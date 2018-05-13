ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين

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«الشروق» – مكتب المهدية:
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية.
وبالتحرّي معه وفق بلاغ صدر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تبيّن أنه يتواصل مع عنصر إرهابي أصيل الجهة، ومنخرط حاليا ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا، وذلك عبر تطبيقة «الميسنجر» على شبكة الأنترنات، وقد اعترف أن هذا الأخير حرّضه، وأقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن، ومن أسماهم بالمتعاونين معهم، وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين بعد أن تم تحديد الأهداف، ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.
كما اعترف المتهم أثناء الأبحاث أنه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية، وقدتمت إحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معه.
«الشروق» – مكتب المهدية:
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية.
وبالتحرّي معه وفق بلاغ صدر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تبيّن أنه يتواصل مع عنصر إرهابي أصيل الجهة، ومنخرط حاليا ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا، وذلك عبر تطبيقة «الميسنجر» على شبكة الأنترنات، وقد اعترف أن هذا الأخير حرّضه، وأقنعه خلال تواصله معه بضرورة القيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن، ومن أسماهم بالمتعاونين معهم، وتصفيتهم بواسطة الطعن بسكاكين بعد أن تم تحديد الأهداف، ورصدها قبل تنفيذ تلك العمليات.
كما اعترف المتهم أثناء الأبحاث أنه كان ينوي المشاركة في احدى تلك العمليات الإرهابية، وقدتمت إحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معه.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018