ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين

«الشروق» – مكتب المهدية:

تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية.

وبالتحرّي معه وفق بلاغ صدر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تبيّن أنه يتواصل مع عنصر إرهابي أصيل الجهة، ومنخرط حاليا ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا، وذلك عبر تطبيقة «الميسنجر» على شبكة الأنترنات، وقد اعترف أن هذا الأخير حرّضه، وأقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن، ومن أسماهم بالمتعاونين معهم، وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين بعد أن تم تحديد الأهداف، ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.

كما اعترف المتهم أثناء الأبحاث أنه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية، وقدتمت إحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معه.





أنور