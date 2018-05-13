أخبار الأحزاب

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مشروع تونس
نفى القيادي في حزب مشروع تونس والنائب حسونة الناصفي ماراج من اخبار بشأن استقالته من الحزب موضحا وجود خلافات مع قيادة مشروع تونس بشأن تقييم نتائج الانتخابات البلدية وصفها بالعادية والتي تحلّ بأساليب ديمقراطية.
التيار الديمقراطي
نشر أحمد بوعزي القيادي في حزب التيار الديمقراطي الفائز في الانتخابات البلدية تدوينة اعلن فيها ترشّحه لرئاسة بلدية تونس المدينة،:» أعلم الرأي العام وأصدقائي وسكان العاصمة الذين صوتوا لقائمة التيّار الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة بأني سأترشّح لمنصب رئيس بلدية الحاضرة لأنافس مرشّحيْ الحزبين الحاكمين، وإن وقع انتخابي سأعمل بنزاهة مع المستشارين التسع وخمسين».
حركة النهضة
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض تعليقا على بيانات بعض الاحزاب وفي اشارة الى موقف نداء تونس رفض التحالف مع النهضة في تشكيل المجالس البلدية انها متناقضة حيث تدعو من جهة الى العمل المشترك لانجاح العمل البلدي وتصرح من ناحية ثانية بكونها لن تتحالف مع اطراف بعينها.
الجبهة الشعبية
أكد عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي ان اجتماع المجلس اول امس الجمعة اعرب عن عدم رضاه من نتائج ائتلاف الجبهة في الانتخابات البلدية مرجعا اسبابها الى العامل الذاتي حيث يتحمل مسؤوليته مناضليها ومجلس الجبهة الذي اتخذ قرار خوض الانتخابات في 120 دائرة فقط بينما كانت قادرة على أن تشكل قائمات في 250 أو 300 بلدية.
مشروع تونس
نفى القيادي في حزب مشروع تونس والنائب حسونة الناصفي ماراج من اخبار بشأن استقالته من الحزب موضحا وجود خلافات مع قيادة مشروع تونس بشأن تقييم نتائج الانتخابات البلدية وصفها بالعادية والتي تحلّ بأساليب ديمقراطية.
التيار الديمقراطي
نشر أحمد بوعزي القيادي في حزب التيار الديمقراطي الفائز في الانتخابات البلدية تدوينة اعلن فيها ترشّحه لرئاسة بلدية تونس المدينة،:» أعلم الرأي العام وأصدقائي وسكان العاصمة الذين صوتوا لقائمة التيّار الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة بأني سأترشّح لمنصب رئيس بلدية الحاضرة لأنافس مرشّحيْ الحزبين الحاكمين، وإن وقع انتخابي سأعمل بنزاهة مع المستشارين التسع وخمسين».
حركة النهضة
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض تعليقا على بيانات بعض الاحزاب وفي اشارة الى موقف نداء تونس رفض التحالف مع النهضة في تشكيل المجالس البلدية انها متناقضة حيث تدعو من جهة الى العمل المشترك لانجاح العمل البلدي وتصرح من ناحية ثانية بكونها لن تتحالف مع اطراف بعينها.
الجبهة الشعبية
أكد عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي ان اجتماع المجلس اول امس الجمعة اعرب عن عدم رضاه من نتائج ائتلاف الجبهة في الانتخابات البلدية مرجعا اسبابها الى العامل الذاتي حيث يتحمل مسؤوليته مناضليها ومجلس الجبهة الذي اتخذ قرار خوض الانتخابات في 120 دائرة فقط بينما كانت قادرة على أن تشكل قائمات في 250 أو 300 بلدية.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018