قرارات لفائدة ولاية قبلي
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20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
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20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
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19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
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19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
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19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
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18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
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18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
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18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
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18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
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18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
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15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
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17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
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17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
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17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
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16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
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16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
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15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
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15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
خالد الحدّادتجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قرارات لفائدة ولاية قبلي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
قال وزير الصحة عماد الحمامي امس بعد اشرافه على مجلس جهوي للصحة بولاية قبلي أنّه تم إقرار جملة من القرارات لفائدة الجهة في القطاع الصحي، من بينها احداث لجنة متابعة للالتزام بالقرارات السابقة وتخصيص تجهيزات بكلفة 1.1 مليون دينار وتخصيص سيارات رباعية الدفع لرجيم معتوق واحداث الات تصفية دم. كما أعلن عن احداث وحدة علاج كيميائي لمرض سرطان...
يوسف الشاهد يدشّن سد «الحركة»
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
دشّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس السبت ، في ذكرى الجلاء الزراعي، سد «الحركة» بمعتمدية سجنان من ولاية...المزيد >>
استئناف نقل الفسفاط
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات...المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...المزيد >>
قرارات لفائدة ولاية قبلي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018
قال وزير الصحة عماد الحمامي امس بعد اشرافه على مجلس جهوي للصحة بولاية قبلي أنّه تم إقرار جملة من القرارات لفائدة الجهة في القطاع الصحي، من بينها احداث لجنة متابعة للالتزام بالقرارات السابقة وتخصيص تجهيزات بكلفة 1.1 مليون دينار وتخصيص سيارات رباعية الدفع لرجيم معتوق واحداث الات تصفية دم. كما أعلن عن احداث وحدة علاج كيميائي لمرض سرطان...
يوسف الشاهد يدشّن سد «الحركة»
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
دشّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس السبت ، في ذكرى الجلاء الزراعي، سد «الحركة» بمعتمدية سجنان من ولاية...المزيد >>
استئناف نقل الفسفاط
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة...المزيد >>
لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات...المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...المزيد >>
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
خالد الحدّادتجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة