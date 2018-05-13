أخبار الأحزاب

مشروع تونس

نفى القيادي في حزب مشروع تونس والنائب حسونة الناصفي ماراج من اخبار بشأن استقالته من الحزب موضحا وجود خلافات مع قيادة مشروع تونس بشأن تقييم نتائج الانتخابات البلدية وصفها بالعادية والتي تحلّ بأساليب ديمقراطية.

التيار الديمقراطي

نشر أحمد بوعزي القيادي في حزب التيار الديمقراطي الفائز في الانتخابات البلدية تدوينة اعلن فيها ترشّحه لرئاسة بلدية تونس المدينة،:» أعلم الرأي العام وأصدقائي وسكان العاصمة الذين صوتوا لقائمة التيّار الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة بأني سأترشّح لمنصب رئيس بلدية الحاضرة لأنافس مرشّحيْ الحزبين الحاكمين، وإن وقع انتخابي سأعمل بنزاهة مع المستشارين التسع وخمسين».

حركة النهضة

قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض تعليقا على بيانات بعض الاحزاب وفي اشارة الى موقف نداء تونس رفض التحالف مع النهضة في تشكيل المجالس البلدية انها متناقضة حيث تدعو من جهة الى العمل المشترك لانجاح العمل البلدي وتصرح من ناحية ثانية بكونها لن تتحالف مع اطراف بعينها.

الجبهة الشعبية

أكد عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي ان اجتماع المجلس اول امس الجمعة اعرب عن عدم رضاه من نتائج ائتلاف الجبهة في الانتخابات البلدية مرجعا اسبابها الى العامل الذاتي حيث يتحمل مسؤوليته مناضليها ومجلس الجبهة الذي اتخذ قرار خوض الانتخابات في 120 دائرة فقط بينما كانت قادرة على أن تشكل قائمات في 250 أو 300 بلدية.