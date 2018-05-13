المروجات:إيقاف مفتش عنه صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش

تونس ـ الشروق:

تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة والثلب باستعمال العنف. ويستفاد من الأبحاث المجراة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان المروج الرابع ويبلغ من العمر 23 عاما تورّط في سلسلة من السرقات بالسلب واستعمال العنف واعتراض سبيل ضحاياه وتهديدهم بواسطة سكّين ثم افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف. وظل المظنون فيه متحصّنا بالفرار منذ أشهر إلى أن وردت معلومات على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات حول تواجده بمنزل أحد أصدقائه بجهة المروج الثاني حيث تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وحجز سكّين كانت بحوزته بالإضافة إلى هاتفين تبيّن أنهما مسروقان ولم يفوّت فيهما بعد بالبيع، وبإخضاعه للتحقيقات اللازمة اعترف بتورّطه في عدة عمليات سلبا وجار الآن عرضه على عدد من ضحاياه للتعرّف عليه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي