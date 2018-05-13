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يوم الأحد 13 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

خيمة تحسيسية بمناسبة رمضان
استعدادا لشهر رمضان المبارك نظم المعهد الوطني للاستهلاك امس بالعاصمة وبالقيروان بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك خيمات تحسيسية لتقديم خدمات صحية للمستهلكين فضلا عن تقديم نصائح غذائية وتوصيات لترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

خط بحري بين قابس و جربة ‎
تم امس افتتاح خط بحري للمسافرين يربط بين قابس وجربة، انطلاقا من ميناء الصيد البحري بقابس. وقال باعث المشروع، محمد الكيلاني في تصريح اذاعي ان هذا الخط سيؤمن في مرحلة أولى رحلتين في اليوم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ أول رحلة اليوم الأحد إنطلاقا من الساعة السابعة صباحا وستكون العودة على الساعة الرابعة مساء.

الإطاحة بعنصر تكفيري
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس، بأنه بناءً على معلومات تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية. وأوضحت الوزارة، أنه كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن .

بطاقة الكترونية مجانية
تم امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة «Carte sociale» (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

خيمة تحسيسية بمناسبة رمضان
استعدادا لشهر رمضان المبارك نظم المعهد الوطني للاستهلاك امس بالعاصمة وبالقيروان بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك خيمات تحسيسية لتقديم خدمات صحية للمستهلكين فضلا عن تقديم نصائح غذائية وتوصيات لترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

خط بحري بين قابس و جربة ‎
تم امس افتتاح خط بحري للمسافرين يربط بين قابس وجربة، انطلاقا من ميناء الصيد البحري بقابس. وقال باعث المشروع، محمد الكيلاني في تصريح اذاعي ان هذا الخط سيؤمن في مرحلة أولى رحلتين في اليوم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ أول رحلة اليوم الأحد إنطلاقا من الساعة السابعة صباحا وستكون العودة على الساعة الرابعة مساء.

الإطاحة بعنصر تكفيري
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس، بأنه بناءً على معلومات تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية. وأوضحت الوزارة، أنه كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن .

بطاقة الكترونية مجانية
تم امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة «Carte sociale» (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.

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استئناف نقل الفسفاط
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة...
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لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات...
المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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