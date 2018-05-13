الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
القضائي
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس ـ «الشروق»:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين انضموا الى تنظيم داعش في سوريا.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت معلومات استخباراتية مفادها سفر ثلاثة شبان تونسيين الى سوريا عبر تركيا سنة 2013 وهم من سكان أحياء التضامن ووادي الليل حيث انضموا الى جبهة النصرة الارهابية قبل الانضمام لاحقا الى تنظيم داعش الارهابي ورصدت الاجهزة المختصة صورا لهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش فتمت إحالة التحقيقات المتعلقة بهم على أنظار القضاء وصدرت في حقهم بطاقات جلب قضائية.
وعند نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس فيما نسب اليهم من جرائم أصدرت في حق كل واحد منهم حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثين عاما.

س.ع
تقرؤون أيضا
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...
المزيد >>
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...
المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس ـ «الشروق»:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين انضموا الى تنظيم داعش في سوريا.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت معلومات استخباراتية مفادها سفر ثلاثة شبان تونسيين الى سوريا عبر تركيا سنة 2013 وهم من سكان أحياء التضامن ووادي الليل حيث انضموا الى جبهة النصرة الارهابية قبل الانضمام لاحقا الى تنظيم داعش الارهابي ورصدت الاجهزة المختصة صورا لهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش فتمت إحالة التحقيقات المتعلقة بهم على أنظار القضاء وصدرت في حقهم بطاقات جلب قضائية.
وعند نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس فيما نسب اليهم من جرائم أصدرت في حق كل واحد منهم حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثين عاما.

س.ع
تقرؤون أيضا
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...
المزيد >>
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...
المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...
المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿