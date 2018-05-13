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يوم الأحد 13 ماي 2018
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باجـــــــــــة:زيادة بـ 20 % في صابة الحبوب
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شروق الجهات
باجـــــــــــة:زيادة بـ 20 % في صابة الحبوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب باجة : الشّروق
أشارت توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى أن صابة الحبوب بالولاية لسنة 2018 ستشهد ارتفاعا بـ 20 % مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي لتصل إلى 4 مليون قنطار .
وبين السيد علي المالكي المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية حول الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد انعقدت وأشرف عليها السيد سليم التيساوي والي باجة أن المساحات الجملية المبذورة من الزراعات الكبرى تقدّر بـ 202 ألف هكتار منها 139 ألف هكتار من الحبوب والبقية موزعة بين البقوليات والأعلاف والزراعات الصناعية وأشار إلى أن الأسطول التابع للجهة والمخصص لعملية الحصاد يقدر بـ 443 آلة حاصدة و870 آلة جمع وربط « التّبن « و 3230 جرّارا فلاحيا وهو أسطول كاف لجمع الصابة في ظروف حسنة وأضاف أنه تم الانطلاق في عملية التزود بالأكياس من قبل مراكز التجميع ونقاط البيع كما تم توفير 2500 طن من « التلّ « لربط « التّبن « مع تواصل عملية التزويد بهذه المادة لتأمين حاجيات الجهة المقدرة بـ 3500 طن . وبالنسبة إلى عملية تجميع الحبوب أكد السيد علي المالكي على جاهزية 38 مركزا لتجميع الحبوب لتأمين مهمة قبول الحبوب وذلك بطاقة خزن جملية تقدر بـ 2.6 مليون . وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة على جاهزية إدارته للتدخل من أجل تأمين الصابة من الحرائق وذلك بإنجاز عمليات بيضاء وتفقد كامل مراكز الغابات وتوفير صهاريج مياه لفائدة المراكز الغابية ذات المسالك الوعرة ومعاينة نقاط المياه والمصبات العشوائية لتجنب اندلاع الحرائق . وقد تم التأكيد خلال الجلسة على تواضع نسبة مسح المسالك الفلاحية وحواشي الطرقات وضرورة الاسراع بانطلاق الأشغال .

جلال العرفاوي
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شروق الجهات
باجـــــــــــة:زيادة بـ 20 % في صابة الحبوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب باجة : الشّروق
أشارت توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى أن صابة الحبوب بالولاية لسنة 2018 ستشهد ارتفاعا بـ 20 % مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي لتصل إلى 4 مليون قنطار .
وبين السيد علي المالكي المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية حول الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد انعقدت وأشرف عليها السيد سليم التيساوي والي باجة أن المساحات الجملية المبذورة من الزراعات الكبرى تقدّر بـ 202 ألف هكتار منها 139 ألف هكتار من الحبوب والبقية موزعة بين البقوليات والأعلاف والزراعات الصناعية وأشار إلى أن الأسطول التابع للجهة والمخصص لعملية الحصاد يقدر بـ 443 آلة حاصدة و870 آلة جمع وربط « التّبن « و 3230 جرّارا فلاحيا وهو أسطول كاف لجمع الصابة في ظروف حسنة وأضاف أنه تم الانطلاق في عملية التزود بالأكياس من قبل مراكز التجميع ونقاط البيع كما تم توفير 2500 طن من « التلّ « لربط « التّبن « مع تواصل عملية التزويد بهذه المادة لتأمين حاجيات الجهة المقدرة بـ 3500 طن . وبالنسبة إلى عملية تجميع الحبوب أكد السيد علي المالكي على جاهزية 38 مركزا لتجميع الحبوب لتأمين مهمة قبول الحبوب وذلك بطاقة خزن جملية تقدر بـ 2.6 مليون . وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة على جاهزية إدارته للتدخل من أجل تأمين الصابة من الحرائق وذلك بإنجاز عمليات بيضاء وتفقد كامل مراكز الغابات وتوفير صهاريج مياه لفائدة المراكز الغابية ذات المسالك الوعرة ومعاينة نقاط المياه والمصبات العشوائية لتجنب اندلاع الحرائق . وقد تم التأكيد خلال الجلسة على تواضع نسبة مسح المسالك الفلاحية وحواشي الطرقات وضرورة الاسراع بانطلاق الأشغال .

جلال العرفاوي
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باجـــــــــــة:زيادة بـ 20 % في صابة الحبوب
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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القصرين:بعد تعرضهم للتهديد:أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية يعلّقون العمل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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توزر:الزّار رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتم المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 08 إلى 11 ماي 2018 أشغاله بمدينة توزر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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