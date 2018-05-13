رئيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين:ننتظر من رئيس الحكومة تصورا واقعيا للمشروع السكني

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في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس الفارط بتونس العاصمة، أعلن الزميل محسن عبد الرحمان عن إمضاء اتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا تمكن الصحفيين التونسيين من اقتناء مسكن بامتيازات ميسرة...
تونس الشروق :
بعد سنوات من الانتظار والوعود المتلاحقة لوزراء أول في حكومات العهد السابق ورؤساء حكومات تداولوا على تسيير شؤون البلاد بعد الثورة، قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين اعتماد مقاربة واقعية في تمكين الصحفيين التونسيين من حقهم الدستوري في امتلاك مسكن لائق وذلك بعد إمضائه لاتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا سينتفع بمقتضاها الزملاء بحزمة من الامتيازات تتراوح بين التخفيض في سعر المترمربع المعتمد من طرف وزارة التجهيز المتعلق بالسكن الاجتماعي في حدود 3 بالمائة اضافة الى ما توفره منظومة القروض التي يسندها بنك الإسكان لتمويل اقتناء المساكن ذات الطابع الاجتماعي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تعمل إدارة الصندوق على ان لا يتجاوز سعر كلفة شقة بغرفتين وقاعة جلوس الثمانين الف دينار مع فترة إمهال قد تصل الى ثلاث سنوات. وقال رئيس الصندوق، محسن عبد الرحمان أن الاتفاقية المذكورة تتعلق بإقامة سكنية تقع بمنطقة رواد مؤكدا أن هذه الخطوة أملاها تقاعس الحكومة في الإيفاء بوعودها تجاه هياكل المهنة وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. واعتبر الزميل محسن عبد الرحمان أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على رئاسة الحكومة بعد الثورة لم تتعامل بجدية مع مطالب الصحفيين التونسيين وهو ما دفع بصندوق التآزر الى التحرك بشكل واقعي لحل مشكل السكن بإمضائه لهذه الاتفاقية التي ستمكن الصحفيين التونسيين من الانتفاع بمنظومة القروض الاجتماعية حفظا لكرامتكم،و صونا لذاتهم المهنية التي تحولت الى وسيلة ضغط وابتزاز عند أصحاب المؤسسات الإعلامية وكذلك السلطة السياسية. وفي معرض حديثه عما يتعرض له الصحفيون من إهانات ذات طابع مهني واجتماعي، قال رئيس الصندوق « يكفي فقط ان نرى ما يتعرض له الزملاء في جريدة الصريح من انتهاكات واضحة وصريحة لقانون الشغل ورفض مالكها تمكين الزملاء وباقي العاملين بهذه المؤسسة من حقوقهم بعد قرار غلقها لنقف عند الماساة بل والكارثة التي يعيشها القطاع»، مضيفا أن مثال الصريح ينطبق على غالبية المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة. وطالب رئيس الصندوق بضرورة تمكين الصحافيين التونسيين على الأقل بمساعدة من الحكومة تمكنهم من توفير التمويل الذاتي والمحدد بـ10 بالمائة في إطار هذه الاتفاقية. واعتبر محسن عبد الرحمان ان تمكين الصحافيين من مجانية النقل بات مطلبا ملحا بالنظر لمتطلبات المهنة وما تقتضيه ضرورة سرعة الوصول الى مصدر الخبر. وفي علاقة بمصادر تمويل التعاونية التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها، قال الزميل أنه بخلاف رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي لم تمكن اي جهة حكومية الصندوق من إعانات مالية لمساعدته على القيام بدروه في إسناد الصحفيين التونسيين في حل مشاكلهم الناجمة عن ضعف الاجور والتشغيل الهش وفي رده ما اذا كان مصدر التمويل الأساسي للصندوق هو مؤسسة دار الصحفي، قال. رئيس الصندوق « لا مصدر لنا سوى هذه المؤسسة وبايراداتها، تمكنا من إنقاذ عديد الزملاء من السجن بعد تعرضهم الى مشاكل مالية ونواصل القيام بدورنا في تمكين الزملاء من قروض وهبات ومساعدات، لذلك رجاء لا يزايد علينا احدا في هذا الملف» . من جهته قال سليم الشعبوني صاحب المشروع أنه على ذمة الصحفيين في اي إشكال يمكن أن يعترضهم لاقتناء مسكن يليق بمقامهم الاجتماعي وبمهنتهم النبيلة وفق نص هذه الاتفاقية.
في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس الفارط بتونس العاصمة، أعلن الزميل محسن عبد الرحمان عن إمضاء اتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا تمكن الصحفيين التونسيين من اقتناء مسكن بامتيازات ميسرة...
تونس الشروق :
بعد سنوات من الانتظار والوعود المتلاحقة لوزراء أول في حكومات العهد السابق ورؤساء حكومات تداولوا على تسيير شؤون البلاد بعد الثورة، قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين اعتماد مقاربة واقعية في تمكين الصحفيين التونسيين من حقهم الدستوري في امتلاك مسكن لائق وذلك بعد إمضائه لاتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا سينتفع بمقتضاها الزملاء بحزمة من الامتيازات تتراوح بين التخفيض في سعر المترمربع المعتمد من طرف وزارة التجهيز المتعلق بالسكن الاجتماعي في حدود 3 بالمائة اضافة الى ما توفره منظومة القروض التي يسندها بنك الإسكان لتمويل اقتناء المساكن ذات الطابع الاجتماعي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تعمل إدارة الصندوق على ان لا يتجاوز سعر كلفة شقة بغرفتين وقاعة جلوس الثمانين الف دينار مع فترة إمهال قد تصل الى ثلاث سنوات. وقال رئيس الصندوق، محسن عبد الرحمان أن الاتفاقية المذكورة تتعلق بإقامة سكنية تقع بمنطقة رواد مؤكدا أن هذه الخطوة أملاها تقاعس الحكومة في الإيفاء بوعودها تجاه هياكل المهنة وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. واعتبر الزميل محسن عبد الرحمان أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على رئاسة الحكومة بعد الثورة لم تتعامل بجدية مع مطالب الصحفيين التونسيين وهو ما دفع بصندوق التآزر الى التحرك بشكل واقعي لحل مشكل السكن بإمضائه لهذه الاتفاقية التي ستمكن الصحفيين التونسيين من الانتفاع بمنظومة القروض الاجتماعية حفظا لكرامتكم،و صونا لذاتهم المهنية التي تحولت الى وسيلة ضغط وابتزاز عند أصحاب المؤسسات الإعلامية وكذلك السلطة السياسية. وفي معرض حديثه عما يتعرض له الصحفيون من إهانات ذات طابع مهني واجتماعي، قال رئيس الصندوق « يكفي فقط ان نرى ما يتعرض له الزملاء في جريدة الصريح من انتهاكات واضحة وصريحة لقانون الشغل ورفض مالكها تمكين الزملاء وباقي العاملين بهذه المؤسسة من حقوقهم بعد قرار غلقها لنقف عند الماساة بل والكارثة التي يعيشها القطاع»، مضيفا أن مثال الصريح ينطبق على غالبية المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة. وطالب رئيس الصندوق بضرورة تمكين الصحافيين التونسيين على الأقل بمساعدة من الحكومة تمكنهم من توفير التمويل الذاتي والمحدد بـ10 بالمائة في إطار هذه الاتفاقية. واعتبر محسن عبد الرحمان ان تمكين الصحافيين من مجانية النقل بات مطلبا ملحا بالنظر لمتطلبات المهنة وما تقتضيه ضرورة سرعة الوصول الى مصدر الخبر. وفي علاقة بمصادر تمويل التعاونية التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها، قال الزميل أنه بخلاف رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي لم تمكن اي جهة حكومية الصندوق من إعانات مالية لمساعدته على القيام بدروه في إسناد الصحفيين التونسيين في حل مشاكلهم الناجمة عن ضعف الاجور والتشغيل الهش وفي رده ما اذا كان مصدر التمويل الأساسي للصندوق هو مؤسسة دار الصحفي، قال. رئيس الصندوق « لا مصدر لنا سوى هذه المؤسسة وبايراداتها، تمكنا من إنقاذ عديد الزملاء من السجن بعد تعرضهم الى مشاكل مالية ونواصل القيام بدورنا في تمكين الزملاء من قروض وهبات ومساعدات، لذلك رجاء لا يزايد علينا احدا في هذا الملف» . من جهته قال سليم الشعبوني صاحب المشروع أنه على ذمة الصحفيين في اي إشكال يمكن أن يعترضهم لاقتناء مسكن يليق بمقامهم الاجتماعي وبمهنتهم النبيلة وفق نص هذه الاتفاقية.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018