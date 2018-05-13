من ذكريات مناضل وطني (151):محمد الكيلاني:آفــــــة اليســـــار النّكــــــران

اثر أحداث الحوض المنجمي تدخلنا بكل ما نستطيع في حل الكثير من الإشكاليات للموقوفين وكذلك اذكر الراحلة زوجة عدنان الحاجي التي كانت في أوضاع حرجة وتدخل نوفل الزيادي في كثير من المرات لتنقل إلى تونس العاصمة لتتلقى العلاج على نفقة الدولة كما أصدرنا كراسا حول أحداث الحوض المنجمي كشفنا فيه كل العمليات التي حصلت وكل الاتصالات والنقاشات التي حصلت وكذلك أسباب الحراك.

ما يقلقني انه عندما يعود البعض إلى التاريخ يحاولون فسخ مناضلين وأطراف بأكملها منهم الحزب الاشتراكي الذي يزعجهم أو محمد الكيلاني أو نوفل الزيادي بالتالي يجب أن يمحى كل ما قاموا به في مساندة الحراك والدفاع عنه، حتى في هيئة الحقيقة والكرامة لم يتم ذكر لا بشير العبيدي ولا حتى المحاكمات التي تعرض لها.

من الصدقية في الحياة ومن العرفان أن لا نزور التاريخ وان لا ننكر حق الناس فلا احد يمكنه فسخ أي فصل من فصول التاريخ وصغار بشير العبيدي ومحاكماته وزوجته وأهل قفصة والرديف خاصة يعرفون ماذا قدم العبيدي وأنا زرته عندما كان موقوفا في مستشفى أريانة وبضغط كبير تمكنت من زيارته مع نوفل الزيادي وطارق شامخ وزرته اثناء المحاكمة ايضا.

وفيما بعد عندما أفرج عنه كنا موجودين لكن في هيئة الحقيقة والكرامة وكأن الحزب الاشتراكي لم يكن موجودا وكأن نوفل أو الكيلاني آو فرحات الرداوي أو طارق شامخ غير موجودين وما يزعجني في المناضلين بصورة عامة وفي اليسار بصورة خاصة هذا غياب العرفان ونكران الآخر وتضحياته.

أنا شخصيا يؤلمني أن أناسا ساندتهم بكل صدق ولم احسب أي خطوة خطوتها في دعمهم ويجابه هذا بالنكران، سلوك اليسار وكأني به يتكرر في كل مرة حتى من أناس كبار ومروا بتجارب مريرة.

في الحوض المنجمي في الحقيقة قمنا بواجبنا ببساطة تجاه أهله وتجاه بلادنا ولم نرد أن تدمر البلاد ومنذ تلك الفترة كانت المؤامرة تعد لتونس وفي الحقيقة كان هناك كثيرون يقولون هذه تحاليل تآمرية لكن تبين فيما بعد انها أصبحت سيدة الموقف.

بالعودة الى مسيرتي مع الكتابة في الصحف خاصة أجد انه رغم اختلاف الظروف التي وجدت فيها كل من جريدة البديل وجريدة الموقف فقد أدرتهما بنفس الروح ودافعت عن نفس المضمون حتى انه في إحدى المرات كان نجيب الشابي بصدد المزاح معي وقال لي «عندما اقرأ الموقف كأنني اقرأ البديل».

بعد تلك التجارب وانتهائها دخلت في تجربة أخرى مع جريدة الشعب وكان اسماعيل السحباني في الحقيقة هو من قبل بذلك وكنت على علاقة جيدة معه وتحمل أن اعمل كمتعاون مع جريدة الاتحاد العام التونسي للشغل.