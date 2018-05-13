القيروان:حجز 7500 علبة سجائر مهربة من القطر الليبي

مكتب الشروق ـ القيروان:

نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقيروان فجر يوم الجمعة على إثر عملية مطاردة سيارة على وجه الكراء على مستوى مفترق الزربية بالقيروان المدينة ، في حجز كمية هامة من السجائر المهربة من القطر الليبي قدرت بحوالي 7500 علبة سجائر و تسجيل محضر ديواني ب22 ألف دينار

و قد تمكن السائق و مرافقه من الفرار تاركين السيارة بين ايادي أعوان الديوانة و بحسب مصادرنا فقد كان السائق ومرافقه كانا ينويان ترويج البضاعة بتونس العاصمة.

سعيدة الجلاصي