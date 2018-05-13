قد يشمل وزارات السيادة:التحوير الوزاري موفّى ماي؟

تعديل اوتار التشكيلة الحكومة وتغيير ملامحها سيكون خطورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد القادمة ,تحوير تتداخل الدوافع فيه وتمتد من ضخ دماء جديدة في التشكيلة الحكومية الى محاولة طي صفحة نتائج الانتخابات البلدية و لفت الانظار الى ملف اخر.

تونس ـ الشروق:

«التحوير الوزاري « إجراء مؤجّل منذ أشهر يُنتظر الافصاح عنه قريبا بعد ان أصبح أكثر نضجا ,فبعد أن تتالت مطالب اجرائه من عدد كبير من السياسيين اضافة الى المنظمات الوطنية التي ذهبت حتى الى ضرورة تغيير الحكومة بأكملها ويبدو أنها بدأت تعدّل موقفها في سياق طلب تحوير وزاري جزئي فقط ,لكن رئيس الحكومة أكّد منذ اكثر من ثلاثة أشهر انه لا سبيل لتغيير حكومي حينها وان الوقت لم يحن بعد.

تحوير عميق

يبدو ان الوقت قد حان الان فبعض التسريبات من كواليس القصبة تؤكد ان حكومة الشاهد لن تبقى على نفس الملامح في الفترة القادمة وان بعض التغييرات ستطرأ عليها بضخ دماء جديدة وانهاء عمل بعض الوزراء الذين فشلوا في التعاطي مع الملفات التي طُلب منهم حلها ..التقديرات تؤكد ان التحوير سيُجرى نهاية الشهر الحالي ان سارت المفاوضات التي يقوم بها الشاهد على النحو الذي يرتضيه في ما يتعلق بالوزارات التي تعود له بالنظر و في سياق يلتقي مع تقييم رئيس الجمهورية بالنسبة للوزارات القريبة من رئاسة الجمهورية وتتقاطع معها في الصلاحيات الدستورية .

مضمون التغيير

ملامح التحوير الوزاري تبدو أعمق ممّا يعتقده البعض فالمعلومات المتوفرة لنا تؤكد ان تعديل اوتار حكومة الشاهد يمكن ان يشمل حتى الحقائب السيادية ان حصل اتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اضافة الى امكانية حذف كتابات الدولة وحصر التشكيل الحكومة في عدد أقل من الوزراء .. هذه التغييرات مدفوعة بمعطيات عدة على رأسها ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية التي تُحتّم التعديل في محاولة لاعادة الامل للمواطن التونسي الذي قرّر المقاطعة وعزف عن اداء واجبه الانتخابي .

ضخ دماء جديدة

أصوات كثيرة دفعت الى اجراء هذا التحوير منها الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي الذي صرّح مؤخرا أن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس كان له تأثير سلبي على نتائج الانتخابات البلدية.واشار الى انه على جميع الاطراف السياسية أن تلتقط الاشارة السلبية وتعمل على اصلاح البلاد وتحمل المسؤولية في اطار التضامن الوطني» .واعتبر الطبوبي ان التحوير الحكومي أصبح الآن أكثر من ضرورة بعد النتائج الاخيرة مؤكدا على ضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، مشددا على أنه «سيتم خلال اجتماع وثيقة قرطاج 2 يوم 14 ماي الجاري تحديد أولويات الفريق الحكومي القادم.

ضرورة التغيير

الطبوبي كان اول الشخصيات التي طالبت بضرورة اجراء تغيير الحكومة واجاب يوسف الشاهد حينها بان الوقت لم يحن بعد لاجراء التغيير ثم دخل الطرفات في حرب تصريحات .. لكن الطبوبي ليس الوحيد الذي طالب بضرورة اجراء تحوير وزاري فرئيس حركة النهضة راشد الغنتوشي قال في تصريح اذاعي مؤخرا انه يتوقع اجراء تحوير وزاري بعد الانتخابات البلدية لكن الغنوشي اضاف في تصريحه ان إقرار التحوير الوزاري من عدمه يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع جميع المشاركين.

التحوير كان من المنتظر ان يسبق الانتخابات البلدية بفترة قصيرة خاصة بعد ان قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد باتصالات بعدد من الشخصيات طالبا منها الانضمام الى التشكيلة الحكومية لكن تم تأجيله الى ما بعد الانتخابات البلدية باعتبار حساسية الملف الذي يجب تجميع كل الداعمين للحكومة في موقف موحد قبل اجرائه.

نسيان خيبة الانتخابات البلدية

توقع القيادي السابق في حركة نداء تونس لزهر العكرمي اجراء تحوير وزاري قريبا يهدف الى تجاوز الخيبة الاخيرة في الانتخابات البلدية واشار الى انه باجراء التحوير الوزاري سيتم نسيان قصة البلديات وصرف الانظار عنها ,لكن العكرمي استبعد رحيل الحكومة باكملها ورجح فرضية اجراء تحوير وزاري فقط قد يطال 10 وزارات .

سرحان الشيخاوي