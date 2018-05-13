انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين

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تونس ـ «الشروق»:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين انضموا الى تنظيم داعش في سوريا.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت معلومات استخباراتية مفادها سفر ثلاثة شبان تونسيين الى سوريا عبر تركيا سنة 2013 وهم من سكان أحياء التضامن ووادي الليل حيث انضموا الى جبهة النصرة الارهابية قبل الانضمام لاحقا الى تنظيم داعش الارهابي ورصدت الاجهزة المختصة صورا لهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش فتمت إحالة التحقيقات المتعلقة بهم على أنظار القضاء وصدرت في حقهم بطاقات جلب قضائية.
وعند نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس فيما نسب اليهم من جرائم أصدرت في حق كل واحد منهم حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثين عاما.
تونس ـ «الشروق»:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين انضموا الى تنظيم داعش في سوريا.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت معلومات استخباراتية مفادها سفر ثلاثة شبان تونسيين الى سوريا عبر تركيا سنة 2013 وهم من سكان أحياء التضامن ووادي الليل حيث انضموا الى جبهة النصرة الارهابية قبل الانضمام لاحقا الى تنظيم داعش الارهابي ورصدت الاجهزة المختصة صورا لهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش فتمت إحالة التحقيقات المتعلقة بهم على أنظار القضاء وصدرت في حقهم بطاقات جلب قضائية.
وعند نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس فيما نسب اليهم من جرائم أصدرت في حق كل واحد منهم حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثين عاما.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018