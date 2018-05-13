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يوم الأحد 13 ماي 2018
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السوق أياما قبل رمضان:الدواجن تحلّق... الأسماك ملاذ... والقناوية بـ 50 دينارا
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الوطنية
السوق أياما قبل رمضان:الدواجن تحلّق... الأسماك ملاذ... والقناوية بـ 50 دينارا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق ـ تونس:
كسر جنون أسعار الدواجن هدوء السوق المركزية بضعة أيام قبل حلول شهر رمضان.
شرائح الديك الرومي أدركت صباح أمس في السوق المركزية عتبة 13 دينارا فيما وصل سعر لحم الدجاج إلى 7300 مليم امتدادا لمنحى تصاعدي بدأ منذ بضعة أسابيع وانعكاسا لمفارقة غريبة تخيّم على الأسواق وهو صعود الأسعار رغم وفرة العرض التي بدت واضحة يوم أمس في جناح الدواجن.
في المقابل شكّل جناح الأسماك ملجأ لأغلب السوق بعد أن نزلت أسعار «التريلية» إلى خمسة دنانير وبلغ متوسط سعر جراد البحر عشرة دنانير فيما عرفت السردينة بين دينارين و3600 مليم وبلغ معدل أسعار الماكرو ثمانية دنانير.
صعود ونزول
وعلى الضفة المقابلة تواصل اضطراب سوق الخضر الذي برز خلال الأسابيع الأخيرة حيث لا تكاد تنزل الأسعار حتى تعاود الصعود من جديد.
وعموما ظلت أسعار الخضر مرتفعة حيث تراوح سعر الفلفل بين 1100 و2600 مليم فيما بلغ متوسط سعر الطماطم 980 مليما ونفس الشيء لمادة البطاطا.. ودخلت مادة «القناوية» موسوعة «غينيس» بعد أن أدرك سعرها خمسة دنانير للمائة غرام.
غلال موسمية
أما جناح الغلال فقد اتسم بالهدوء وتعدد الخيارات مع تدفق كميات كبيرة من الغلال الصيفية مثل البوصاع والمشمش والخوخ التي وصلت أسعارها الدنيا إلى دينارين فيما تواصل «التشويش» الذي تسببه مادة التفاح وبدرجة أقل الموز رغم تراجع الاقبال عليهما بشكل ملحوظ.

فؤاد العجرودي
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الوطنية
السوق أياما قبل رمضان:الدواجن تحلّق... الأسماك ملاذ... والقناوية بـ 50 دينارا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

الشروق ـ تونس:
كسر جنون أسعار الدواجن هدوء السوق المركزية بضعة أيام قبل حلول شهر رمضان.
شرائح الديك الرومي أدركت صباح أمس في السوق المركزية عتبة 13 دينارا فيما وصل سعر لحم الدجاج إلى 7300 مليم امتدادا لمنحى تصاعدي بدأ منذ بضعة أسابيع وانعكاسا لمفارقة غريبة تخيّم على الأسواق وهو صعود الأسعار رغم وفرة العرض التي بدت واضحة يوم أمس في جناح الدواجن.
في المقابل شكّل جناح الأسماك ملجأ لأغلب السوق بعد أن نزلت أسعار «التريلية» إلى خمسة دنانير وبلغ متوسط سعر جراد البحر عشرة دنانير فيما عرفت السردينة بين دينارين و3600 مليم وبلغ معدل أسعار الماكرو ثمانية دنانير.
صعود ونزول
وعلى الضفة المقابلة تواصل اضطراب سوق الخضر الذي برز خلال الأسابيع الأخيرة حيث لا تكاد تنزل الأسعار حتى تعاود الصعود من جديد.
وعموما ظلت أسعار الخضر مرتفعة حيث تراوح سعر الفلفل بين 1100 و2600 مليم فيما بلغ متوسط سعر الطماطم 980 مليما ونفس الشيء لمادة البطاطا.. ودخلت مادة «القناوية» موسوعة «غينيس» بعد أن أدرك سعرها خمسة دنانير للمائة غرام.
غلال موسمية
أما جناح الغلال فقد اتسم بالهدوء وتعدد الخيارات مع تدفق كميات كبيرة من الغلال الصيفية مثل البوصاع والمشمش والخوخ التي وصلت أسعارها الدنيا إلى دينارين فيما تواصل «التشويش» الذي تسببه مادة التفاح وبدرجة أقل الموز رغم تراجع الاقبال عليهما بشكل ملحوظ.

فؤاد العجرودي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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