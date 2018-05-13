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يوم الأحد 13 ماي 2018
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المروجات:إيقاف مفتش عنه صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش
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القضائي
المروجات:إيقاف مفتش عنه صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة والثلب باستعمال العنف. ويستفاد من الأبحاث المجراة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان المروج الرابع ويبلغ من العمر 23 عاما تورّط في سلسلة من السرقات بالسلب واستعمال العنف واعتراض سبيل ضحاياه وتهديدهم بواسطة سكّين ثم افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف. وظل المظنون فيه متحصّنا بالفرار منذ أشهر إلى أن وردت معلومات على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات حول تواجده بمنزل أحد أصدقائه بجهة المروج الثاني حيث تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وحجز سكّين كانت بحوزته بالإضافة إلى هاتفين تبيّن أنهما مسروقان ولم يفوّت فيهما بعد بالبيع، وبإخضاعه للتحقيقات اللازمة اعترف بتورّطه في عدة عمليات سلبا وجار الآن عرضه على عدد من ضحاياه للتعرّف عليه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.

سليم العجرودي
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القضائي
المروجات:إيقاف مفتش عنه صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات أول أمس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه مصنّف خطير صدرت في حقه 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة والثلب باستعمال العنف. ويستفاد من الأبحاث المجراة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان المروج الرابع ويبلغ من العمر 23 عاما تورّط في سلسلة من السرقات بالسلب واستعمال العنف واعتراض سبيل ضحاياه وتهديدهم بواسطة سكّين ثم افتكاك ما لديهم من أموال وهواتف. وظل المظنون فيه متحصّنا بالفرار منذ أشهر إلى أن وردت معلومات على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات حول تواجده بمنزل أحد أصدقائه بجهة المروج الثاني حيث تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وحجز سكّين كانت بحوزته بالإضافة إلى هاتفين تبيّن أنهما مسروقان ولم يفوّت فيهما بعد بالبيع، وبإخضاعه للتحقيقات اللازمة اعترف بتورّطه في عدة عمليات سلبا وجار الآن عرضه على عدد من ضحاياه للتعرّف عليه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.

سليم العجرودي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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