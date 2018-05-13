القصرين:حي الزهور:حي الشهداء ... المعاناة المتواصلة

في قلب مدينة القصرين ينتصب حي الزهور شامخا شموخ نضالات أبنائه، فهذا الحي يطلق عليه اليوم حي الشهداء نظرا لضخامة عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة في مجابهة الدكتاتورية، وهو الحي الذي رسم تاريخا جديدا لتونس بعد 14 جانفي 2011 بفضل إصرار أهاليه رجالا ونساء، كبارا وصغارا على مجابهة ترسانة أمنية أرسلت لإسكات الأفواه وقمع ثورة قالت لا للدكتاتورية، نعم للحرية.

ليس من الصعب أن تصل إلى حي الزهور فثلاث دقائق فقط هي المدة التي تستحقها وأنت تتجه من وسط مدينة القصرين اليه. فعلى مستوى شارع الحبيب بورقيبة في قلب القصرين يعترضك مفترق حي الزهور، ما إن تعرج على اليمين حتى تجد نفسك في حي الزهور، في بداية الحي – على مستوى عين القايد والصلصالات - تجد نفسك أمام منازل فخمة وجزء من الحي مهيأ نوعا ما، تتوغل قليلا إلى أن تجاوز ساحة الشهداء وحمام عبد الصمد لتجد نفسك في عمق حي الزهور، كل المرافق الحياتية موجودة في هذا الحي من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعهد ثانوي ودار للثقافة وصيدليات ومعتمدية، شوارع ضيقة وأزقة خضعت للتهيئة بالخرسانة الإسفلتية وأخرى على مستوى تقسيم الغضابنية وتقسيم سعد الدين مازالت تنتظر حظها من التهيئة والتعبيد وكذلك الشأن بالنسبة لمنطقة عين الخضراء التي تعتبر أكبر مستقطب للنازحين خاصة من معتمدية حاسي الفريد.

كارثة بيئية تتهدد السكان

لكن هذا التعبيد يخفي وراءه مأساة يعانيها سكان أكبر الأحياء لا في القصرين فقط بل في الجمهورية ألا وهي قنوات صرف المياه المستعملة التي تبدو في ظاهرها جيدة لأن زيارتنا للحي كانت في يوم مشمس ربيعي ولكن هذه القنوات حسب سكان الحي تتحول الى كارثة بيئية عند تهاطل الأمطار شتاء أو صيفا فالبالوعات تنفث مياهها الملوثة إلى الشوارع وداخل المنازل نظرا لعجزها عن استيعاب المياه الغزيرة ليتحول الحي إلى مستنقع من المياه الملوثة التي تهدد حياة البشر هناك.يحصل هذا في جزء من حي الزهور أما في تقسيم سعد الدين فالأمر يختلف نوعا ما، فحسب العيد عسكري فان التقسيم يعاني الأمرين وهو شبيه بالريف ولا يحمل من المدينة الا البنايات المتلاصقة ببعضها البعض، فمظاهر المدينة غائبة كالتطهير والماء الصالح للشراب الذي يصل بعض المنازل دون أخرى والتنوير العمومي مفقود إلى درجة تحول التقسيم إلى ظلام دامس خلال الليل بما في ذلك المدرسة الابتدائية سعد الدين التي توجد خلفها مساحة بيضاء أعدت في البداية لتكون ملعبا رياضيا ولكنها تحولت إلى مكان لإلقاء الفضلات بما في ذلك المواشي الميتة مما أقلق راحة سكان المنطقة وحولها إلى وكر للحشرات ومرتع للناموس. ووصل الأمر حسب مرافقنا – الذي طلب عدم ذكر اسمه – إلى العثور على أفعى في ساحة مدرسة سعد الدين.

إعدادية ودار ثقافة في قلب الفضلات

عرجنا قليلا لنجد دار الثقافة وإعدادية حي الزهور، البنايات جميلة كالعادة ودار الثقافة تخضع لتهيئة وتوسعة ولكن هذه المؤسسات الحيوية انتصبت في قلب الفضلات، حتى أن سور الإعدادية مهدد بالسقوط جراء مصب للفضلات يوجد تحت الجدار الخلفي وجراء الحفر العشوائي الذي تحدثه الجرافة لجرف الفضلات. وفي واجهة الإعدادية توجد مساحة كانت خضراء حسب كريم عثماني، تمتد على مساحة محترمة أمام الباب الرئيسي للإعدادية وطالب محدثنا بالاهتمام بهذه المساحة حتى تتحول إلى منتزه للعائلات في حي الزهور خاصة وأننا وجدنا بها كراسي تدل على أنها كانت منتزها، فهي لا تستحق حسب محدثنا سوى ثلاثة عمال من عمال الحظائر وحارس لتعود إلى اخضرارها.

معاناة يومية في تقسيم الغضابنية

يعتبر تقسيم الغضابنية من المناطق الجديدة في حي الزهور ويلتصق بوسط مدينة القصرين عبر عين القايد وحي الديوانة ومنطقة لوز العيفة، غير أن سكانه يواجهون مخاطر عديدة فعلاوة على غياب التنوير العمومي الذي شكل معضلة الجزء الأكبر من حي الزهور، لم يخضع هذا التقسيم إلى تهيئة شوارعه التي ظلت مجرد مسالك شبيهة بالمسالك الفلاحية، كما غابت شبكة الصرف الصحي على هذا التقسيم مما أجبر السكان هناك على بناء آبار لتعويض القنوات حسب تصريح حمزة قرميطي الذي لاحظ أنه تناهى إلى مسامعهم برمجة التقسيم لتهيئة شوارعه على غرار مناطق أخرى من حي الزهور ولكن طال انتظارهم وملوا الوعود، بانحدارنا في اتجاه سكة الحديد غير بعيد على المساحة التي بنيت فوقها مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي وجدنا تجمعا سكانيا آخر في نفس التقسيم والتقينا بشاب كان يرعى الأغنام في مساحة من الفضلات قرب التجمع السكني وهو حاتم دخيللي فسألناه عن مشاكلهم فكانت كالعادة مشاكل التطهير والشوارع والفضلات أبرز المشاكل ولكنه تطرق إلى المسائل الأمنية، فالرجل يعمل بمعمل الحلفاء ويعود إلى منزله ليلا ويخشى تعرضه للبراكاجات وهو يطالب بدوريات أمنية وتركيز مركز للأمن فحي الزهور برمته ليس به مركز للأمن علما وأنه يمتد من وسط مدينة القصرين إلى حدود جبل السلوم.

صيدلية الليل أمر ملح

يوجد بحي الزهور كما أسلفنا الذكر صيدليتان تشتغلان نهارا ولكن السكان يضطرون خلال الليل إلى الذهاب الى صيدليتي الليل الوحيدتين في كامل المدينة والموجودتين في شارعي الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد وهو ما يستوجب قرابة الساعة أو أكثر مشيا على الأقدام لاسيما بالنسبة لسكان تقسيم سعد الدين والمثنانية والمناطق المحاذية للمعتمدية مع ما يمكن أن يتعرض له السكان من مشاكل أثناء تنقلهم ليلا للصيدلية لشراء الأدوية عند حصول طارئ، فقد آن الأوان لتركيز صيدلية ليل في حي الزهور لتقريب الخدمات الصحية للمواطن هناك ليلا.

موطن الأبطال وجمعية رياضية مقهورة

الرياضة رافد من روافد الترفيه وتهذيب الذوق وحي الزهور مثل الاستثناء في هذا المجال فهو الحي الوحيد الذي له جمعية رياضية مختصة في كرة القدم ، النجم الرياضي بالزهور والتي تأسست في 12 فيفري 2012 وتضم جميع الأصناف من أداني المدارس وأواسط وأكابر. و تضم 135 مجازاً من جميع الأصناف،غير أن هذه الجمعية لا تملك ملعبا خاصا بها حيث تجري المقابلات الرسمية بالمركب الرياضي أي الملعب المعشب أو بملعب فريانة وتقوم بحصص التدريب في الملعب البلدي القديم وبالمدرسة الإعدادية بحي الزهور أو بطحاء صغيرة غير مجهزة بحي الزهور تحولت إلى مصب للفضلات . كما تعاني الجمعية من عديد المشاكل المالية خاصةً وأن أكثر من نصف لاعبي الأكابر من العاطلين عن العمل وليس لهم أي دخل زيادةً على ذلك لم تتلقى الجمعية أي دعم من رجال الأعمال بالجهة ماعدا البعض.

مشاهير الحي

لطفي بن جدو: وزير الداخلية الأسبق

محمد الناجم غرسلي: وزير الداخلية الأسبق

محمود القاهري: عضو مجلس نواب الشعب

معتمد الزهور المكي العاتي

ماضون للنهـــــوض بالزهور رغم العراقيل

في لقاء له مع جريدة الشروق عبر معتمد الزهور المكي العاتي عن ثقل المسؤولية التي أنيطت بعهدته خاصة مع اضطلاعه بمهام رئيس نيابة خصوصية في نفس الوقت وهي مهمة تستوجب مجهودات إضافية لاسيما في منطقة ساخنة كالزهور مما استوجب نقله في وقت سابق إلى المستشفى نتيجة الإرهاق، ولكنه رغم هذه الصعوبات يؤكد المعتمد أن كل هذا يهون في سبيل خدمة الوطن من خلال خدمة معتمدية الزهور، ولئن توجد عدة صعوبات – حسب رأيه – إلا أنَّ هناك مشاريع بالجملة تخص الزهور منها ما أنجز ومنها ما هو بصدد الدراسة وتهم هذه المشاريع البنية التحتية وتهذيب الأحياء والمساكن الاجتماعية ( تم الانتهاء من بناء 40 وحدة سكنية ) ومشاريع تهم قطاع الصحة من خلال عمليات توسعة مركز الصحة الأساسية الزهور 2 ، والرياضة على غرار بناء مركز لتأهيل المعوقين وآخر لرعاية الأم والطفل وسوق يومي وسوق أسبوعي في بطحاء منطقة لوز العيفة وفضاءات صناعية لتشجيع المستثمرين الشبان على الانتصاب للحساب الخاص وبناء مركب رياضي وملعب رياضي ودار للثقافة ومنتزه للعائلة والطفل ولكن هذه الانجازات لكي تتقدم بنسق سريع لابد من توفير مناخ مستقر حسب المعتمد.

جرحى الثورة ينتظرون القائمة النهائية

دفع كما هو معلوم حي الزهور الفاتورة الأغلى في عدد الشهداء خلال الثورة في جانفي 2011 اذ لم يخل شارع من شهيد، ورغم ذلك قاوم أبناء حي الزهور الترسانة الأمنية التي أرسلت لقمع أهم تحرك شهدته البلاد خلال هذا القرن، ولكن رغم هذه التضحيات الا أن أبناء هذا الحي مازالوا ينتظرون التشغيل والتنمية الحقيقية وخاصة القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي لم تصدر الى اليوم رغم مرور ثماني سنوات وها هم يطالبون – على لسان رؤوف قرميطي - بالاسراع في نشر القائمة النهائية.

تحقيق محمد صلاح حقي