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يوم الأحد 13 ماي 2018
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صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
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القضائي
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق- مكتب صفاقس
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات الراسية امام المستشفى الجامعي.
منطلق الكشف عن هذه الشبكة كان من خلال معلومات قدمها صاحب شاحنة مفادها ان وسيلة نقله سرقت من أمام المستشفى وانه تلقى مكالمة هاتفية من إمرأة طلبت منه مبلغا ماليا قدره 5000 دينار مقابل التوسط له في إرجاع شاحنته المسروقة.
مجموع هذه المعطيات قدمها الضحية لفرقة الأبحاث والتفتيش التي تحركت بسرعة ونجحت في القبض على المظنون فيها التي تبلغ من العمر 47 عاما ثم شريكها الذي يكبرها بعام واحد و" يمتهن " حراسة مأوى للسيارات بصفة غير قانونية وفق إذاعة الديوان .
وبالتحري مع المظنون فيهما ، نجح أعوان الحرس في حجز 3 مفاتيح يتم استغلالها في السرقة وتشغيل السيارات المستهدفة .
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوع الأولى «السرقة» والثانية «استخلاص معاليم بلدية دون وجه قانوني.

حمدي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
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القضائي
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق- مكتب صفاقس
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات الراسية امام المستشفى الجامعي.
منطلق الكشف عن هذه الشبكة كان من خلال معلومات قدمها صاحب شاحنة مفادها ان وسيلة نقله سرقت من أمام المستشفى وانه تلقى مكالمة هاتفية من إمرأة طلبت منه مبلغا ماليا قدره 5000 دينار مقابل التوسط له في إرجاع شاحنته المسروقة.
مجموع هذه المعطيات قدمها الضحية لفرقة الأبحاث والتفتيش التي تحركت بسرعة ونجحت في القبض على المظنون فيها التي تبلغ من العمر 47 عاما ثم شريكها الذي يكبرها بعام واحد و" يمتهن " حراسة مأوى للسيارات بصفة غير قانونية وفق إذاعة الديوان .
وبالتحري مع المظنون فيهما ، نجح أعوان الحرس في حجز 3 مفاتيح يتم استغلالها في السرقة وتشغيل السيارات المستهدفة .
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوع الأولى «السرقة» والثانية «استخلاص معاليم بلدية دون وجه قانوني.

حمدي
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انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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