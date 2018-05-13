ستواجه صعوبات في توفير المال والدولة قد تعجز عن مساعدتها:بلديات جديدة .. لكن بأيّة إمكانيات مالية؟

رغم تنصيص القانون الجديد للجماعات المحلية على الآليات الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لعمل البلديات عبر الموارد الذاتية او التمويلات من الدولة، إلا ان الملاحظين أبدوا تخوفات من امكانية حُصول صعوبات مالية لهذه التجربة خاصة في الفترة الاولى.

تونس ـ الشروق:

اتاح القانون الجديد للجماعات المحلية على ان تدير كل جماعة المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر استنادا الى ما ستوفره من موارد ذاتية ومن الهبات او المساعدات المختلفة ومن التعاون الخارجي، إلى جانب ما ستوفره لها الدولة من اعتمادات مالية.

فأية حظوظ لنجاح هذا التمشي الجديد في ظل ما قد يعترض الجماعات المحلية من صعوبات مختلفة في توفير موارد ذاتية وفي ظل تواصل الازمة المالية للدولة والتي قد تمنعها من صرف اعتمادات للبلديات؟

نفقات

انطلاقا من مبدإ الاستقلالية والتدبير الحر ستكون الجماعات المحلية امام واجبات انفاق كبرى حسب الخبراء والمحللين لانها ستكون في مواجهة مباشرة مع طلبات المواطنين في البلدية (المواطن سيكون شريكا بارزا في الخيارات والقرارات وفق ما يتيحه له القانون من حقوق ضمن مبدإ التشاركية). ووفق الناشط السياسي والخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ستكون البلدية مطالبة أكثر من ذي قبل بالانفاق بشكل منتظم على البنية التحتية وعلى النظافة والعناية بالبيئة والجمالية والتنوير العمومي وتوفير كل الخدمات والمرافق العمومية التي يحتاجها المواطن في المنطقة الى جانب التنمية والتشغيل والعناية بالشان الاجتماعي. كما ستكون البلديات الجديدة امام طلبات انفاق عالية من اجل تركيز نفسها ومن اجل العناية بالمناطق الريفية التي اصبحت مناطق بلدية على مستوى البنية التحتية كالطرقات والانهج والتنوير العمومي..وكل ذلك سيتطلب منها توفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستجابة لانتظارات ومشاغل الناس.

تدبير حرّ

جاء في الفصل 4 من القانون الجديد أن كل جماعة محلية تدير المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة. وستكون التمويلات الذاتية للجماعة المحلية متأتية أساسا من الجباية المحلية ( المعاليم المختلفة) وكذلك من استغلال المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية التي تدرّ ارباحا إما بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق عقود لزمة او التكليف او التفويض ( مثلا الفضاءات الترفيهية – المساحات الاشهارية – الاسواق ..).

تهرّب

لكن الاشكال الذي سيطرح حسب المتحدث محمد صالح الجنادي هو مدى قدرة البلدية على توفير الاموال من هذه الانشطة في ظل امكانية عدم اقبال المواطن او المؤسسات المحلية على دفع الجباية المحلية بالنظر الى تواصل انتشار ظاهرة التهرب الجبائي التي تعاني منها السلطة المركزية وأيضا بالنظر الى صعوبة سنّ ضرائب او معاليم جديدة في ظل وضع اجتماعي محتقن بسبب تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل عام. حسب رايه فان البلديات قد تجد خاصة في الاعوام الاولى لنشاطها صعوبات مالية وتقنية كبرى في احداث الانشطة التي ستوفر لها عائدات مالية (مثلا صعوبات في احداث فضاءات ترفيهية او مشاريع تجارية او خدماتية مربحة..).

خيارات

أشار المتحدث الى نقطة هامة وهي ان بعض رؤساء البلديات كانوا في المنظومة السابقة يضطرون للانفاق من اموالهم الخاصة او التعويل على بعض المساعدات والهبات من مؤسسات ورجال الاعمال في الجهة.. وهو ما يجب ان يتواصل على الاقل في الفترة الاولى من الحكم المحلي قصد انجاح التجربة. كما دعا ايضا الى امكانية التعويل على التعاون الخارجي للاستفادة من المساعدات التقنية والمالية ولم لا من بعض الهبات لتطوير العمل البلدي لكن شريطة احترام استقلالية وهيبة الدولة تجاه الاطراف الاجنبية.

تمويلات الدولة

الى جانب ذلك ينص القانون الجديد للجماعات المحلية على ان تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء وذلك في حدود ما تقره ميزانية الدولة. كما تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها «صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليةّ» ّالممول من ميزانية الدولة.

ظروف صعبة

يرى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن الدولة تعاني بطبعها من صعوبات مالية كبرى في توفير النفقات الاساسية المركزية وذلك في ظل وضع عام يتسم بارتفاع نسبة المديونية وتواصل العجز التجاري وضعف الصادرات وارتفاع الواردات وتواصل انهيار الدينار الى جانب تواصل ارتفاع اسعار النفط. وحسب رايه فان الدولة التي تعجز احيانا عن توفير جرايات المتقاعدين او الاجور او تعجز احيانا عن خلاص ديونها الخارجية او عن توريد المواد الاساسية او العاجزة عن اصلاح المرافق العمومية الاساسية ( التربية والصحة والنقل) .. هذه الدولة ستجد صعوبات لتوفير التمويلات اللازمة التي ستضخها من الميزانية العامة لفائدة الجماعات المحلية وفق ما يفرضه القانون. وهو ما يتطلب في رايه ضرورة التفكير من الآن في توفير تمويلات اضافية لميزانية الدولة لتخصيصها لاتجاح تجربة الحكم المحلي خاصة في العامين الاولين.

أهم ما جاء في القانون الجديد حول تمويل الجماعات المحلية

الفصل 2 : الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 4 : تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.

الفصل 8: تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء.

الفصل 17

تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدإ التدبيرالحر.

توازن جهوي عبر التضامن الوطني

يرى خبراء ومختصون انه من الضروري الاستفادة من نجاح تجربة اللامركزية في بعض الدول الاوروبية من الناحية المالية وذلك عبر تركيز حقيقي لمسالة التضامن الوطني بين الجهات. وهو ما نص عليه القانون الجديد من خلال التنصيص على ضرورة تحقيق التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بين الجماعات المحليةّ وتحقيق التسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية بناء على مبدإالتمييز الايجابي.

فاضل الطياشي