خلال جلستها العامة الأولى:جمعية المحامين الشبان تؤكد حرصها على تطوير مهارات المحامي الشاب

عقدت أمس الجمعية التونسية للمحامين الشبان جلستها العامة الأولى للمدة النيابية 2017 /2020 و ذلك بدار المحامي بباب بنات حيث تم عرض مختلف الأنشطة و الاجتماعات التي قامت بها الجمعية.

تونس ـ الشروق:

وخلال افتتاحه أشغال الجلسة اكد الاستاذ ياسين اليونسي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن الهيئة المديرة سعت منذ تسلم المهام إلى العمل من أجل النهوض بالجمعية إلى الأفضل و تقديم ما هو مفيد لتطويرها و اظهارها بالمظهر الذي يليق بالمحاماة .

واعتبر الاستاذ اليونسي أن هذا اليوم هو يوم مشهود و تاريخي لأنه يعرف تتويجا حقيقيا لحلم طالما راوده منذ السنوات الأولى في هذه المهنة العريقة على حد وصفه.

واضاف ان الجمعية سعت أيضا إلى تحقيق أهداف التي وعدت بها من خلال برنامجها الانتخابي خاصة العمل على تحسين الوضعية الاقتصادية و المهنية للمحامين الشبان و هنا ذكر الاستاذ اليونسي بمختلف اللقاءات المجراة في الغرض منها اللقاء بوزير العدل و وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي و كذلك بوزير املاك الدولة و الشؤون العقارية كما تناول بالذكر التحركات الميدانية التي دعت إليها الجمعية دفاعا عن المهنة و مساندة للمحامين الشبان في مطالبهم المشروعة.

وتطرق رئيس الجمعية اليونسي إلى مختلف الدورات التدريبية و التكوينية التي مثلت أهم جزء من أنشطة الجمعية مشيرا إلى أنه تمت المراهنة على التكوين الصناعي للمحامي الشاب و المتمرن حيث تم إبرام اتفاقيات مع جمعيات مماثلة بغاية الانفتاح على المحيط الخارجي و تبادل الخبرات القانونية والصناعية و تطوير المهارات .

وفيما تعلق بالقضايا العادلة ذكر الاستاذ اليونسي الحضور بكون الجمعية كانت في الصفوف الأولية لمساندة المظلومين و المنتهكة حقوقهم .

ودعا رئيس الجمعية المحامين إلى ضرورة تكاتف الجهود و مؤازرة الجمعية قصد تحسين الوضع المهني و المعيشي لجميع المحامين و المحافظة على صورة المحاماة بصفة عامة كقلعة للدفاع عن الحقوق والحريات و النضال.

نشاطات متنوعة

سعت الجمعية إلى العمل على تحسين الوضعية الاقتصادية و المهنية للمحامين الشبان بكافة الوسائل المتاحة مع التنسيق مع كل الأطراف المتداخلة قصد تحقيق مكاسب للمحاماة و المحامين.

وخلال عرض التقرير الأدبي الذي قدمه الاستاذ طارق الحركاتي كاتب عام الجمعية تم التطرق إلى مختلف اللقاءات الرسمية التي أجراها أعضاء الهيئة المديرة و التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها نصرة للقضايا العادلة و دفاعا عن المهنة وعن حق الدفاع إلى جانب عرض لمختلف الزيارات الميدانية للجهات للاستماع إلى مشاغل المحامين الشبان.

كما تطرق التقرير إلى مختلف الاتفاقيات التي امضتها الجمعية مع عدد من الجهات على غرار الجامعة الأمريكية بشمال إفريقيا لتدريس اللغة الانقليزية الخاصة بمهنة المحاماة و اتفاقية مع شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية و غيرها من الاتفاقيات تندرج كلها في اطار تسهيل عمل المحامي الشاب اليومي و النهوض بوضعيته المهنية خاصة .

وأشار التقرير إلى أنه و رغم كثرة العراقيل و النقص الكبير في الموارد و رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها المحاماة قطاعيا و وطنيا فقد تمكنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في هذه السنة و في حدود ما توفر لها من إمكانيات إلى التوفيق بين مختلف الجوانب للعمل الجمعياتي خصوصا الجانب المطلبي المهني و الجانب العلمي و التكويني و خاصة الجانب الحقوقي و النضالي في سعي مستمر لهاته الهيئة المديرة لتحسين ظروف المحامي الشاب كالحفاظ على الدور الريادي و الطلائعي للجمعية كنبراس للحق و مدافع دائم عن الحقوق والحريات.

ماذا عن التقرير المالي؟

أبرز التقرير المالي لجمعية المحامين الشبان الذي قدمته الاستاذة يسرى الساسي امينة المال أن موارد الجمعية محدودة و تتمثل أساسا في مداخيل الانخراطات و في دعم المحامين . و اوضح ان الجمعية حاولت خلال المدة النيابية الأولى حسن التصرف في إدارة أموال الجمعية و قدمت عرضا مفصلا لمداخيل الجمعية و مصاريفها احتراما لقواعد الشفافية.

واشار التقرير إلى أن الرصيد المتوفر بالحساب البنكي بتاريخ 15 ماي 2017 هو 10. 438. 655 د و المبلغ المتسلم نقدا من المكتب السابق الذي وقع ايداعه بالحساب البنكي بعد طرح مصاريف حفل تسليم المهام هو 11. 232. 000 دينار

وبخصوص الرصيد المتوفر بالبنك بتاريخ 9 ماي 2018 بلغ 13. 280. 000 دينار .





تغطية و صور : ايمان بن عزيزة