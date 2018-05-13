الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة:شبهات فساد في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
القضائي
جندوبة:شبهات فساد في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تعهدت وزارة أملاك الدولة بملف فساد يتعلق بعدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة تنخرها الاخلالات والتجاوزات، وقد اكد مصدر مطلع بالوزارة ان هذا الملف محل متابعة من سلطة الاشراف وانه تم انذار المتجاوزين في انتظار استرجاع هذه الضيعات اذا لم يتم تطبيق القانون من قبل متسوغي هذه الشركات.

تونس الشروق ()
ومن هذه التجاوزات والاخلالات التي تم رصدها و تشهدها الضيعات الفلاحية هي طرد العمال والإداريين والتقنيين والمهندسين، بغرض التخلص منهم دون مستحقات في حين ان عقد التسويغ ينص على المحافظة على مواطن الشغل مع الزيادة في اليد العاملة بهدف المحافظة على الضيعة وقطيع المواشي والابقار.
تلاعب
واكدت المعطيات ان عددا من متسوغي هذه الضيعات الفلاحية التي على ملك الدولة التونسية، لم يدفعوا معاليم الكراء، وتلاعبوا بمعطيات عقد الكراء وذلك بإضفاء صبغة الارض السقوية على الارض البعلية وذلك بغرض التخفيض في معاليم الكراء علما ان المساحة الجملية للارض السقوية 413.03 هكتار موزعة على 16 مقسما مجهزة بمضخات الري اما الارض البعلية مساحتها 200.19 هكتار موزعة على 11 مقسما وهذا حسب خريطة الارض التي تتصرف فيها ضيعة زاما.
وقد اظهرت التحقيقات الاولية انه يوجد تلاعب وسرقة للمال العام منذ سنوات في عدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة، وان متسوغي هذه الاراضي يعمدون الى تشغيل المتقاعدين وبعض العملة الوقتيين والموسميين وعدم التصريح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين ان كراس الشروط تحث المتسوغ على تطوير برنامج الاستثمار بما يخلق مواطن شغل.
شبهات فساد
كما تشهد ضيعة ثانية تسوغها شخص يبلغ من العمر 75 سنة نفس الوضعية بعد ان عمد الى التخلص من الابقار..، وقد طالب اهالي جندوبة بضرورة تعيين لجنة محايدة لوضع حد لهذه التجاوزات، حتى يتم ادارة هذه الشركات بطريقة قانونية لتعود بالمنفعة على الدولة ومتساكني المنطقة والوقوف على شبهات الفساد، ومحاسبة كل من يتلاعب بالملك العام وتهميشه خاصة ان عددا من البنايات بهذه الضيعات مهددة بالسقوط بسبب عدم صيانتها، كما تم التلاعب بتجهيزات هذه الضيعات منها آلات الرأي وعدم العناية بالأبقار والمواشي التي اغلبها توفيت او تم التفويت فيها بالبيع.
وطالب أهالي بوسالم والبئر الاخضر، بفتح تحقيق والقيام بالابحاث للوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات وتولي السلط المعنية استخلاص معاليم الكراء التي لم يتم دفعها لسنوات، كما لم يتم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وللاشارة فان عددا من الناشطين بالمجتمع المدني نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتصدي لهذه الاخلالات وحماية هذه الشركات، إضافة الى ان السلط الجهوية بجندوبة بصدد متابعة هذا الملف.

خديجة يحياوي
تقرؤون أيضا
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...
المزيد >>
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...
المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
جندوبة:شبهات فساد في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تعهدت وزارة أملاك الدولة بملف فساد يتعلق بعدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة تنخرها الاخلالات والتجاوزات، وقد اكد مصدر مطلع بالوزارة ان هذا الملف محل متابعة من سلطة الاشراف وانه تم انذار المتجاوزين في انتظار استرجاع هذه الضيعات اذا لم يتم تطبيق القانون من قبل متسوغي هذه الشركات.

تونس الشروق ()
ومن هذه التجاوزات والاخلالات التي تم رصدها و تشهدها الضيعات الفلاحية هي طرد العمال والإداريين والتقنيين والمهندسين، بغرض التخلص منهم دون مستحقات في حين ان عقد التسويغ ينص على المحافظة على مواطن الشغل مع الزيادة في اليد العاملة بهدف المحافظة على الضيعة وقطيع المواشي والابقار.
تلاعب
واكدت المعطيات ان عددا من متسوغي هذه الضيعات الفلاحية التي على ملك الدولة التونسية، لم يدفعوا معاليم الكراء، وتلاعبوا بمعطيات عقد الكراء وذلك بإضفاء صبغة الارض السقوية على الارض البعلية وذلك بغرض التخفيض في معاليم الكراء علما ان المساحة الجملية للارض السقوية 413.03 هكتار موزعة على 16 مقسما مجهزة بمضخات الري اما الارض البعلية مساحتها 200.19 هكتار موزعة على 11 مقسما وهذا حسب خريطة الارض التي تتصرف فيها ضيعة زاما.
وقد اظهرت التحقيقات الاولية انه يوجد تلاعب وسرقة للمال العام منذ سنوات في عدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة، وان متسوغي هذه الاراضي يعمدون الى تشغيل المتقاعدين وبعض العملة الوقتيين والموسميين وعدم التصريح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين ان كراس الشروط تحث المتسوغ على تطوير برنامج الاستثمار بما يخلق مواطن شغل.
شبهات فساد
كما تشهد ضيعة ثانية تسوغها شخص يبلغ من العمر 75 سنة نفس الوضعية بعد ان عمد الى التخلص من الابقار..، وقد طالب اهالي جندوبة بضرورة تعيين لجنة محايدة لوضع حد لهذه التجاوزات، حتى يتم ادارة هذه الشركات بطريقة قانونية لتعود بالمنفعة على الدولة ومتساكني المنطقة والوقوف على شبهات الفساد، ومحاسبة كل من يتلاعب بالملك العام وتهميشه خاصة ان عددا من البنايات بهذه الضيعات مهددة بالسقوط بسبب عدم صيانتها، كما تم التلاعب بتجهيزات هذه الضيعات منها آلات الرأي وعدم العناية بالأبقار والمواشي التي اغلبها توفيت او تم التفويت فيها بالبيع.
وطالب أهالي بوسالم والبئر الاخضر، بفتح تحقيق والقيام بالابحاث للوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات وتولي السلط المعنية استخلاص معاليم الكراء التي لم يتم دفعها لسنوات، كما لم يتم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وللاشارة فان عددا من الناشطين بالمجتمع المدني نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتصدي لهذه الاخلالات وحماية هذه الشركات، إضافة الى ان السلط الجهوية بجندوبة بصدد متابعة هذا الملف.

خديجة يحياوي
تقرؤون أيضا
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...
المزيد >>
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...
المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿