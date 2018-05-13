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يوم الأحد 13 ماي 2018
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أولا وأخيرا:«امشي لعزيزة»
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السياسي
أولا وأخيرا:«امشي لعزيزة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

من الأقوال التي نذكر ما قل ودل منها قول التونسيين «فلان بعثوه يقضي» وفي رواية أخرى «بعثوه يشيّت» وفي رواية ثالثة يقف القول عند «بعثوه» لا أكثر ولا أقل ولثلاثتها مفهوم واحد اي تناسوه وهمشوه وتجاهلوه واحتقروه وكان الأمر مقضيا ومن الاسماء العزيزة على التونسيين اسم عزيزة وما ادراك ما عزيزات تونس من عزيزة عثمانة التركية بنت الأتراك الزاهدة في الدنيا بعد أن بشمت منها الى «زينة وعزيزة» زينة القصرينية وعزيزة بولبيار اللتين ما مرّ يوم إلا وذكرتهما بخير على خيرهما على القلوب انتشاء وفرحة وحبّا للناس والحياة.

مهلك عليّ ـ يا طويل العمر ـ ولا تسألني لماذا كل هذا الخلط والخبط العشوائي بين عزيزة ومن بعثوه يقضي أو «يشيّت» او «بعثوه» وانتهى الأمر.
لا تنس يا خفيف الظل أننا على أبواب شهر الأكل والشرب المبارك حيث نأكل ونشرب فيه ما ضمنّا عليه أحد عشر شهرا في السنة.
ولا تنس ـ يا طويل البال ـ اجماع القوم على جسامة ما يعانيه من غلاء فاحش وابتزاز أفحش لقوته وقوت أبنائه وعلى أنه مهمش ومنسي ومحتقر.
وعلى أنه انتهى به الأمر في قعر الهاوية ومصرّ على أنه لا ينادي أحدا للنجدة لاقتناعه بأن لا حياة لمن ينادي تمهل ـ يا سعيد السعد أو مكبوبه.
أليس من تجاهلوا لقوم وهمشوه واحتقروه هم من «بعثوه يقضي».
وهم أنفسهم من قالوا له
«امشي لعزيزة»

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:«امشي لعزيزة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

من الأقوال التي نذكر ما قل ودل منها قول التونسيين «فلان بعثوه يقضي» وفي رواية أخرى «بعثوه يشيّت» وفي رواية ثالثة يقف القول عند «بعثوه» لا أكثر ولا أقل ولثلاثتها مفهوم واحد اي تناسوه وهمشوه وتجاهلوه واحتقروه وكان الأمر مقضيا ومن الاسماء العزيزة على التونسيين اسم عزيزة وما ادراك ما عزيزات تونس من عزيزة عثمانة التركية بنت الأتراك الزاهدة في الدنيا بعد أن بشمت منها الى «زينة وعزيزة» زينة القصرينية وعزيزة بولبيار اللتين ما مرّ يوم إلا وذكرتهما بخير على خيرهما على القلوب انتشاء وفرحة وحبّا للناس والحياة.

مهلك عليّ ـ يا طويل العمر ـ ولا تسألني لماذا كل هذا الخلط والخبط العشوائي بين عزيزة ومن بعثوه يقضي أو «يشيّت» او «بعثوه» وانتهى الأمر.
لا تنس يا خفيف الظل أننا على أبواب شهر الأكل والشرب المبارك حيث نأكل ونشرب فيه ما ضمنّا عليه أحد عشر شهرا في السنة.
ولا تنس ـ يا طويل البال ـ اجماع القوم على جسامة ما يعانيه من غلاء فاحش وابتزاز أفحش لقوته وقوت أبنائه وعلى أنه مهمش ومنسي ومحتقر.
وعلى أنه انتهى به الأمر في قعر الهاوية ومصرّ على أنه لا ينادي أحدا للنجدة لاقتناعه بأن لا حياة لمن ينادي تمهل ـ يا سعيد السعد أو مكبوبه.
أليس من تجاهلوا لقوم وهمشوه واحتقروه هم من «بعثوه يقضي».
وهم أنفسهم من قالوا له
«امشي لعزيزة»

بقلم: مسعود الكوكي
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يجتمع يوم غدا الاثنين رؤساء الأحزاب والمنظمات...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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