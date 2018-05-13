في60 ثانية

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خيمة تحسيسية بمناسبة رمضان
استعدادا لشهر رمضان المبارك نظم المعهد الوطني للاستهلاك امس بالعاصمة وبالقيروان بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك خيمات تحسيسية لتقديم خدمات صحية للمستهلكين فضلا عن تقديم نصائح غذائية وتوصيات لترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
خط بحري بين قابس و جربة
تم امس افتتاح خط بحري للمسافرين يربط بين قابس وجربة، انطلاقا من ميناء الصيد البحري بقابس. وقال باعث المشروع، محمد الكيلاني في تصريح اذاعي ان هذا الخط سيؤمن في مرحلة أولى رحلتين في اليوم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ أول رحلة اليوم الأحد إنطلاقا من الساعة السابعة صباحا وستكون العودة على الساعة الرابعة مساء.
الإطاحة بعنصر تكفيري
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس، بأنه بناءً على معلومات تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية. وأوضحت الوزارة، أنه كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن .
بطاقة الكترونية مجانية
تم امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة «Carte sociale» (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.
خيمة تحسيسية بمناسبة رمضان
استعدادا لشهر رمضان المبارك نظم المعهد الوطني للاستهلاك امس بالعاصمة وبالقيروان بالتعاون مع المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك خيمات تحسيسية لتقديم خدمات صحية للمستهلكين فضلا عن تقديم نصائح غذائية وتوصيات لترشيد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
خط بحري بين قابس و جربة
تم امس افتتاح خط بحري للمسافرين يربط بين قابس وجربة، انطلاقا من ميناء الصيد البحري بقابس. وقال باعث المشروع، محمد الكيلاني في تصريح اذاعي ان هذا الخط سيؤمن في مرحلة أولى رحلتين في اليوم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ أول رحلة اليوم الأحد إنطلاقا من الساعة السابعة صباحا وستكون العودة على الساعة الرابعة مساء.
الإطاحة بعنصر تكفيري
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس، بأنه بناءً على معلومات تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من إيقاف عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بمعتمدية ملولش ولاية المهدية. وأوضحت الوزارة، أنه كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أعوان أمن .
بطاقة الكترونية مجانية
تم امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبريد التونسي لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة «Carte sociale» (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018