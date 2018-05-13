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يوم الأحد 13 ماي 2018
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رئيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين:ننتظر من رئيس الحكومة تصورا واقعيا للمشروع السكني
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الوطنية
رئيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين:ننتظر من رئيس الحكومة تصورا واقعيا للمشروع السكني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس الفارط بتونس العاصمة، أعلن الزميل محسن عبد الرحمان عن إمضاء اتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا تمكن الصحفيين التونسيين من اقتناء مسكن بامتيازات ميسرة...

تونس الشروق :
بعد سنوات من الانتظار والوعود المتلاحقة لوزراء أول في حكومات العهد السابق ورؤساء حكومات تداولوا على تسيير شؤون البلاد بعد الثورة، قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين اعتماد مقاربة واقعية في تمكين الصحفيين التونسيين من حقهم الدستوري في امتلاك مسكن لائق وذلك بعد إمضائه لاتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا سينتفع بمقتضاها الزملاء بحزمة من الامتيازات تتراوح بين التخفيض في سعر المترمربع المعتمد من طرف وزارة التجهيز المتعلق بالسكن الاجتماعي في حدود 3 بالمائة اضافة الى ما توفره منظومة القروض التي يسندها بنك الإسكان لتمويل اقتناء المساكن ذات الطابع الاجتماعي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تعمل إدارة الصندوق على ان لا يتجاوز سعر كلفة شقة بغرفتين وقاعة جلوس الثمانين الف دينار مع فترة إمهال قد تصل الى ثلاث سنوات. وقال رئيس الصندوق، محسن عبد الرحمان أن الاتفاقية المذكورة تتعلق بإقامة سكنية تقع بمنطقة رواد مؤكدا أن هذه الخطوة أملاها تقاعس الحكومة في الإيفاء بوعودها تجاه هياكل المهنة وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. واعتبر الزميل محسن عبد الرحمان أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على رئاسة الحكومة بعد الثورة لم تتعامل بجدية مع مطالب الصحفيين التونسيين وهو ما دفع بصندوق التآزر الى التحرك بشكل واقعي لحل مشكل السكن بإمضائه لهذه الاتفاقية التي ستمكن الصحفيين التونسيين من الانتفاع بمنظومة القروض الاجتماعية حفظا لكرامتكم،و صونا لذاتهم المهنية التي تحولت الى وسيلة ضغط وابتزاز عند أصحاب المؤسسات الإعلامية وكذلك السلطة السياسية. وفي معرض حديثه عما يتعرض له الصحفيون من إهانات ذات طابع مهني واجتماعي، قال رئيس الصندوق « يكفي فقط ان نرى ما يتعرض له الزملاء في جريدة الصريح من انتهاكات واضحة وصريحة لقانون الشغل ورفض مالكها تمكين الزملاء وباقي العاملين بهذه المؤسسة من حقوقهم بعد قرار غلقها لنقف عند الماساة بل والكارثة التي يعيشها القطاع»، مضيفا أن مثال الصريح ينطبق على غالبية المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة. وطالب رئيس الصندوق بضرورة تمكين الصحافيين التونسيين على الأقل بمساعدة من الحكومة تمكنهم من توفير التمويل الذاتي والمحدد بـ10 بالمائة في إطار هذه الاتفاقية. واعتبر محسن عبد الرحمان ان تمكين الصحافيين من مجانية النقل بات مطلبا ملحا بالنظر لمتطلبات المهنة وما تقتضيه ضرورة سرعة الوصول الى مصدر الخبر. وفي علاقة بمصادر تمويل التعاونية التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها، قال الزميل أنه بخلاف رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي لم تمكن اي جهة حكومية الصندوق من إعانات مالية لمساعدته على القيام بدروه في إسناد الصحفيين التونسيين في حل مشاكلهم الناجمة عن ضعف الاجور والتشغيل الهش وفي رده ما اذا كان مصدر التمويل الأساسي للصندوق هو مؤسسة دار الصحفي، قال. رئيس الصندوق « لا مصدر لنا سوى هذه المؤسسة وبايراداتها، تمكنا من إنقاذ عديد الزملاء من السجن بعد تعرضهم الى مشاكل مالية ونواصل القيام بدورنا في تمكين الزملاء من قروض وهبات ومساعدات، لذلك رجاء لا يزايد علينا احدا في هذا الملف» . من جهته قال سليم الشعبوني صاحب المشروع أنه على ذمة الصحفيين في اي إشكال يمكن أن يعترضهم لاقتناء مسكن يليق بمقامهم الاجتماعي وبمهنتهم النبيلة وفق نص هذه الاتفاقية.

الحبيب الميساوي
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الوطنية
رئيس صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين:ننتظر من رئيس الحكومة تصورا واقعيا للمشروع السكني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس الفارط بتونس العاصمة، أعلن الزميل محسن عبد الرحمان عن إمضاء اتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا تمكن الصحفيين التونسيين من اقتناء مسكن بامتيازات ميسرة...

تونس الشروق :
بعد سنوات من الانتظار والوعود المتلاحقة لوزراء أول في حكومات العهد السابق ورؤساء حكومات تداولوا على تسيير شؤون البلاد بعد الثورة، قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين اعتماد مقاربة واقعية في تمكين الصحفيين التونسيين من حقهم الدستوري في امتلاك مسكن لائق وذلك بعد إمضائه لاتفاقية إطارية مع مؤسسة يافا سينتفع بمقتضاها الزملاء بحزمة من الامتيازات تتراوح بين التخفيض في سعر المترمربع المعتمد من طرف وزارة التجهيز المتعلق بالسكن الاجتماعي في حدود 3 بالمائة اضافة الى ما توفره منظومة القروض التي يسندها بنك الإسكان لتمويل اقتناء المساكن ذات الطابع الاجتماعي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تعمل إدارة الصندوق على ان لا يتجاوز سعر كلفة شقة بغرفتين وقاعة جلوس الثمانين الف دينار مع فترة إمهال قد تصل الى ثلاث سنوات. وقال رئيس الصندوق، محسن عبد الرحمان أن الاتفاقية المذكورة تتعلق بإقامة سكنية تقع بمنطقة رواد مؤكدا أن هذه الخطوة أملاها تقاعس الحكومة في الإيفاء بوعودها تجاه هياكل المهنة وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. واعتبر الزميل محسن عبد الرحمان أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على رئاسة الحكومة بعد الثورة لم تتعامل بجدية مع مطالب الصحفيين التونسيين وهو ما دفع بصندوق التآزر الى التحرك بشكل واقعي لحل مشكل السكن بإمضائه لهذه الاتفاقية التي ستمكن الصحفيين التونسيين من الانتفاع بمنظومة القروض الاجتماعية حفظا لكرامتكم،و صونا لذاتهم المهنية التي تحولت الى وسيلة ضغط وابتزاز عند أصحاب المؤسسات الإعلامية وكذلك السلطة السياسية. وفي معرض حديثه عما يتعرض له الصحفيون من إهانات ذات طابع مهني واجتماعي، قال رئيس الصندوق « يكفي فقط ان نرى ما يتعرض له الزملاء في جريدة الصريح من انتهاكات واضحة وصريحة لقانون الشغل ورفض مالكها تمكين الزملاء وباقي العاملين بهذه المؤسسة من حقوقهم بعد قرار غلقها لنقف عند الماساة بل والكارثة التي يعيشها القطاع»، مضيفا أن مثال الصريح ينطبق على غالبية المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة. وطالب رئيس الصندوق بضرورة تمكين الصحافيين التونسيين على الأقل بمساعدة من الحكومة تمكنهم من توفير التمويل الذاتي والمحدد بـ10 بالمائة في إطار هذه الاتفاقية. واعتبر محسن عبد الرحمان ان تمكين الصحافيين من مجانية النقل بات مطلبا ملحا بالنظر لمتطلبات المهنة وما تقتضيه ضرورة سرعة الوصول الى مصدر الخبر. وفي علاقة بمصادر تمويل التعاونية التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها، قال الزميل أنه بخلاف رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي لم تمكن اي جهة حكومية الصندوق من إعانات مالية لمساعدته على القيام بدروه في إسناد الصحفيين التونسيين في حل مشاكلهم الناجمة عن ضعف الاجور والتشغيل الهش وفي رده ما اذا كان مصدر التمويل الأساسي للصندوق هو مؤسسة دار الصحفي، قال. رئيس الصندوق « لا مصدر لنا سوى هذه المؤسسة وبايراداتها، تمكنا من إنقاذ عديد الزملاء من السجن بعد تعرضهم الى مشاكل مالية ونواصل القيام بدورنا في تمكين الزملاء من قروض وهبات ومساعدات، لذلك رجاء لا يزايد علينا احدا في هذا الملف» . من جهته قال سليم الشعبوني صاحب المشروع أنه على ذمة الصحفيين في اي إشكال يمكن أن يعترضهم لاقتناء مسكن يليق بمقامهم الاجتماعي وبمهنتهم النبيلة وفق نص هذه الاتفاقية.

الحبيب الميساوي
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