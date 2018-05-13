كلام × كلام:بانت سعاد

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«بانت سعاد فقَلبي اليوم متبول»، قلب كعب بن زهير متبول بحب سعاده، وقلبي متبول على مصير سعادنا، سعاد عبد الرحيم التي تقيم الدنيا حاليا في تونس ولا تقعدها.
سُعاد كعب غير سُعادنا، الأولى رمز للجمال والأنوثة والعشق والوجد فهي «هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة… لا يشتكي قصر منها ولا طول»، والثانية رمز للخلاف والجدل والحرب السياسية الباردة والحرب الكلامية الساخنة.
سعاد الأولى لا تسمع غير عبارات الغزل والثناء، والثانية تسمع من عبارات الفخر أروعها ومن عبارات الذم أقذعها.
كل سعاد رمز في قومها تكاد تبلغ درجة النبوة (النبوة المعنوية وليست المادية تجنبا لسوء الفهم) وسعاد عبد الرحيم رمز في حركتها، فهي رمز التفتح والحداثة والمدنية لدى القسم الأنثوي بما أنها لم تحجب شعرها كما تفعل أغلب قيادات النهضة.
في هذا سبقت رئيس حركتها راشد الغنوشي الذي لم يلذ بربطة العنق والكسوة الإفرنجية إلا بعد سنوات من مراقبة مدى الضجة التي تحدثها عبد الرحيم وذلك الجيل الشبابي الجديد غير الملتحي.
سعاد عبد الرحيم أكثر من مجرد بالون اختبار في حركة متهمة أصلا بانغلاقها وتشددها في التعامل مع الموروث الديني والحضاري، وقد كسبت الرهان ومهدت جانبا من طريق الحداثة أمام حركتها منذ أطلت على الرأي العام التونسي في المجلس الوطني التأسيسي.
كان عليها أن تغيب سنوات لاسترداد الأنفاس ولما بانت في الأسابيع الأخيرة تبلت العقول قبل القلوب وقلبت المفاهيم رأسا على عقب.
في حركة ذات مرجعية دينية المرأة (صوتا وجسدا وعقلا) ليست عورة، هذه نعرفها، ما لم نكن نعرفه أن يفلح القوم إن ولوا أمرهم امرأة. تقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؟، لا مشكلة فلعله حديث ضعيف أو لعل الراويين (البخاري والكسائي) قد أخطآ.
في المقابل ينسى الحداثيون كل ما قالوه في أهلية المرأة ويتناسون كل تصدياتهم لنصرتها ورفع مكانتها لتتساوى مع الرجل ويتمسكون هذه المرة بأن المرأة لا تصلح للمشيخة ولا للقيادة.
في السياسة تتغير المواقف بما يوافق المصلحة حتى وإن بلغ الحد عكس المواقف والمبادئ، وفي هذا تبدو سعاد عبد الرحيم المتضرر الأول والأخير.
هي اليوم ليست بالون اختبار بل محل معركة ستتمسك حركتها بالدفاع عنها إلى حين، ثم تضحّي بها من أجل التوافق كما فعلت من قبل بسهام بن سدرين… ليت النهضة تكذبني في هذا الاستشراف ليس اعتراضا مني على التوافق بل رأفة بسعاد. و…"يوفى الكلام".
«بانت سعاد فقَلبي اليوم متبول»، قلب كعب بن زهير متبول بحب سعاده، وقلبي متبول على مصير سعادنا، سعاد عبد الرحيم التي تقيم الدنيا حاليا في تونس ولا تقعدها.
سُعاد كعب غير سُعادنا، الأولى رمز للجمال والأنوثة والعشق والوجد فهي «هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة… لا يشتكي قصر منها ولا طول»، والثانية رمز للخلاف والجدل والحرب السياسية الباردة والحرب الكلامية الساخنة.
سعاد الأولى لا تسمع غير عبارات الغزل والثناء، والثانية تسمع من عبارات الفخر أروعها ومن عبارات الذم أقذعها.
كل سعاد رمز في قومها تكاد تبلغ درجة النبوة (النبوة المعنوية وليست المادية تجنبا لسوء الفهم) وسعاد عبد الرحيم رمز في حركتها، فهي رمز التفتح والحداثة والمدنية لدى القسم الأنثوي بما أنها لم تحجب شعرها كما تفعل أغلب قيادات النهضة.
في هذا سبقت رئيس حركتها راشد الغنوشي الذي لم يلذ بربطة العنق والكسوة الإفرنجية إلا بعد سنوات من مراقبة مدى الضجة التي تحدثها عبد الرحيم وذلك الجيل الشبابي الجديد غير الملتحي.
سعاد عبد الرحيم أكثر من مجرد بالون اختبار في حركة متهمة أصلا بانغلاقها وتشددها في التعامل مع الموروث الديني والحضاري، وقد كسبت الرهان ومهدت جانبا من طريق الحداثة أمام حركتها منذ أطلت على الرأي العام التونسي في المجلس الوطني التأسيسي.
كان عليها أن تغيب سنوات لاسترداد الأنفاس ولما بانت في الأسابيع الأخيرة تبلت العقول قبل القلوب وقلبت المفاهيم رأسا على عقب.
في حركة ذات مرجعية دينية المرأة (صوتا وجسدا وعقلا) ليست عورة، هذه نعرفها، ما لم نكن نعرفه أن يفلح القوم إن ولوا أمرهم امرأة. تقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؟، لا مشكلة فلعله حديث ضعيف أو لعل الراويين (البخاري والكسائي) قد أخطآ.
في المقابل ينسى الحداثيون كل ما قالوه في أهلية المرأة ويتناسون كل تصدياتهم لنصرتها ورفع مكانتها لتتساوى مع الرجل ويتمسكون هذه المرة بأن المرأة لا تصلح للمشيخة ولا للقيادة.
في السياسة تتغير المواقف بما يوافق المصلحة حتى وإن بلغ الحد عكس المواقف والمبادئ، وفي هذا تبدو سعاد عبد الرحيم المتضرر الأول والأخير.
هي اليوم ليست بالون اختبار بل محل معركة ستتمسك حركتها بالدفاع عنها إلى حين، ثم تضحّي بها من أجل التوافق كما فعلت من قبل بسهام بن سدرين… ليت النهضة تكذبني في هذا الاستشراف ليس اعتراضا مني على التوافق بل رأفة بسعاد. و…"يوفى الكلام".
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018