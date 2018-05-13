انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين

تونس ـ «الشروق»:

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين انضموا الى تنظيم داعش في سوريا.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت معلومات استخباراتية مفادها سفر ثلاثة شبان تونسيين الى سوريا عبر تركيا سنة 2013 وهم من سكان أحياء التضامن ووادي الليل حيث انضموا الى جبهة النصرة الارهابية قبل الانضمام لاحقا الى تنظيم داعش الارهابي ورصدت الاجهزة المختصة صورا لهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش فتمت إحالة التحقيقات المتعلقة بهم على أنظار القضاء وصدرت في حقهم بطاقات جلب قضائية.

وعند نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس فيما نسب اليهم من جرائم أصدرت في حق كل واحد منهم حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثين عاما.





س.ع