أولا وأخيرا:«امشي لعزيزة»

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من الأقوال التي نذكر ما قل ودل منها قول التونسيين «فلان بعثوه يقضي» وفي رواية أخرى «بعثوه يشيّت» وفي رواية ثالثة يقف القول عند «بعثوه» لا أكثر ولا أقل ولثلاثتها مفهوم واحد اي تناسوه وهمشوه وتجاهلوه واحتقروه وكان الأمر مقضيا ومن الاسماء العزيزة على التونسيين اسم عزيزة وما ادراك ما عزيزات تونس من عزيزة عثمانة التركية بنت الأتراك الزاهدة في الدنيا بعد أن بشمت منها الى «زينة وعزيزة» زينة القصرينية وعزيزة بولبيار اللتين ما مرّ يوم إلا وذكرتهما بخير على خيرهما على القلوب انتشاء وفرحة وحبّا للناس والحياة.
مهلك عليّ ـ يا طويل العمر ـ ولا تسألني لماذا كل هذا الخلط والخبط العشوائي بين عزيزة ومن بعثوه يقضي أو «يشيّت» او «بعثوه» وانتهى الأمر.
لا تنس يا خفيف الظل أننا على أبواب شهر الأكل والشرب المبارك حيث نأكل ونشرب فيه ما ضمنّا عليه أحد عشر شهرا في السنة.
ولا تنس ـ يا طويل البال ـ اجماع القوم على جسامة ما يعانيه من غلاء فاحش وابتزاز أفحش لقوته وقوت أبنائه وعلى أنه مهمش ومنسي ومحتقر.
وعلى أنه انتهى به الأمر في قعر الهاوية ومصرّ على أنه لا ينادي أحدا للنجدة لاقتناعه بأن لا حياة لمن ينادي تمهل ـ يا سعيد السعد أو مكبوبه.
أليس من تجاهلوا لقوم وهمشوه واحتقروه هم من «بعثوه يقضي».
وهم أنفسهم من قالوا له
«امشي لعزيزة»
من الأقوال التي نذكر ما قل ودل منها قول التونسيين «فلان بعثوه يقضي» وفي رواية أخرى «بعثوه يشيّت» وفي رواية ثالثة يقف القول عند «بعثوه» لا أكثر ولا أقل ولثلاثتها مفهوم واحد اي تناسوه وهمشوه وتجاهلوه واحتقروه وكان الأمر مقضيا ومن الاسماء العزيزة على التونسيين اسم عزيزة وما ادراك ما عزيزات تونس من عزيزة عثمانة التركية بنت الأتراك الزاهدة في الدنيا بعد أن بشمت منها الى «زينة وعزيزة» زينة القصرينية وعزيزة بولبيار اللتين ما مرّ يوم إلا وذكرتهما بخير على خيرهما على القلوب انتشاء وفرحة وحبّا للناس والحياة.
مهلك عليّ ـ يا طويل العمر ـ ولا تسألني لماذا كل هذا الخلط والخبط العشوائي بين عزيزة ومن بعثوه يقضي أو «يشيّت» او «بعثوه» وانتهى الأمر.
لا تنس يا خفيف الظل أننا على أبواب شهر الأكل والشرب المبارك حيث نأكل ونشرب فيه ما ضمنّا عليه أحد عشر شهرا في السنة.
ولا تنس ـ يا طويل البال ـ اجماع القوم على جسامة ما يعانيه من غلاء فاحش وابتزاز أفحش لقوته وقوت أبنائه وعلى أنه مهمش ومنسي ومحتقر.
وعلى أنه انتهى به الأمر في قعر الهاوية ومصرّ على أنه لا ينادي أحدا للنجدة لاقتناعه بأن لا حياة لمن ينادي تمهل ـ يا سعيد السعد أو مكبوبه.
أليس من تجاهلوا لقوم وهمشوه واحتقروه هم من «بعثوه يقضي».
وهم أنفسهم من قالوا له
«امشي لعزيزة»
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018