النزول الا ان احدهما سدد لي لكمة على مستوى الوجه ..مئات الاعتداءات نتعرض لها دون تامين المستشفى ..نطالب بالحماية من هذه الاعتداءات المتكررة « .
فيما لاحظ كل من «عاطف صقر «القيم العام بالمستشفى والسيد «محمد بكوش» ناظر قسم التوليد وطب الرضع ان : الاعتداءات للاسف متكررة على الاطار شبه الطبي حيث تعرض منذ فترة ايضا زميلنا خالد بن رمضان ناظر خلال ذات الفترة لاعتداء مماثل ..نحن متفهمون وضعيات المرضى ومطلبية مرافقيهم لكن نطالب بتوفيرالحماية الأمنية وسد النقص الحاصل في مجموع الأعوان لتفادي إشكاليات طارئة في مختلف الاقسام « .وطالب السيد عادل المحسني كاتب عام مساعد لنقابة أعوان هذا المستشفى بوقف النزيف فليس من المعقول تواصل الاعتداءات على الاطار العامل بالفضاءات الاستشفائية « .

إيمان عبد الستار
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بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض...
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القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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