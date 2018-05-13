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يوم الأحد 13 ماي 2018
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القيروان:حجز 7500 علبة سجائر مهربة من القطر الليبي
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القضائي
القيروان:حجز 7500 علبة سجائر مهربة من القطر الليبي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب الشروق ـ القيروان: 
نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقيروان فجر يوم الجمعة على إثر عملية مطاردة سيارة على وجه الكراء على مستوى مفترق الزربية بالقيروان المدينة ، في حجز كمية هامة من السجائر المهربة من القطر الليبي قدرت بحوالي 7500 علبة سجائر و تسجيل محضر ديواني ب22 ألف دينار
و قد تمكن السائق و مرافقه من الفرار تاركين السيارة بين ايادي أعوان الديوانة و بحسب مصادرنا فقد كان السائق ومرافقه كانا ينويان ترويج البضاعة بتونس العاصمة.

سعيدة الجلاصي
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القيروان:حجز 7500 علبة سجائر مهربة من القطر الليبي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

مكتب الشروق ـ القيروان: 
نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقيروان فجر يوم الجمعة على إثر عملية مطاردة سيارة على وجه الكراء على مستوى مفترق الزربية بالقيروان المدينة ، في حجز كمية هامة من السجائر المهربة من القطر الليبي قدرت بحوالي 7500 علبة سجائر و تسجيل محضر ديواني ب22 ألف دينار
و قد تمكن السائق و مرافقه من الفرار تاركين السيارة بين ايادي أعوان الديوانة و بحسب مصادرنا فقد كان السائق ومرافقه كانا ينويان ترويج البضاعة بتونس العاصمة.

سعيدة الجلاصي
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أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...
المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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