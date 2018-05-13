منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم

مكتب نابل - الشروق

أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية ومنزل تميم عن إيقاف 12 مفتشا عنهم في قضايا حق عام وحجز 19 دراجة نارية وسيارة محل تفتيش وايقاف شاب بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وطرف ثان محل مضموني حكم تم إيداعه بالسجن.





خالد الهرقام