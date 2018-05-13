بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت:تعنيف الناظر الليلي ... والإطار شبه الطبي يحتجّ

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مكتب الشروق –بنزرت :
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض زميلهم ناظر الفترة الليلية إلى العنف الشديد بعد تسديد احد مرافقي مريض بقسم الاستعجالي لكمة له على مستوى الوجه مما خلف له اثارا بليغة وفق ما تمت معاينته . وفي تصريحه للشروق قال السيد نور الدين المستوري المتضرر ناظر المستشفى خلال الفترة الليلية : « في حدود السادسة صباحا تفطنا الى وجود احد الأنفار ومرافقه بصدد الجلوس فوق مكتب طبيبة قسم الاستعجالي حيث توجهت اليهما بطلب النزول الا ان احدهما سدد لي لكمة على مستوى الوجه ..مئات الاعتداءات نتعرض لها دون تامين المستشفى ..نطالب بالحماية من هذه الاعتداءات المتكررة « .
فيما لاحظ كل من «عاطف صقر «القيم العام بالمستشفى والسيد «محمد بكوش» ناظر قسم التوليد وطب الرضع ان : الاعتداءات للاسف متكررة على الاطار شبه الطبي حيث تعرض منذ فترة ايضا زميلنا خالد بن رمضان ناظر خلال ذات الفترة لاعتداء مماثل ..نحن متفهمون وضعيات المرضى ومطلبية مرافقيهم لكن نطالب بتوفيرالحماية الأمنية وسد النقص الحاصل في مجموع الأعوان لتفادي إشكاليات طارئة في مختلف الاقسام « .وطالب السيد عادل المحسني كاتب عام مساعد لنقابة أعوان هذا المستشفى بوقف النزيف فليس من المعقول تواصل الاعتداءات على الاطار العامل بالفضاءات الاستشفائية « .
مكتب الشروق –بنزرت :
نفذ الإطارات شبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وقفة احتجاجية امس السبت على خلفية تعرض زميلهم ناظر الفترة الليلية إلى العنف الشديد بعد تسديد احد مرافقي مريض بقسم الاستعجالي لكمة له على مستوى الوجه مما خلف له اثارا بليغة وفق ما تمت معاينته . وفي تصريحه للشروق قال السيد نور الدين المستوري المتضرر ناظر المستشفى خلال الفترة الليلية : « في حدود السادسة صباحا تفطنا الى وجود احد الأنفار ومرافقه بصدد الجلوس فوق مكتب طبيبة قسم الاستعجالي حيث توجهت اليهما بطلب النزول الا ان احدهما سدد لي لكمة على مستوى الوجه ..مئات الاعتداءات نتعرض لها دون تامين المستشفى ..نطالب بالحماية من هذه الاعتداءات المتكررة « .
فيما لاحظ كل من «عاطف صقر «القيم العام بالمستشفى والسيد «محمد بكوش» ناظر قسم التوليد وطب الرضع ان : الاعتداءات للاسف متكررة على الاطار شبه الطبي حيث تعرض منذ فترة ايضا زميلنا خالد بن رمضان ناظر خلال ذات الفترة لاعتداء مماثل ..نحن متفهمون وضعيات المرضى ومطلبية مرافقيهم لكن نطالب بتوفيرالحماية الأمنية وسد النقص الحاصل في مجموع الأعوان لتفادي إشكاليات طارئة في مختلف الاقسام « .وطالب السيد عادل المحسني كاتب عام مساعد لنقابة أعوان هذا المستشفى بوقف النزيف فليس من المعقول تواصل الاعتداءات على الاطار العامل بالفضاءات الاستشفائية « .
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018