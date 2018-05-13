قرارات لفائدة ولاية قبلي

قال وزير الصحة عماد الحمامي امس بعد اشرافه على مجلس جهوي للصحة بولاية قبلي أنّه تم إقرار جملة من القرارات لفائدة الجهة في القطاع الصحي، من بينها احداث لجنة متابعة للالتزام بالقرارات السابقة وتخصيص تجهيزات بكلفة 1.1 مليون دينار وتخصيص سيارات رباعية الدفع لرجيم معتوق واحداث الات تصفية دم. كما أعلن عن احداث وحدة علاج كيميائي لمرض سرطان...