جندوبة:شبهات فساد في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية

تعهدت وزارة أملاك الدولة بملف فساد يتعلق بعدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة تنخرها الاخلالات والتجاوزات، وقد اكد مصدر مطلع بالوزارة ان هذا الملف محل متابعة من سلطة الاشراف وانه تم انذار المتجاوزين في انتظار استرجاع هذه الضيعات اذا لم يتم تطبيق القانون من قبل متسوغي هذه الشركات.

تونس الشروق ()

ومن هذه التجاوزات والاخلالات التي تم رصدها و تشهدها الضيعات الفلاحية هي طرد العمال والإداريين والتقنيين والمهندسين، بغرض التخلص منهم دون مستحقات في حين ان عقد التسويغ ينص على المحافظة على مواطن الشغل مع الزيادة في اليد العاملة بهدف المحافظة على الضيعة وقطيع المواشي والابقار.

تلاعب

واكدت المعطيات ان عددا من متسوغي هذه الضيعات الفلاحية التي على ملك الدولة التونسية، لم يدفعوا معاليم الكراء، وتلاعبوا بمعطيات عقد الكراء وذلك بإضفاء صبغة الارض السقوية على الارض البعلية وذلك بغرض التخفيض في معاليم الكراء علما ان المساحة الجملية للارض السقوية 413.03 هكتار موزعة على 16 مقسما مجهزة بمضخات الري اما الارض البعلية مساحتها 200.19 هكتار موزعة على 11 مقسما وهذا حسب خريطة الارض التي تتصرف فيها ضيعة زاما.

وقد اظهرت التحقيقات الاولية انه يوجد تلاعب وسرقة للمال العام منذ سنوات في عدد من الضيعات الفلاحية بولاية جندوبة، وان متسوغي هذه الاراضي يعمدون الى تشغيل المتقاعدين وبعض العملة الوقتيين والموسميين وعدم التصريح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين ان كراس الشروط تحث المتسوغ على تطوير برنامج الاستثمار بما يخلق مواطن شغل.

شبهات فساد

كما تشهد ضيعة ثانية تسوغها شخص يبلغ من العمر 75 سنة نفس الوضعية بعد ان عمد الى التخلص من الابقار..، وقد طالب اهالي جندوبة بضرورة تعيين لجنة محايدة لوضع حد لهذه التجاوزات، حتى يتم ادارة هذه الشركات بطريقة قانونية لتعود بالمنفعة على الدولة ومتساكني المنطقة والوقوف على شبهات الفساد، ومحاسبة كل من يتلاعب بالملك العام وتهميشه خاصة ان عددا من البنايات بهذه الضيعات مهددة بالسقوط بسبب عدم صيانتها، كما تم التلاعب بتجهيزات هذه الضيعات منها آلات الرأي وعدم العناية بالأبقار والمواشي التي اغلبها توفيت او تم التفويت فيها بالبيع.

وطالب أهالي بوسالم والبئر الاخضر، بفتح تحقيق والقيام بالابحاث للوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات وتولي السلط المعنية استخلاص معاليم الكراء التي لم يتم دفعها لسنوات، كما لم يتم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وللاشارة فان عددا من الناشطين بالمجتمع المدني نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتصدي لهذه الاخلالات وحماية هذه الشركات، إضافة الى ان السلط الجهوية بجندوبة بصدد متابعة هذا الملف.

خديجة يحياوي