غدا اجتماع الرؤساء:المصادقة على برنامج الإنقاذ وتحديد هيكلة وتركيبة الحكومة القادمة

تونس ـ الشروق:

يجتمع يوم غدا الاثنين رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس الجمهورية لمناقشة مشروع خارطة الإنقاذ الاقتصادي والنظر في طبيعة الحكومة القادمة.

يجتمع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة مشروع خارطة الإنقاذ الذي أعدته لجنة الخبراء والمصادقة على النسخة النهائية كما سيتم التطرق الى هيكلة الحكومة التي ستشرف على تنفيذ ذلك البرنامج وتركيبتها.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة للشروق فانه من المتوقع ان يتم في هيكلة الحكومة الجديدة التخلي عن خطة كاتب دولة باستثناء وزارة الخارجية والاقتصار على عدد محدود من الوزراء.

كما ينتظر ان يكون التحوير كبيرا مع إمكانية دمج بعض الوزارات في إطار الحد من عدد أعضاء الحكومة ولإضفاء نجاعة اكبر على الوزارات المعنية بالدمج.

وحول مسألة بقاء يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي من عدمه فان المسألة مرتبطة بمدى قدرته على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة وابتعاده عن التجاذبات السياسية وخاصة ان لا يكون معنيا بالانتخابات القادمة وان يتفرغ لتنفيذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي ومراجعة محيطه خاصة بالنسبة للمستشارين.

وينتظر ان يتم اختيار وزراء من بين الكفاءات الحزبية القادرة على الالتزام بوثيقة قرطاج وتنفيذها والابتعاد عن التجاذبات السياسية او الرهانات الانتخابية وان يكون هدفهم الوحيد تنفيذ برنامج الإنقاذ لكي تتمكن البلاد من تجاوز أزمتها الاقتصادية التي يعتبر الخبراء الذين اشرفوا على إعداد مشروع الخارطة ان المهمة سهلة اذا وفرت تلك الشروط في أعضاء الحكومة.

وحول الأطراف التي من الممكن أن تشارك في الحكومة القادمة فان مصادرنا ترجح ان يكونوا من حزبي النداء والنهضة الى جانب كفاءات مستقلة مدعومة سواء من الاتحاد العام التونسي للشغل او منظمة الأعراف ويكون العدد الجملي لأعضاء الحكومة في حدود 17 وزيرا الى جانب كتاب الدولة الذين لا يمكن الاستغناء عنهم مثلما قلنا في وزارة الخارجية مثلا.

ورجحت مصادرنا ان تتمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الازمة الاقتصادية في اسرع وقت ممكن لكن تبقى المشاكل الاجتماعية في حاجة الى وقت اطول بقليل من المشاكل الاقتصادية لتصل الى حلول عملية حيث انها في غالبها مرتبطة بنجاح الاصلاح الاقتصادي.

إعداد عبد الرؤوف بالي