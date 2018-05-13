نتائج الانتخابات البلدية:غدا آخر أجل لتلقّي الطعون ويوم 13 جوان اعلان النتائج النهائية

-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
تونس- الشروق-:
تنتهي غدا الاثنين اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسجيل طعن وحيد .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت اثر الاعلان عن النتائج الاولية ليلة الاربعاء الماضي دخول ، المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الأجل الأقصى للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الإدارية في فترة تتراوح بين بين 21 و27 يوما.
وعلمت «الشروق» ان المحكمة الادارية تلقت الى غاية السبت 12 ماي طعنا واحدا في النتائج الأولية للانتخابات البلدية ورجحت مصادر من المحكمة الادارية يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطعون بعد 22 يوما من تاريخ فتح باب الطعون كأقصى تقدير
وسيكون غدا الاثنين اخر اجل لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات لتدخل المحكمة الإدارية مسارا يتعلق بالبت في هذه الطعون من قبل 15 دائرة استئنافية في الطور الابتدائي التي تتولى تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الطعن ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام ايضا من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل.
تونس- الشروق-:
تنتهي غدا الاثنين اجال الطعون في نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسجيل طعن وحيد .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت اثر الاعلان عن النتائج الاولية ليلة الاربعاء الماضي دخول ، المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون الأجل الأقصى للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون في بداية شهر جوان 2018، أي بعد البت في الطعون المعروضة لدى المحاكم الإدارية في فترة تتراوح بين بين 21 و27 يوما.
وعلمت «الشروق» ان المحكمة الادارية تلقت الى غاية السبت 12 ماي طعنا واحدا في النتائج الأولية للانتخابات البلدية ورجحت مصادر من المحكمة الادارية يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطعون بعد 22 يوما من تاريخ فتح باب الطعون كأقصى تقدير
وسيكون غدا الاثنين اخر اجل لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات لتدخل المحكمة الإدارية مسارا يتعلق بالبت في هذه الطعون من قبل 15 دائرة استئنافية في الطور الابتدائي التي تتولى تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الطعن ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام ايضا من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018