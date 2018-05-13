انطلاق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية:انتخاب المكتب الوطني واستنكار لتسويف الوزارة

الحمامات الشروق :

انطلقت عشية أمس السبت بالحمامات فعاليات المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات وزارة العدل بحضور 150 ممثلا عن جميع محاكم الجمهورية و مختلف المصالح التابعة للوزارة...

تحت شعار « المؤتمر التأسيسي» انطلق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية التي تبنت مقاربتي النضال و الاستقلالية لتحقيق المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل بمختلف أصنافهم المهنية الذي يمتد الى هذا المساء 13 ماي 2018. و قال الكاتب العام للنقابة في كلمة الافتتاح أنه حان الوقت لكي يقف أبناء العدلية صفا واحدا أمام بعض التجاوزات الصادرةرعن بعض المسؤولين بالوزارة مشيرا الى ان ما يصدر دوريا عن المدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة دليل على محاولات البعض لترهيب الموظفين و تدجينهم. و أكد حطاب بن عثمان أن أبناء الوزارة في حاجة اليوم الى هيكل مستقل ماليا و تنظيميا بعد فشل الهياكل الاخرى في تحقيق الحد الأدنى من المطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل. و في توضيحه للدور الذي أسس من أجله هذا الهيكل أكد أنه أمر أملته الحاجة الى منظمة نقابية تتبنى المطالَب التي لازالت عالقة و الملفات التي لم يقع حلها رغم معاناة الآلاف من أبناء الوزارة. و طالب بن عثمان باحترام المقاييس الدولية في تحديد أجور موظفي الوزارة بما عليه من مرفق قضائي حيوي تقف عليه مصالح ملايين المواطنين التونسيين. و أوضح الكاتب العام للنقابة أن موظفي الوزارة عانوا الكثير بسبب مماطلة سلطة الإشراف في الإيفاء بتعهداتها و النظر بجدية في المطالب المشروعة لعموم موظفي وزارة العدل. و أكد بن عثمان أن الاستقلالية شعار لا رجعة فيه و هي المقاربة التي ستمكن اعوان و اطارات العدلية من التوحد ضمن هيكلهم الذي يصبو مناضلوه أن يكون الممثل الشرعي و الوحيد لعموم موظفي الوزارة. و انبثق عن المؤتمر التأسيسي مكتبا وطنيا توزعت مهامه كالآتي :

- كاتب عام : حطاب بن عثمان

- - كاتب عام مساعد : سامية السعيدي

- كاتب عام مساعد : اشرف التونسي

- امين مال : فيصل الحسايني

- عضو مكلف بمتابعة الانخراط :ثامر رحالي

- عضو مكلف بالعالم و النشر : محمد صابر غابرة

- عضو مكلف بالتكوين النقابي : محمد رشاد البكوش

- عضو مكلف بالعمل الاجتماعي : محمد برقرقي

- عضو مكلف بالتشريع : فوزي ميساوي

- عضو مكلف بالنشاط الثقافي و الترفيهي : نجيب بن خليفة

- عضو : اسامة حاجي

من موفدنا الحبيب الميساوي