في60 ثانية

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خيمة تحسيسية بمناسبة رمضان

استعدادا لشهر رمضان المبارك نظم المعهد الوطني للاستهلاك امس بالعاصمة وبالقيروان بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك خيمات تحسيسية لتقديم خدمات صحية للمستهلكين فضلا عن تقديم نصائح غذائية وتوصيات لترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

خط بحري بين قابس و جربة ‎

تم امس افتتاح خط بحري للمسافرين يربط بين قابس وجربة، انطلاقا من ميناء الصيد البحري بقابس. وقال باعث المشروع، محمد الكيلاني في تصريح اذاعي ان هذا الخط سيؤمن في مرحلة أولى رحلتين في اليوم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ أول رحلة اليوم الأحد إنطلاقا من الساعة السابعة صباحا وستكون العودة على الساعة الرابعة مساء.

الإطاحة بعنصر تكفيري

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس، بأنه بناءً على معلومات تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية. وأوضحت الوزارة، أنه كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن .

بطاقة الكترونية مجانية

تم امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة «Carte sociale» (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.