منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
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بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
مكتب نابل - الشروق
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية ومنزل تميم عن إيقاف 12 مفتشا عنهم في قضايا حق عام وحجز 19 دراجة نارية وسيارة محل تفتيش وايقاف شاب بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وطرف ثان محل مضموني حكم تم إيداعه بالسجن.
خالد الهرقام
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...المزيد >>
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منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
مكتب نابل - الشروق
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية ومنزل تميم عن إيقاف 12 مفتشا عنهم في قضايا حق عام وحجز 19 دراجة نارية وسيارة محل تفتيش وايقاف شاب بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وطرف ثان محل مضموني حكم تم إيداعه بالسجن.
خالد الهرقام
منزل تميم:إيقاف 12 مفتشا عنهم
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت الحملة الأمنية التي نظمتها وحدات الشرطة بمنطقة الأمن العمومي بمنزل تميم مساء أمس و شملت مدينتي قليبية...المزيد >>
انضموا الى داعش في سوريا:30 سنة سجنا لثلاثة شبان تونسيين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 30 عاما في...المزيد >>
ملولش:حرّضه إرهابي «داعشي» بسوريا:إيقاف تكفيري خطّط لطعن أعوان أمن بالسّكاكين
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم أمس بناء على معطيات دقيقة من إيقاف عنصر...المزيد >>
صفاقس:تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات :حارس المأوى يسرق وشريكته تعيد المسروق بمقابل
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات...المزيد >>
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
خالد الحدّادتجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة