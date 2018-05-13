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يوم الأحد 13 ماي 2018
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نتائج الانتخابات البلدية:غدا آخر أجل لتلقّي الطعون ويوم 13 جوان اعلان النتائج النهائية
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السياسي
نتائج الانتخابات البلدية:غدا آخر أجل لتلقّي الطعون ويوم 13 جوان اعلان النتائج النهائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس- الشروق-:
تنتهي غدا الاثنين اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسجيل طعن وحيد .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت اثر الاعلان عن النتائج الاولية ليلة الاربعاء الماضي دخول ، المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الأجل الأقصى للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الإدارية في فترة تتراوح بين بين 21 و27 يوما.
وعلمت «الشروق» ان المحكمة الادارية تلقت الى غاية السبت 12 ماي طعنا واحدا في النتائج الأولية للانتخابات البلدية ورجحت مصادر من المحكمة الادارية يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطعون بعد 22 يوما من تاريخ فتح باب الطعون كأقصى تقدير
وسيكون غدا الاثنين اخر اجل لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات لتدخل المحكمة الإدارية مسارا يتعلق بالبت في هذه الطعون من قبل 15 دائرة استئنافية في الطور الابتدائي التي تتولى تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الطعن ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام ايضا من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل.

أشرف الرياحي
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السياسي
نتائج الانتخابات البلدية:غدا آخر أجل لتلقّي الطعون ويوم 13 جوان اعلان النتائج النهائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

تونس- الشروق-:
تنتهي غدا الاثنين اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسجيل طعن وحيد .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت اثر الاعلان عن النتائج الاولية ليلة الاربعاء الماضي دخول ، المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الأجل الأقصى للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الإدارية في فترة تتراوح بين بين 21 و27 يوما.
وعلمت «الشروق» ان المحكمة الادارية تلقت الى غاية السبت 12 ماي طعنا واحدا في النتائج الأولية للانتخابات البلدية ورجحت مصادر من المحكمة الادارية يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطعون بعد 22 يوما من تاريخ فتح باب الطعون كأقصى تقدير
وسيكون غدا الاثنين اخر اجل لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات لتدخل المحكمة الإدارية مسارا يتعلق بالبت في هذه الطعون من قبل 15 دائرة استئنافية في الطور الابتدائي التي تتولى تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الطعن ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام ايضا من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل.

أشرف الرياحي
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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