انطلاق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية:انتخاب المكتب الوطني واستنكار لتسويف الوزارة

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الحمامات الشروق :
انطلقت عشية أمس السبت بالحمامات فعاليات المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات وزارة العدل بحضور 150 ممثلا عن جميع محاكم الجمهورية و مختلف المصالح التابعة للوزارة...
تحت شعار « المؤتمر التأسيسي» انطلق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية التي تبنت مقاربتي النضال و الاستقلالية لتحقيق المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل بمختلف أصنافهم المهنية الذي يمتد الى هذا المساء 13 ماي 2018. و قال الكاتب العام للنقابة في كلمة الافتتاح أنه حان الوقت لكي يقف أبناء العدلية صفا واحدا أمام بعض التجاوزات الصادرةرعن بعض المسؤولين بالوزارة مشيرا الى ان ما يصدر دوريا عن المدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة دليل على محاولات البعض لترهيب الموظفين و تدجينهم. و أكد حطاب بن عثمان أن أبناء الوزارة في حاجة اليوم الى هيكل مستقل ماليا و تنظيميا بعد فشل الهياكل الاخرى في تحقيق الحد الأدنى من المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل. و في توضيحه للدور الذي أسس من أجله هذا الهيكل أكد أنه أمر أملته الحاجة الى منظمة نقابية تتبنى المطالَب التي لازالت عالقة و الملفات التي لم يقع حلها رغم معاناة الآلاف من أبناء الوزارة. و طالب بن عثمان باحترام المقاييس الدولية في تحديد أجور موظفي الوزارة بما عليه من مرفق قضائي حيوي تقف عليه مصالح ملايين المواطنين التونسيين. و أوضح الكاتب العام للنقابة أن موظفي الوزارة عانوا الكثير بسبب مماطلة سلطة الإشراف في الإيفاء بتعهداتها و النظر بجدية في المطالب المشروعة لعموم موظفي وزارة العدل. و أكد بن عثمان أن الاستقلالية شعار لا رجعة فيه و هي المقاربة التي ستمكن اعوان و اطارات العدلية من التوحد ضمن هيكلهم الذي يصبو مناضلوه أن يكون الممثل الشرعي و الوحيد لعموم موظفي الوزارة. و انبثق عن المؤتمر التأسيسي مكتبا وطنيا توزعت مهامه كالآتي :
- كاتب عام : حطاب بن عثمان
- - كاتب عام مساعد : سامية السعيدي
- كاتب عام مساعد : اشرف التونسي
- امين مال : فيصل الحسايني
- عضو مكلف بمتابعة الانخراط :ثامر رحالي
- عضو مكلف بالعالم و النشر : محمد صابر غابرة
- عضو مكلف بالتكوين النقابي : محمد رشاد البكوش
- عضو مكلف بالعمل الاجتماعي : محمد برقرقي
- عضو مكلف بالتشريع : فوزي ميساوي
- عضو مكلف بالنشاط الثقافي و الترفيهي : نجيب بن خليفة
- عضو : اسامة حاجي
الحمامات الشروق :
انطلقت عشية أمس السبت بالحمامات فعاليات المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات وزارة العدل بحضور 150 ممثلا عن جميع محاكم الجمهورية و مختلف المصالح التابعة للوزارة...
تحت شعار « المؤتمر التأسيسي» انطلق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية التي تبنت مقاربتي النضال و الاستقلالية لتحقيق المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل بمختلف أصنافهم المهنية الذي يمتد الى هذا المساء 13 ماي 2018. و قال الكاتب العام للنقابة في كلمة الافتتاح أنه حان الوقت لكي يقف أبناء العدلية صفا واحدا أمام بعض التجاوزات الصادرةرعن بعض المسؤولين بالوزارة مشيرا الى ان ما يصدر دوريا عن المدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة دليل على محاولات البعض لترهيب الموظفين و تدجينهم. و أكد حطاب بن عثمان أن أبناء الوزارة في حاجة اليوم الى هيكل مستقل ماليا و تنظيميا بعد فشل الهياكل الاخرى في تحقيق الحد الأدنى من المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل. و في توضيحه للدور الذي أسس من أجله هذا الهيكل أكد أنه أمر أملته الحاجة الى منظمة نقابية تتبنى المطالَب التي لازالت عالقة و الملفات التي لم يقع حلها رغم معاناة الآلاف من أبناء الوزارة. و طالب بن عثمان باحترام المقاييس الدولية في تحديد أجور موظفي الوزارة بما عليه من مرفق قضائي حيوي تقف عليه مصالح ملايين المواطنين التونسيين. و أوضح الكاتب العام للنقابة أن موظفي الوزارة عانوا الكثير بسبب مماطلة سلطة الإشراف في الإيفاء بتعهداتها و النظر بجدية في المطالب المشروعة لعموم موظفي وزارة العدل. و أكد بن عثمان أن الاستقلالية شعار لا رجعة فيه و هي المقاربة التي ستمكن اعوان و اطارات العدلية من التوحد ضمن هيكلهم الذي يصبو مناضلوه أن يكون الممثل الشرعي و الوحيد لعموم موظفي الوزارة. و انبثق عن المؤتمر التأسيسي مكتبا وطنيا توزعت مهامه كالآتي :
- كاتب عام : حطاب بن عثمان
- - كاتب عام مساعد : سامية السعيدي
- كاتب عام مساعد : اشرف التونسي
- امين مال : فيصل الحسايني
- عضو مكلف بمتابعة الانخراط :ثامر رحالي
- عضو مكلف بالعالم و النشر : محمد صابر غابرة
- عضو مكلف بالتكوين النقابي : محمد رشاد البكوش
- عضو مكلف بالعمل الاجتماعي : محمد برقرقي
- عضو مكلف بالتشريع : فوزي ميساوي
- عضو مكلف بالنشاط الثقافي و الترفيهي : نجيب بن خليفة
- عضو : اسامة حاجي
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018