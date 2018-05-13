السوق أياما قبل رمضان:الدواجن تحلّق... الأسماك ملاذ... والقناوية بـ 50 دينارا

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الشروق ـ تونس:
كسر جنون أسعار الدواجن هدوء السوق المركزية بضعة أيام قبل حلول شهر رمضان.
شرائح الديك الرومي أدركت صباح أمس في السوق المركزية عتبة 13 دينارا فيما وصل سعر لحم الدجاج إلى 7300 مليم امتدادا لمنحى تصاعدي بدأ منذ بضعة أسابيع وانعكاسا لمفارقة غريبة تخيّم على الأسواق وهو صعود الأسعار رغم وفرة العرض التي بدت واضحة يوم أمس في جناح الدواجن.
في المقابل شكّل جناح الأسماك ملجأ لأغلب السوق بعد أن نزلت أسعار «التريلية» إلى خمسة دنانير وبلغ متوسط سعر جراد البحر عشرة دنانير فيما عرفت السردينة بين دينارين و3600 مليم وبلغ معدل أسعار الماكرو ثمانية دنانير.
صعود ونزول
وعلى الضفة المقابلة تواصل اضطراب سوق الخضر الذي برز خلال الأسابيع الأخيرة حيث لا تكاد تنزل الأسعار حتى تعاود الصعود من جديد.
وعموما ظلت أسعار الخضر مرتفعة حيث تراوح سعر الفلفل بين 1100 و2600 مليم فيما بلغ متوسط سعر الطماطم 980 مليما ونفس الشيء لمادة البطاطا.. ودخلت مادة «القناوية» موسوعة «غينيس» بعد أن أدرك سعرها خمسة دنانير للمائة غرام.
غلال موسمية
أما جناح الغلال فقد اتسم بالهدوء وتعدد الخيارات مع تدفق كميات كبيرة من الغلال الصيفية مثل البوصاع والمشمش والخوخ التي وصلت أسعارها الدنيا إلى دينارين فيما تواصل «التشويش» الذي تسببه مادة التفاح وبدرجة أقل الموز رغم تراجع الاقبال عليهما بشكل ملحوظ.
الشروق ـ تونس:
كسر جنون أسعار الدواجن هدوء السوق المركزية بضعة أيام قبل حلول شهر رمضان.
شرائح الديك الرومي أدركت صباح أمس في السوق المركزية عتبة 13 دينارا فيما وصل سعر لحم الدجاج إلى 7300 مليم امتدادا لمنحى تصاعدي بدأ منذ بضعة أسابيع وانعكاسا لمفارقة غريبة تخيّم على الأسواق وهو صعود الأسعار رغم وفرة العرض التي بدت واضحة يوم أمس في جناح الدواجن.
في المقابل شكّل جناح الأسماك ملجأ لأغلب السوق بعد أن نزلت أسعار «التريلية» إلى خمسة دنانير وبلغ متوسط سعر جراد البحر عشرة دنانير فيما عرفت السردينة بين دينارين و3600 مليم وبلغ معدل أسعار الماكرو ثمانية دنانير.
صعود ونزول
وعلى الضفة المقابلة تواصل اضطراب سوق الخضر الذي برز خلال الأسابيع الأخيرة حيث لا تكاد تنزل الأسعار حتى تعاود الصعود من جديد.
وعموما ظلت أسعار الخضر مرتفعة حيث تراوح سعر الفلفل بين 1100 و2600 مليم فيما بلغ متوسط سعر الطماطم 980 مليما ونفس الشيء لمادة البطاطا.. ودخلت مادة «القناوية» موسوعة «غينيس» بعد أن أدرك سعرها خمسة دنانير للمائة غرام.
غلال موسمية
أما جناح الغلال فقد اتسم بالهدوء وتعدد الخيارات مع تدفق كميات كبيرة من الغلال الصيفية مثل البوصاع والمشمش والخوخ التي وصلت أسعارها الدنيا إلى دينارين فيما تواصل «التشويش» الذي تسببه مادة التفاح وبدرجة أقل الموز رغم تراجع الاقبال عليهما بشكل ملحوظ.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018